Абаскаль о победе над «Ростовом»: «Доволен настроем. «Спартак» сделал 30% подготовительной работы, многое еще предстоит исправить»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Ростовом».

Красно-белые по пенальти одержали победу в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Счет в игровое время – 0:0.

«Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся. Мы сделали 30% работы, еще многое предстоит исправить.

Но с этой стороны я доволен, показали то, что мы хотели увидеть, что игроки делали на тренировках», – сказал Абаскаль.

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18 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Тренеры Спартака и Ростова довольны состоянием игроков в подготовительный период.
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Вадим Серегин
Ответ Winterburn
Красивая победа со счетом 0-0!)
Ты же первый из штанов прыгал, когда газклуб по пенальти выиграл в кубке)) или это другое?
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Даниил Пивоваров
Ответ Ewgen160
Третий
Ну 3 я просто не смотрел 1 матч
0
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0
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Илья Голдман
Ответ Winterburn
Вернулись, чтобы по традиции править в зимних кубках Винлайнфонбетпариматч!
я так долго за вами бежала, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны!
+2
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+2
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Александр Быкович
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Бальде Игрок!!!, остальным оссать. Полоскали его тут, полоскуны, жирная жопа и всё такое. Уровень Промеса, не меньше.
Ну до Промеса ему как до луны,но игрок неплохой.Ему видимо увернности в своих силах не хватает, он в основном в подыгрыше играет,не старается игру брать на себя,мало бьёт и т.д.
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Winterburn
Ответ Николай Минкин
Как всегда, питерские первые на спартаковских ветках )))
Простите, что мешаю вам править на ветке)
0
-1
-1
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Ewgen160
Ответ Даниил Пивоваров
2 матч
Третий
0
0
0
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древний
Ответ Winterburn
Красивая победа со счетом 0-0!)
А суть не в счёте. Помню с Руем вынесли всех в одну калитку, а в итоге....
0
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Winterburn
Ответ Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
Красивая победа со счетом 0-0!)
+4
-10
-6
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Tollie
Спартак собирает стихии аки Танос - Камни Бесконечности!

Копа дель Соль (Солнце, Огонь)
Зимний Кубок (Снег, Лёд)

осталось взять что-то земляное и воздушное, ну и Лилу, хотя с ролью последней справится и Zарема. и что-то произойдёт...
+2
-5
-3
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Николай Минкин
Ответ Winterburn
Вернулись, чтобы по традиции править в зимних кубках Винлайнфонбетпариматч!
Как всегда, питерские первые на спартаковских ветках )))
+33
-4
+29
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Даниил Пивоваров
Ответ Anufriy
Для первого матча зачёт, думаю тренер на правильном пути
2 матч
0
0
0
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Direct free kick
Всех с победой главного клуба России!
+13
-6
+7
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nif-naf
Селихов красавчик))
+11
0
+11
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Anufriy
Для первого матча зачёт, думаю тренер на правильном пути
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Вернулись, чтобы по традиции править в зимних кубках Винлайнфонбетпариматч!
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMOXA1979 TIMOXIN
Бальде Игрок!!!, остальным оссать. Полоскали его тут, полоскуны, жирная жопа и всё такое. Уровень Промеса, не меньше.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olegyura
Верю, что всё будет как надо) )
+20
-1
+19
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