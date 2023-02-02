Абаскаль о победе над «Ростовом»: «Доволен настроем. «Спартак» сделал 30% подготовительной работы, многое еще предстоит исправить»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « ».

Красно-белые по пенальти одержали победу в стартовом матче Winline Зимнего кубка . Счет в игровое время – 0:0.

«Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся. Мы сделали 30% работы, еще многое предстоит исправить.

Но с этой стороны я доволен, показали то, что мы хотели увидеть, что игроки делали на тренировках», – сказал Абаскаль.