Угальде признан игроком октября в «Спартаке»

«Манфред Угальде – WINLINE игрок октября в «Спартаке»!

В октябре Мэнни вошел в десятку лучших бомбардиров-легионеров «Спартака » и набрал 36% ваших голосов!

Поздравляем и желаем продолжать прогрессировать!» – говорится в сообщении красно-белых.

На счету 23-летнего форварда 1 гол в 5 матчах октября. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .