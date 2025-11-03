Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы голени, сообщили в ЦСКА. Алеррандро сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
Мойзес Барбоза пропустит около 2 недель из-за травмы.
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Мойзеса и Алеррандро.
Мойзес травмировал икроножную мышцу во время разминки перед матчем с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0). Алеррандро получил повреждение в 1-м тайме встречи.
«По результатам углубленного обследования, у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около 2 недель.
У Алеррандро выявлено небольшое повреждение, но оно не должно помешать ему принять участие в игре чемпионата России против махачкалинского «Динамо». Футболист отправится вместе с командой на ближайший матч в Махачкалу», – говорится в сообщении ЦСКА.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости