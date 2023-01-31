ЦСКА о 70-летии Сергея Иванова: «Клуб, игроки, тренеры от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Иванов Политика Футбол

ЦСКА поздравил Сергея Иванова с юбилеем.

Бывшему руководителю Администрации президента РФ и экс-министру обороны России сегодня исполнилось 70 лет.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих Сергея Борисовича Иванова с 70-летием!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья и, конечно, побед ЦСКА!» – говорится в заявлении клуба.

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4 комментария

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nick-basil
За последние 20 лет - главный "болельщик" ЦСКА
+2
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+2
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Zenith forever
Ответ LLiriKK
Вот уж кому, но не поклоннику питерского политического проекта писать про «админресурс».)
Нужно быть пообъективнее. У Зенита несомненно денег больше, чем у остальных, но вот админресурса никогда не было и нет сейчас. Админресурс был у Спартака много лет, потом ЦСКА его перехватил. Сейчас он снова у Спартака - Мишустин, Лавров, Жуков и много кто еще.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Ответ Zenith forever
Действительно вклад Иванова в успехи ЦСКА (не только футбольного) огромен. Самый показательный админресурс. Как только влияние его ослабло, так ЦСКА стал сереньким и неинтересным клубом.
Вот уж кому, но не поклоннику питерского политического проекта писать про «админресурс».)
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
Действительно вклад Иванова в успехи ЦСКА (не только футбольного) огромен. Самый показательный админресурс. Как только влияние его ослабло, так ЦСКА стал сереньким и неинтересным клубом.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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