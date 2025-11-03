  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы голени, сообщили в ЦСКА. Алеррандро сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
7

Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы голени, сообщили в ЦСКА. Алеррандро сможет сыграть с «Динамо» Махачкала

Мойзес Барбоза пропустит около 2 недель из-за травмы.

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Мойзеса и Алеррандро.

Мойзес травмировал икроножную мышцу во время разминки перед матчем с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0). Алеррандро получил повреждение в 1-м тайме встречи.

«По результатам углубленного обследования, у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около 2 недель.

У Алеррандро выявлено небольшое повреждение, но оно не должно помешать ему принять участие в игре чемпионата России против махачкалинского «Динамо». Футболист отправится вместе с командой на ближайший матч в Махачкалу», – говорится в сообщении ЦСКА.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?22 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoЦСКА
logoЗдоровье
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
logoАлеррандро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль, Альварес, Кейн и …? Вам нужно выбрать только 5 игроков, которые точно забьют в новом туре Лиги чемпионов. Кого возьмете?
24 минуты назадТесты и игры
Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
38 минут назад
Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»
45 минут назад
«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)
58 минут назад
Глушаков о «Спартаке»: «Станковичу тяжело психологически, он в яме. Команда без управления как будто. Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Ребята понимают, что все нарушено»
сегодня, 14:32
Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские. Это проблема наша. Совок остался совком»
сегодня, 13:54
Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
сегодня, 13:45
Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта
сегодня, 13:32
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
сегодня, 12:52
Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Гарет Саутгейт: «После 37 лет в футболе я нахожу другие сферы, где могу проявить себя. У меня была одна из лучших работ, будет сложно это повторить»
3 минуты назад
Первая лига. «Ротор» проиграл «Арсеналу», «Чайка» – «КАМАЗ», «Факел» против «Торпедо»
13 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Насаф» играет с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
13 минут назадLive
«Ахмат» обратился в КДК из-за красной Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: «Это не удаление»
23 минуты назад
Ширер об «МЮ»: «Впечатляет их отношение, то, как они справились с трудным периодом. Рано говорить о возвращении, но они получают больше удовольствия от игры»
25 минут назад
Бальде о Ямале: «Он всегда в центре внимания, но люди не ценят то, что он делает в 18 лет. Ламин – большой профессионал»
34 минуты назад
«Крылья» разыграют места в Skybox за покупку билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом»
54 минуты назад
Угальде признан игроком октября в «Спартаке»
сегодня, 15:10
Борис Игнатьев: «Спартак» остался главной командой страны по инерции, он главный раздражитель для всех. Когда-то были победы, народная любовь – это создавали Бесков и Романцев»
сегодня, 14:53
«Поставь сейчас Батракова в старт «Барселоны» – игру он не испортит. Алексей показывает футбол высокого уровня 2 года, уже никто не назовет его игроком одного сезона». Мостовой о хавбеке «Локо»
сегодня, 14:42