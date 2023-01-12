Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре девушки и спорт Футбол

Еще две бывшие коллеги президента Федерации футбола Франции дали показания против него.

Одна из женщин, ранее занимавшая руководящий пост, в ходе разбирательства, организованного Генеральной инспекцией по образованию, спорту и исследованиям, заявила, что чувствовала себя униженной Ноэлем Ле Гре, который «вел себя неподобающе, зачастую под воздействием алкоголя».

Она утверждает, что неоднократно получала приглашения поужинать и назойливые сообщения: «Ты красивая, умная. Вот что говорил мне Ноэль Ле Гре. Я посчитала такое отношение со стороны президента федерации неуместным». Также она сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».

Другая женщина, проработавшая в FFF порядка 10 лет, обвинила исполнительный комитет организации в том, что тот закрывал глаза на происходящее: «Были соответствующие докладные записки, и исполком был в курсе, однако последствий никаких не было. Да, в федерации были и сексуальные домогательства, и психологические издевательства. Об этом знали все!»

Экс-сотрудницы FFF дали показания против Ле Гре. Одной президент клал руку на бедро и просил носить юбку, другой сделал «непристойное предложение»

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25 комментариев

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папа Джо
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классика.
когда надо кого-то слить нужно лишь заявить о домогательствах. пусть это даже старый дед , который членoм по назначению пользовался хз сколько лет назад.
можно даже без доказательств.
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Genius Alex
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Ответ Romuliq
Другое дело натурализированные в составе сборной рф
Главное сам россиянин, но поржать над собственной страной всегда приятно. Типичный представитель Интернета, считающий, что если он критикует и выступает против, то обретает независимость и свободу.
Чел выше просто рофлишь, но ты решил загубить шутку.
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Genius Alex
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Ответ Anfield-1884
Зидан не сказал ни одного слова, но взбудоражил Францию
Я не понял вообще, с какого перепуга Ле Гре начал катить бочку на Зидана.
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Sevuska
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Да дед типичный представитель высшего менеджмента из прогнившей западной демократии . Расист , пьянь , маньяк , коррупционер , ну вообщем соотвествующий полный букет достоинств .
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mazarine
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Поделом шалуну, ибо не хр*н говорить "поедемте в номера" вегетарианкам!
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Stereophonics89
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Сливают деда...
Выбрали самый удачный способ, который даже доказывать не придётся
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Yujanin
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Почувствовала себя униженной,услышав что красивая и умная...🤣
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Pitkin
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71-го старика привлекли по делу о попытке изнасилования. Гы.
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Lindeman
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Стоило Ле Гре некорректно высказаться о Зидане, как тут же на него стали всю грязь выливать... политика она такая
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Великий Алонсо
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Ой ну перед таким дряхлым дедом даже стремно рогатку раздвигать...
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Alexandr Sokolov
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Походу искали повод убрать дедулю
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Mr@k
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Опять какую то ерунду постят
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Anfield-1884
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Зидан не сказал ни одного слова, но взбудоражил Францию
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Romuliq
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Ответ GeroyamSala
Меня вот смущало что в составе Франции играли Жиру, Гризманн и Рабиот.. ладно бы кто один выходил! А самое страшное капитан белый был! Срамота
Другое дело натурализированные в составе сборной рф
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GeroyamSala
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Меня вот смущало что в составе Франции играли Жиру, Гризманн и Рабиот.. ладно бы кто один выходил! А самое страшное капитан белый был! Срамота
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Romuliq
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Подождём расследования, а там видно будет
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Los Galácticos
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Против деда пустили в ход самый современный инструмент по очернению репутации, главное не переборщить а то и в могилу может слечь на нервной почве.
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Romuliq
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Ответ Фарид Харисов
«Он говорил мне "Ты красивая, умная" Я посчитала это неуместным» То есть по ее мнению она была уродливой и тупой?
А это ты зачем упустил? Или в твоём ауле норма?

Она утверждает, что неоднократно получала приглашения поужинат. Также она сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».
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Winterburn
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Ого! Мне бы столько энергии в 80 лет))
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red hikkikomori
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Исполком закрывал глаза, ждал подходящего момента, чтобы это использовать и момент предоставился
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Фарид Харисов
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«Он говорил мне "Ты красивая, умная"

Я посчитала это неуместным»

То есть по ее мнению она была уродливой и тупой?
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igls54
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Ванштейн 2.0
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Иван Новиков
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Дед Ноэль - отморозок.
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ВладимирНеПутин
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Ооо повылазило сейчас всякое
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GuruFutbola
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Началось
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