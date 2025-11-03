  • Спортс
  «Поставь сейчас Батракова в старт «Барселоны» – игру он не испортит. Алексей показывает футбол высокого уровня 2 года, уже никто не назовет его игроком одного сезона». Мостовой о хавбеке «Локо»
«Поставь сейчас Батракова в старт «Барселоны» – игру он не испортит. Алексей показывает футбол высокого уровня 2 года, уже никто не назовет его игроком одного сезона». Мостовой о хавбеке «Локо»

Александр Мостовой: Батраков не испортил бы игру «Барселоны».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков готов играть в «Барселоне». 

«Батраков показывает футбол высокого уровня на протяжении двух лет. Уже никто не сможет назвать его игроком одного сезона. «Локомотив» без Батракова шел бы ниже того места, на котором сейчас располагается. Его влияние на успехи команды очень большое.

Мечта играть в «Барселоне»? Хорошая футбольная мечта. Нужно стремиться к самым высоким целям. «Барселона» показывает чуть ли не лучшую игру в мире на сегодняшний день. Но, уверен, поставь прямо сейчас Батракова в стартовый состав «Барселоны» – игру он не испортит», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
