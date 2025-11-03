Угальде признан игроком октября в «Спартаке»
Угальде – игрок октября в «Спартаке».
Манфред Угальде признан лучшим футболистом месяца в «Спартаке».
«Манфред Угальде – WINLINE игрок октября в «Спартаке»!
В октябре Мэнни вошел в десятку лучших бомбардиров-легионеров «Спартака» и набрал 36% ваших голосов!
Поздравляем и желаем продолжать прогрессировать!» – говорится в сообщении красно-белых.
На счету 23-летнего форварда 1 гол в 5 матчах октября. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости