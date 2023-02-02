«Самой России неинтересно быть в Азии. Против кого там играть, против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата». Митрески об отстранении россиян

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Игор Митрески Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА РФС Сборная Кыргызстана по футболу Азиатская футбольная конфедерация Политика Матч ТВ Футбол

Игор Митрески прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

– Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?

– По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить?

И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.

– Как думаешь, когда мы вернемся?

– Не знаю, но чем быстрее, тем лучше.

– А увидеть Россию в Азии было бы интересно?

– Я думаю, что это будет неинтересно самой России. Против кого вам там играть? Против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата, там уровень команд в десять раз ниже.

А как быть зрителям? Раньше ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, «Спартак» на равных играл с топ-клубами в Лиге чемпионов.

– Как в Европе сейчас относятся к российским клубам? Радуются, что легкие три очка в копилку?

– Нет, не легкие. В российском чемпионате всегда были сильные футболисты. Да, уровень упал, но русские ведь не забыли, как играть в футбол. Есть хорошие тренеры, хорошие менеджеры, скауты, много баз, много хорошей молодежи.

В современном футболе легких очков сейчас вообще не бывает, даже македонский клуб не обыграть на одной ноге. Да, уровень немного упал, но дай бог, скоро все встанет на свои места, – сказал бывший защитник «Спартака».

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12 комментариев

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sorinula67
– Я думаю, что это будет неинтересно самой России. Против кого вам там играть? Против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата, там уровень команд в десять раз ниже.
Уровень, блин не уровень, эти разговоры из семидесятых прошлого столетия. Российская сборная сыграла именно на уровне этих среднеазиатских сборных, а будут долго запрягать и они обойдут и по игре и в рейтинге.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Вы сначала что-нибудь там выиграйте, прежде чем понты кидать! Кто сказал, что вы будете лучше Катара или Саудовской Аравии?
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Hong Kil
Да! А не играть совсем, намного интересней, чем играть.
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СИ
« там уровень команда в десять раз ниже»
Вот и оценка уровня нашего футбола. Киргизия- еле отскочили и две ничейки с Узбекистаном и Таджикистаном - команды Которые я считаю ниже среднего уровня в Азии.
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Аркадий Аркадич
Я тут, в свете переезда одного португальца в Азию, посмотрел один матч чемпионата, клубы которого как раз будут нашими соперниками в Азии. И не знаю, что там с Киргизией, но, судя по уровню игры этих азиатских команд, Зенит в их ЛЧ опять героически поборется за 4 место в группе. Совсем то уж шапками закидывать не надо никого и в Азии в футбол играют, и делают это получше некоторых.
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Boni
С кем играть в Азии? Да Корея с Японией нас вынесут на раз-два. Иран...
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Подкат Пенальтьевич
Недавно играли с Киргизией. Вполне равна борьба была. И это далеко не самая сильная команда в Азии.
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Барсик Юрана
Нравится не нравится Киргизия ожидается
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СуперНегр228
Да всем понятно что Россия не интересен АФК ишантажирует УЕФА
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Sergey Kuznetsov
опять 25
каждый день спрашивайте об Азии у самых авторитетных людей галактики, чтобы штамповать копипастные заголовки
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Футбол_это_жизнь
Для кого то видимо Азия ограничивается Киргизией и Таджикистаном. Мда уж
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headmaster
Судя по товарнякам, тут и в Азии Россия может первой не быть
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