«Самой России неинтересно быть в Азии. Против кого там играть, против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата». Митрески об отстранении россиян

прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

– Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?

– По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить?

И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и ? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.

– Как думаешь, когда мы вернемся?

– Не знаю, но чем быстрее, тем лучше.

– А увидеть Россию в было бы интересно?

– Я думаю, что это будет неинтересно самой России. Против кого вам там играть? Против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата, там уровень команд в десять раз ниже.

А как быть зрителям? Раньше ЦСКА и « » брали Кубок УЕФА, «Спартак» на равных играл с топ-клубами в .

– Как в Европе сейчас относятся к российским клубам? Радуются, что легкие три очка в копилку?

– Нет, не легкие. В российском чемпионате всегда были сильные футболисты. Да, уровень упал, но русские ведь не забыли, как играть в футбол. Есть хорошие тренеры, хорошие менеджеры, скауты, много баз, много хорошей молодежи.

В современном футболе легких очков сейчас вообще не бывает, даже македонский клуб не обыграть на одной ноге. Да, уровень немного упал, но дай бог, скоро все встанет на свои места, – сказал бывший защитник «Спартака».