Ле Гре расплакался из-за отстранения от должности главы FFF и поклялся, что не сделал ничего плохого

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Глава Федерации футбола Франции расплакался после отстранения от должности.

Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре. Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Как сообщает RMC Sport, 81-летний Ле Гре расплакался на заседании исполкома и поклялся, что «не сделал ничего плохого».

Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.

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Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Член исполкома FFF: «Ле Гре сам предложил его отстранить, понимая, что сохранить статус кво не удастся. Но он клялся, что ни в чем не виноват»

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81 комментарий

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Бухгалтер2021
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на пенсии надо сидеть,дорогу молодым
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d.xoxlov
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Ответ Footballeur
81 летний чел не должен управлять людьми и такой большой организацией. Иначе всё печально закончиться как в этом случай или еще хуже.
И как же "печально" для французского футбола что-то недавно закончилось?
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Александр Никитин
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Ответ Denis242424
Ну что ж, с дедом разобрались. Только поздновато они его убрали. Он успел продлить Дешама на 4 года. Имел все полномочия на тот момент. К Дешаму никаких претензий нет. Пусть в случае давления на него обращается в суд. Помню еще по жил. кооперативу как хотели одного чел. выкинуть. Но прозвучало то, что здесь к месту - закон обратной силы не имеет. Суд не найдет нарушений в продлении контракта.
к Дешаму никаких претензий? он на 4 турнира приезжал с самым сильным составом и выиграл только один и то потому что попался соперник у которого не было сил играть в финале, уже даже дурак должен был понять что не получается из него тренер, с таким составом который у него был результат посредственный Дешам это тоже самое что Лев если долго мучиться что нибудь получится только после этого снова будем мучиться
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moldfan
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Ответ RazyachiyMechom iOgnem
Ну так Зидан и правда небезгрешный, он просто ссыт возглавить другую команду слабее праймового Реал Мадрида, чтобы не развеять ореол победителя
Может себе позволить брать или не брать работу. Какая проблема ? Это повод его принижать ? Я не знаю какой человек Зидан, но то что он публично никого не высмеивал и не оскорблял - факт.

Как и то что он один из самых любимых футболистов Французов и один из самых великих.

Ты публичный человек и знаешь это. Как тебе пришло в голову сформулировать такой комментарий ? Мне просто интересно.
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Харен Брогг
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Ответ QWertY
Довели честного человека до слез и увольнения из за правды. Лицемерный век любит лицемерные слова.
Последние предложение особенно актуально про юзеров спортса, где в один день все критикуют деда за слова о Зидане и говорят мол "так этого чинушу, пусть язык за зубами держит", а в другой день жалеют что уволили)))
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Denis242424
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Ну что ж, с дедом разобрались. Только поздновато они его убрали. Он успел продлить Дешама на 4 года. Имел все полномочия на тот момент. К Дешаму никаких претензий нет. Пусть в случае давления на него обращается в суд. Помню еще по жил. кооперативу как хотели одного чел. выкинуть. Но прозвучало то, что здесь к месту - закон обратной силы не имеет. Суд не найдет нарушений в продлении контракта.
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Глебиньо
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Отодвинули от корытца
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Chyngyz Orozaliev
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Всем жаль деда, о существовании котором не знали неделю назад). Добрый дед, плохой Зидан с Мбаппе, и плохие девушки которые ему не давали лапать.) Уверен, все кто жалеет деда тут, дали бы ему себя полапать)
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Саша Пушкин
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Ответ xamer 9
Все в каментах такие добродушные: затравили бедного Ле Гре. Но блин, деду 81 год, дед неаккуратен в своих высказываниях, дед явно воспользовался служебным положением и сделал контракт Дешаму в обход остальных. Хватит, пора и на покой, другим дать посидеть, неважно кто там придёт, но серьезно - 81 год и с 2011 сидит на посту.
До боли знакомая история с дедом.
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Мыкола
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Смирись дед. Это так называемая демократия
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Chyngyz Orozaliev
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Ответ Владимир Владимирович
Что касается Зидана, то он имел ввиду что даже не сомневался в продлении контракта с Дешамом, якобы трубку не поднял бы чтобы даже не обсуждать новую кандидатуру , но черепашка подлил масло в огонь и понеслось.
Ага черепашка виноват)
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no_one_perfect
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Мне кажется, что человек, который радеет именно за дело-не будет устраивать показуху, если появилось мнение, что кто-то другой принесет больше пользы… дело-то благое и общее, как кажется) но нет, статус и деньги-терять не хочет никто)
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Усы Годзиллы
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Интересно, у Ригобера Сонга есть в окружении здоровые люби? Именно здоровые ментально.

🤔
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RazyachiyMechom iOgnem
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Ответ moldfan
Заказуха, не заказуха... Но умудрится так тупо высказаться о Зидане... нужно конечно умудрится.
Ну так Зидан и правда небезгрешный, он просто ссыт возглавить другую команду слабее праймового Реал Мадрида, чтобы не развеять ореол победителя
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Адам Алмарз
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Ответ Footballeur
81 летний чел не должен управлять людьми и такой большой организацией. Иначе всё печально закончиться как в этом случай или еще хуже.
Эй, ты на кого это намекаешь?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Жалко дядю
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Средний палец Кирана Тирни
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Мбапешка покоряет новые вершины: теперь и в сборной он царь и Бог.
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Пако
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Молчание - золото. Промолчал бы (про ответ на "звонок" Зидана), никто бы его не пинал и не пришлось бы плакать.
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King_X
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Деда жаль даже
Но очевидно, что решение не столько из-за слов против Зидана(которые действительно были резкими и высмеивающими), сколько из-за того багажа, что ранее скопился.
И с контрактом до 2026 без уведомления исполкома, и со скандалами и заявлениями от сотрудниц, о которых уже год речь в СМИ, и возраст
А текущий скандал - стал именно поводом, а не причиной

В посте на спортс история оч крутая про его восхождение, заслуги крутые и то, как поборол болезнь
Надеюсь, что по здоровью этот стресс не ударит
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Konvicted
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Ответ Nerazzurri-88
Дешам-чемпиона мира, если что. Какая ещё профнепригодность, ты совсем поплыла?
Алеша, ты меня видать с кем-то перепутал. Профнепригодность достаточно очевидная, когда ты настолько беспомощен, что не можешь вписать в состав обладателя золотого мяча. Зидан выиграл 3 лч за 4 года. Что из этих достижений сложнее повторить?
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Тюменец
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Быстро там людей ломают. Походу скоро заявит, что гей и вообще, давно поддерживает африканизацию Франции.
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Chernoy
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Ответ Los Galácticos
Жаль деда, явно заказуха
Может и так. С другой стороны, когда ты в 81 год все хочешь поработать так и происходит.
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Алекс Ну
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Вот ведь кровожадные то... Ну перегнул старик, но так гнобить пожилого человека, который более чем достойно трудился - бесовская нация.
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Nerazzurri-88
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Ответ rigobersong
Жесть просто, из-за какого-то алжирского гопника, которого за удар Матерацци должны были отменить еще 16 лет назад, сливают старого деда, который дал людям тысячи рабочих мест, вывел скромный клуб из любителей в Лигу 1, и вернул Францию на вершину футбола. Жаль что таких людей все меньше, а все больше арабских подхалимов:)) Минусуйте, но зидан это подлый человек, и его отбеление среди глоров выглядит просто смешно:))
Всё верно.
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Nerazzurri-88
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Ответ Konvicted
и что же в нем честного? или тебя так впечатлило хамство в отношении Зидана? Ну и предпочесть Дешама на посту тренера сборной одному из 2-3 лучших тренеров поколения, это верх профнепригодности.
Дешам-чемпиона мира, если что. Какая ещё профнепригодность, ты совсем поплыла?
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