ЦСКА о 70-летии Сергея Иванова: «Клуб, игроки, тренеры от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих»
ЦСКА поздравил Сергея Иванова с юбилеем.
Бывшему руководителю Администрации президента РФ и экс-министру обороны России сегодня исполнилось 70 лет.
«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих Сергея Борисовича Иванова с 70-летием!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья и, конечно, побед ЦСКА!» – говорится в заявлении клуба.
4 комментария