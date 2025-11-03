Гендиректор «Ахмата» на вопрос о кредите доверия к Черчесову: «Что все начинают разгонять эту тему? Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная»

В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Станиславу Черчесову.

Генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о кредите доверия к Станиславу Черчесову .

Клуб из Грозного не побеждает 6 матчей подряд – на этом отрезке он потерпел 4 поражения и дважды сыграл вничью. Вчера «Ахмат» уступил «Балтике» со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ .

«Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет – это вопрос к главному тренеру.

Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему? Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», – сказал Айдамиров.