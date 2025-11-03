Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»

Игорь Федотов: вещатель показывает повторы из космоса на центральном матче РПЛ.

Экс-судья Игорь Федотов высказался о работе судей на матче «Краснодара» и «Спартака » (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ и раскритиковал «Матч ТВ».

Напомним, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«Все было хорошо, пока не наступила 84-я минута и Кордоба не получил первую желтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам уперся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы . Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую желтую, и здесь надо отметить действия первого ассистента. Но в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом еще и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!» – сказал бывший арбитр РПЛ Федотов.