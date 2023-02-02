Абаскаль о победе над «Ростовом»: «Доволен настроем. «Спартак» сделал 30% подготовительной работы, многое еще предстоит исправить»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Ростовом».
Красно-белые по пенальти одержали победу в стартовом матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Счет в игровое время – 0:0.
«Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся. Мы сделали 30% работы, еще многое предстоит исправить.
Но с этой стороны я доволен, показали то, что мы хотели увидеть, что игроки делали на тренировках», – сказал Абаскаль.
Копа дель Соль (Солнце, Огонь)
Зимний Кубок (Снег, Лёд)
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