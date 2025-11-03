Борис Игнатьев: «Спартак» остался главной командой страны по инерции, он главный раздражитель для всех. Когда-то были победы, народная любовь – это создавали Бесков и Романцев»
Борис Игнатьев: «Спартак» остался главной командой России по инерции.
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» остается главным раздражителем для команд Мир РПЛ.
«Спартак» остался главной командой страны по инерции. Когда-то у команды было четкое представление об игре, народная любовь, победы – это создавали Бесков и Романцев.
Это инерционные вещи, они пока никуда не уходят. Поэтому матчи со «Спартаком» до сих пор самые принципиальные для всех, он главный раздражитель», – сказал Игнатьев.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости