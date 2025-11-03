Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. От малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет»
Александр Жуков рассказал, кого хотел бы видеть на посту тренера «Спартака».
Первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера московского клуба.
«Много раз говорил, что «Спартаку» нужен свой спартаковский тренер. А от этих малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет.
Спартаковский тренер? Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев – например. Карпин и Черчесов заняты, хотя тоже могли бы возглавить клуб. Вариантов много», – сказал Жуков.
«Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 14 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
