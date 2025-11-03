  • Спортс
  • Шикунов о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Безнадега. Станкович не знает, что делать, он подавлен, сам себя уже раздавил. Надо было менять тренера еще весной»
Александр Шикунов высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара».

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал поражение московской команды от «Краснодара» в 14-м туре Мир РПЛ (1:2).

– Сложно комментировать такую игру красно-белых. Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спасаться по такой игре.

– Почему?

– 80 минут – без шансов для красно-белых! В одну калитку... Я опять не понял: что Станкович хотел от своих подопечных? Какой у него был план на игру? Вроде у тебя в наличии классные исполнители, купленные за серьезные деньги. А ничего же не выстроено!

Сравните с «Краснодаром». Южане четко разобрали москвичей, продавили, ошеломили, до перерыва могли делать счет крупным. Ну о чем тут можно говорить? На Литвинова в концовке вообще было страшно смотреть. Попал под Кордобу... Хозяева вышли с правильным настроем, при сумасшедшей поддержке. Любо-дорого смотреть. Мы могли получить топовый футбол с обеих сторон, если бы «Спартак» хоть что-то показал. Повторюсь, без шансов для нас...

– Удивило появление в старте Дмитриева на позиции левого защитника?

– Да меня уже ничего не удивляет. Станкович ищет, ищет, ищет... Зачем? То схемы меняет, то людей. Сплошная ротация. Ну определиться же уже пора! Ну как ты можешь что-то наиграть, когда все время экспериментируешь? Тренер мечется. Он уже в агонии. Не знает, что ему делать.

– Игорь Корнеев вообще считает решение поставить на левый фланг Дмитриева самоубийством. Мол, как он мог справиться с реактивными флангами «быков»?

– Отчасти с Корнеевым можно согласиться. Каких-то грубых ошибок у Дмитриева я не вспомню. Но зачем же ставить на это место непрофильного защитника? Есть же, например, Рябчук. Станкович просто уже «плывет». Он ведь и футболистов подставляет своими решениями. То одно сочетание, то другое. Максименко уже запутался, с кем он играет.

Ну вы вспомните чемпионский ЦСКА. Акинфеев 10 лет играл с Игнашевичем и Березуцкими. Стабильность! Все четко. Это же все наигрывается даже не месяцами, а годами. А тут...

– Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.

– Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?

– Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?

– Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно. Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цепляться надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально.

– В первом тайме у красно-белых вообще моментов не было.

– В том-то и дело! Они не знали, как взломать «Краснодар». Ни одной проникающей передачи. Я Угальде вообще не увидел. Не было человека на поле.

– А Барко?

– Ну... Что-то пытался. В концовке выполнил голевой навес. Но по большому счету Черников его «съел», не дал продохнуть. Полузащитник «Краснодара» вообще провел потрясающий матч. И гол забил, в своей зоне все выжег. Молодец.

– Кто-то понравился в составе гостей?

– Самым активным был Солари. Он справа еще как-то нагнетал. Носился, пытался. Желания у него вагон, но никто его не поддержал.

– Что теперь «Спартаку» делать с главным тренером?

– Да время уже ушло. «Спартаку» надо было менять тренера еще весной. А они все тянут и тянут. Каждый день какие-то новости читаем. Вчера вот написали, что Мовсесьян с Некрасовым с кем-то договариваются. То есть уже не Кахигао вопрос решает, а они. Не знаю... Все надо было делать весной.

– По итогам прошлого сезона?

– Ну конечно. «Спартак» же вторую часть прошлого сезона, именно весну, и завалил. Все же ясно стало. Осенью команда выдала классный отрезок, выиграла семь матчей. И все в итоге расслабились. Вспомните, как в гостях «Спартак» разгромил «Краснодар» – 3:0! А что потом? По нисходящей.

– Сколько процентов дадите на то, что сейчас Станкович выправит ситуацию?

– Без шансов. Все... Он подавлен, сам себя уже раздавил. Станкович не знает, что делать. Сам понимает, что не справляется, – сказал Шикунов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
