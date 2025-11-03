  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. От малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет»
28

Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. От малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет»

Александр Жуков рассказал, кого хотел бы видеть на посту тренера «Спартака».

Первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера московского клуба. 

«Много раз говорил, что «Спартаку» нужен свой спартаковский тренер. А от этих малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет.

Спартаковский тренер? Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев – например. Карпин и Черчесов заняты, хотя тоже могли бы возглавить клуб. Вариантов много», – сказал Жуков. 

«Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 14 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Аленичев
logoЕгор Титов
logoСпартак
logoАлександр Жуков
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Тихонов
logoДмитрий Парфенов
logoВалерий Карпин
logoСтанислав Черчесов
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
24 минуты назад
Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
30 минут назад
Хавбек «Тулузы» Деннум о том, что помахал рукой у носа, глядя на Эбоно из «Гавра»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло»
43 минуты назад
Мастантуоно пропустит матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за дискомфорта в области паха. Сроки восстановления вингера «Реала» пока неизвестны
55 минут назад
Игроку АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента (The Sun)
сегодня, 12:10
Только 10% игроков прошли все 25 уровней «Комбо» без подсказок. А у вас так получится?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой о Риере в «Спартаке»: «Если его возьмут, то было бы неплохо, если бы у него в помощниках был Александр Мостовой. Я бы пошел в его штаб. Почему бы и нет?»
сегодня, 11:35
Тренер «Гавра» Дигар о том, что Деннум из «Тулузы» помахал рукой у носа, глядя на Эбоно: «Если это не расизм, то что? Он сказал, что от моего игрока воняет? Это как минимум оскорбление»
сегодня, 11:23
Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»
сегодня, 10:38
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Шикунов о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Безнадега. Станкович не знает, что делать, он подавлен, сам себя уже раздавил. Надо было менять тренера еще весной»
1 минуту назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Арсенал», «Факел» против «Торпедо», «Уфа» разгромила «Енисей»
11 минут назадLive
Первак о «Спартаке»: «Страшно, что им руководят люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Думают, это то же самое, что работать на бирже. Бред сивой кобылы!»
сегодня, 11:44
«Спартак» сыграет с «Локомотивом». Красно-белые, ждем всех на кубковом московском дерби!
сегодня, 11:00Реклама
Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»
сегодня, 10:53
Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
сегодня, 10:30
Пономарев о Карпине: «Динамо» – не его команда. Тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив», но «Динамо» и «Спартак» – особые клубы. И отношения между ними тоже особые»
сегодня, 10:18
«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
сегодня, 09:47
Первак о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Команда не готова, а тренер опять что-то бурчит, руками машет. Беспредел по отношению к игрокам. Игра была в одну калитку. Это жуть!»
сегодня, 09:34
Джо Коул: «Абрамович редко появлялся в нашей жизни. После поражения от «Интера» он спросил, кто мы – топ-игроки или просто игроки с топ-зарплатой. Это единственный раз, когда я видел его злым»
сегодня, 09:19