  • Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
13

Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»

Егор Титов поддержал бы назначение Альберта Риеры в «Спартак».

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, почему поддержал бы назначение Альберта Риеры на пост главного тренера красно-белых. 

Ранее сообщалось, что московский клуб видит в испанском специалисте приоритетного кандидата на пост главного тренера. 

«Мы много лет общаемся с Альбертом. Последние три года Риера работает вне России, но я знаю и его философию, и его теплое отношение к «Спартаку». Мы с Аленичевым и Тихоновым регулярно играли в футбол с Альбертом после завершения карьеры, поэтому, конечно, «Спартак» для него – клуб номер один в России. Только теплые воспоминания.

Слухи про интерес «Спартака» к Риере? Не будем поднимать волну. У «Спартака» есть главный тренер, он работает. Да, результаты не самые лучшие, и отрыв от первого места уже 10 очков – это много за 14 сыгранных туров. Но есть время исправить ситуацию. При этом и у Альберта есть действующий контракт с «Целе», и в клубе уже сообщили, что он не собирается уходить. Но что на этот счет думают руководители «Спартака», не мне судить.

Могу лишь сказать, что Риера – тренер, который любит атакующий и комбинационный футбол. Альберт и сам так играл – это я видел на протяжении пяти лет, что мы вместе играли в секции.

И стоит отметить, что Риера – большой тактик. Я был два дня у него в детской академии в Омске, и мне понравилось, что он сам участвовал во всех упражнениях. Считаю, что главный тренер должен уметь показать футболистам на поле. Риера относится к этой категории тренеров, а не к тем, кто может хорошо объяснить лишь на доске, а на поле, увы, нет.

К тому же, Альберт еще относительно молод. 43 года – самый сок. Он и русский язык знает, что важно. Поэтому если у меня спросят про Риеру, я буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», – сказал Титов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
