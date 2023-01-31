ЦСКА о 70-летии Сергея Иванова: «Клуб, игроки, тренеры от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих»

ЦСКА поздравил с юбилеем.

Бывшему руководителю Администрации президента РФ и экс-министру обороны России сегодня исполнилось 70 лет.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют известного болельщика красно-синих Сергея Борисовича Иванова с 70-летием!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья и, конечно, побед !» – говорится в заявлении клуба.