Экс-сотрудница FFF заявила, что Ле Гре упрекал ее в нежелании с ним спать. Ее коллега сообщила, что исполком знал о домогательствах, но закрывал глаза
Еще две бывшие коллеги президента Федерации футбола Франции дали показания против него.
Одна из женщин, ранее занимавшая руководящий пост, в ходе разбирательства, организованного Генеральной инспекцией по образованию, спорту и исследованиям, заявила, что чувствовала себя униженной Ноэлем Ле Гре, который «вел себя неподобающе, зачастую под воздействием алкоголя».
Она утверждает, что неоднократно получала приглашения поужинать и назойливые сообщения: «Ты красивая, умная. Вот что говорил мне Ноэль Ле Гре. Я посчитала такое отношение со стороны президента федерации неуместным». Также она сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».
Другая женщина, проработавшая в FFF порядка 10 лет, обвинила исполнительный комитет организации в том, что тот закрывал глаза на происходящее: «Были соответствующие докладные записки, и исполком был в курсе, однако последствий никаких не было. Да, в федерации были и сексуальные домогательства, и психологические издевательства. Об этом знали все!»
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когда надо кого-то слить нужно лишь заявить о домогательствах. пусть это даже старый дед , который членoм по назначению пользовался хз сколько лет назад.
можно даже без доказательств.
Чел выше просто рофлишь, но ты решил загубить шутку.
Выбрали самый удачный способ, который даже доказывать не придётся
Она утверждает, что неоднократно получала приглашения поужинат. Также она сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».
Я посчитала это неуместным»
То есть по ее мнению она была уродливой и тупой?