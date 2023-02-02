«Самой России неинтересно быть в Азии. Против кого там играть, против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата». Митрески об отстранении россиян
Игор Митрески прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.
– Как считаешь, насколько оправдано отстранение российского футбола?
– По-моему, никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить?
И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт.
– Как думаешь, когда мы вернемся?
– Не знаю, но чем быстрее, тем лучше.
– А увидеть Россию в Азии было бы интересно?
– Я думаю, что это будет неинтересно самой России. Против кого вам там играть? Против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата, там уровень команд в десять раз ниже.
А как быть зрителям? Раньше ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, «Спартак» на равных играл с топ-клубами в Лиге чемпионов.
– Как в Европе сейчас относятся к российским клубам? Радуются, что легкие три очка в копилку?
– Нет, не легкие. В российском чемпионате всегда были сильные футболисты. Да, уровень упал, но русские ведь не забыли, как играть в футбол. Есть хорошие тренеры, хорошие менеджеры, скауты, много баз, много хорошей молодежи.
В современном футболе легких очков сейчас вообще не бывает, даже македонский клуб не обыграть на одной ноге. Да, уровень немного упал, но дай бог, скоро все встанет на свои места, – сказал бывший защитник «Спартака».
Уровень, блин не уровень, эти разговоры из семидесятых прошлого столетия. Российская сборная сыграла именно на уровне этих среднеазиатских сборных, а будут долго запрягать и они обойдут и по игре и в рейтинге.
Вот и оценка уровня нашего футбола. Киргизия- еле отскочили и две ничейки с Узбекистаном и Таджикистаном - команды Которые я считаю ниже среднего уровня в Азии.
каждый день спрашивайте об Азии у самых авторитетных людей галактики, чтобы штамповать копипастные заголовки