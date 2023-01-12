Ле Гре расплакался из-за отстранения от должности главы FFF и поклялся, что не сделал ничего плохого

Глава Федерации футбола Франции расплакался после отстранения от должности.

Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить . Исполняющим обязанности президента Федерации футбола стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Как сообщает RMC Sport, 81-летний Ле Гре расплакался на заседании исполкома и поклялся, что «не сделал ничего плохого».

Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о . Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.

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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»