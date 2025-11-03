«Вулвс» ведут переговоры с О’Нилом, тен Хаг также рассматривается (The Athletic)

«Вулверхэмптон» рассматривает назначение Гари О’Нила или Эрика тен Хага.

«Вулверхэмптон» подыскивает нового главного тренера.

Ранее сообщалось , что клуб уволил Витора Перейру после поражения от «Фулхэма» (0:3) в 10-м туре АПЛ . У «Вулвс» нет ни одной победы в этом сезоне чемпионата Англии.

По данным The Athletic, «волки» ведут переговоры с Гари О’Нилом о возвращении на пост главного тренера, однако экс-тренер «Манчестер Юнайтед » Эрик тен Хаг входит в число других кандидатов, которые клуб все еще рассматривает.

Решения о преемнике Перейры на этой неделе пока не ожидается. Главные тренеры клубных команд U21 и U19 Джеймс Коллинз и Ричард Уокер будут возглавлять первую команду до назначения нового специалиста.

О’Нил не работает с момента увольнения из «Вулверхэмптона » в декабре 2024 года спустя 16 месяцев в клубе. Тен Хаг также является свободным агентом – его уволили из «Байера» в сентябре.

Другими возможными кандидатами считаются Майкл Кэррик и Роб Эдвардс.