Сергей Иванов: «Состав у ЦСКА слабый. Но нельзя говорить о перспективах до начала сезона – вскрытие покажет»

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Сергей Иванов высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне РПЛ.

«Состав у ЦСКА слабый, как болельщик вам говорю. Недавно вспоминал, что было 20 лет назад, 15, 10 – и что сейчас.

Но ребята стараются, нельзя говорить о перспективах сезона, когда сезон не начался – вскрытие покажет.

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