Сергей Иванов: «Состав у ЦСКА слабый. Но нельзя говорить о перспективах до начала сезона – вскрытие покажет»

Сергей Иванов высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне РПЛ.
«Состав у ЦСКА слабый, как болельщик вам говорю. Недавно вспоминал, что было 20 лет назад, 15, 10 – и что сейчас.
Но ребята стараются, нельзя говорить о перспективах сезона, когда сезон не начался – вскрытие покажет.
Трансферы нужны», – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
У ЦСКА первая победа при Федотове – над «Сочи». Армейцы стали последними на Кубке PARI Премьер