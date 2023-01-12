Еще две бывшие коллеги президента футбола дали показания против него.

Одна из женщин, ранее занимавшая руководящий пост, в ходе разбирательства, организованного Генеральной инспекцией по образованию, спорту и исследованиям, заявила, что чувствовала себя униженной , который «вел себя неподобающе, зачастую под воздействием алкоголя».

Она утверждает, что неоднократно получала приглашения поужинать и назойливые сообщения: «Ты красивая, умная. Вот что говорил мне Ноэль Ле Гре. Я посчитала такое отношение со стороны президента федерации неуместным». Также она сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».

Другая женщина, проработавшая в FFF порядка 10 лет, обвинила исполнительный комитет организации в том, что тот закрывал глаза на происходящее: «Были соответствующие докладные записки, и исполком был в курсе, однако последствий никаких не было. Да, в федерации были и сексуальные домогательства, и психологические издевательства. Об этом знали все!»

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