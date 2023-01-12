Ле Гре расплакался из-за отстранения от должности главы FFF и поклялся, что не сделал ничего плохого
Глава Федерации футбола Франции расплакался после отстранения от должности.
Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре. Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.
Как сообщает RMC Sport, 81-летний Ле Гре расплакался на заседании исполкома и поклялся, что «не сделал ничего плохого».
Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.
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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза
Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»
Как и то что он один из самых любимых футболистов Французов и один из самых великих.
Ты публичный человек и знаешь это. Как тебе пришло в голову сформулировать такой комментарий ? Мне просто интересно.
🤔
Но очевидно, что решение не столько из-за слов против Зидана(которые действительно были резкими и высмеивающими), сколько из-за того багажа, что ранее скопился.
И с контрактом до 2026 без уведомления исполкома, и со скандалами и заявлениями от сотрудниц, о которых уже год речь в СМИ, и возраст
А текущий скандал - стал именно поводом, а не причиной
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Надеюсь, что по здоровью этот стресс не ударит