  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»
18

Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»

Игорь Федотов: вещатель показывает повторы из космоса на центральном матче РПЛ.

Экс-судья Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Краснодара» и «Спартака» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ и раскритиковал «Матч ТВ».

Напомним, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников. 

«Все было хорошо, пока не наступила 84-я минута и Кордоба не получил первую желтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам уперся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы. Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую желтую, и здесь надо отметить действия первого ассистента. Но в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом еще и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!» – сказал бывший арбитр РПЛ Федотов.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?29 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoВладислав Целовальников
logoМатч ТВ
logoКирилл Левников
телевидение
logoЧемпионат.com
logoДжон Кордоба
logoсудьи
Игорь Федотов
logoРуслан Литвинов
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель – отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Желтые Аугусто очевидны, попадут в нарезки для обучения арбитров»
вчера, 21:31
Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»
вчера, 21:14
Лапочкин об удалении Кордобы: «Первая желтая показана ошибочно – случайный контакт, даже фола не было. Вторая карточка справедлива»
вчера, 20:45
Мусаев об удалениях Кордобы и Дугласа: «Первая карточка спорная, вторая больше похожа на несчастный случай. Это придало «Спартаку» уверенности»
вчера, 20:01
Главные новости
Ямаль, Альварес, Кейн и …? Вам нужно выбрать только 5 игроков, которые точно забьют в новом туре Лиги чемпионов. Кого возьмете?
26 минут назадТесты и игры
Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
40 минут назад
Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы голени, сообщили в ЦСКА. Алеррандро сможет сыграть с «Динамо» Махачкала
53 минуты назад
«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)
сегодня, 15:26
Глушаков о «Спартаке»: «Станковичу тяжело психологически, он в яме. Команда без управления как будто. Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Ребята понимают, что все нарушено»
сегодня, 14:32
Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские. Это проблема наша. Совок остался совком»
сегодня, 13:54
Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
сегодня, 13:45
Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта
сегодня, 13:32
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
сегодня, 12:52
Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шерингем о Палмере: «Коул может решить проблемы Англии в атаке. Он проявляется в важных матчах, уверен в себе при пенальти. Он похож на Гаскойна, говорившего: «Отдайте мне мяч»
1 минуту назад
Гарет Саутгейт: «После 37 лет в футболе я нахожу другие сферы, где могу проявить себя. У меня была одна из лучших работ, будет сложно это повторить»
5 минут назад
Первая лига. «Ротор» проиграл «Арсеналу», «Чайка» – «КАМАЗ», «Факел» против «Торпедо»
14 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Насаф» играет с «Аль-Вахдой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
14 минут назадLive
«Ахмат» обратился в КДК из-за красной Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: «Это не удаление»
25 минут назад
Ширер об «МЮ»: «Впечатляет их отношение, то, как они справились с трудным периодом. Рано говорить о возвращении, но они получают больше удовольствия от игры»
27 минут назад
Бальде о Ямале: «Он всегда в центре внимания, но люди не ценят то, что он делает в 18 лет. Ламин – большой профессионал»
36 минут назад
«Крылья» разыграют места в Skybox за покупку билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом»
56 минут назад
Угальде признан игроком октября в «Спартаке»
сегодня, 15:10
Борис Игнатьев: «Спартак» остался главной командой страны по инерции, он главный раздражитель для всех. Когда-то были победы, народная любовь – это создавали Бесков и Романцев»
сегодня, 14:53