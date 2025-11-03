9

«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)

«Вулверхэмптон» рассматривает назначение Гари О’Нила или Эрика тен Хага.

«Вулверхэмптон» подыскивает нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что клуб уволил Витора Перейру после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 10-м туре АПЛ. У «Вулвс» нет ни одной победы в этом сезоне чемпионата Англии.

По данным The Athletic, «волки» ведут переговоры с Гари О’Нилом о возвращении на пост главного тренера, однако экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг входит в число других кандидатов, которые клуб все еще рассматривает.

Решения о преемнике Перейры на этой неделе пока не ожидается. Главные тренеры клубных команд  U21 и U19 Джеймс Коллинз и Ричард Уокер будут возглавлять первую команду до назначения нового специалиста.

О’Нил не работает с момента увольнения из «Вулверхэмптона» в декабре 2024 года спустя 16 месяцев в клубе. Тен Хаг также является свободным агентом – его уволили из «Байера» в сентябре.

Другими возможными кандидатами считаются Майкл Кэррик и Роб Эдвардс.

