высказался о перспективах ЦСКА в новом сезоне .

«Состав у слабый, как болельщик вам говорю. Недавно вспоминал, что было 20 лет назад, 15, 10 – и что сейчас.

Но ребята стараются, нельзя говорить о перспективах сезона, когда сезон не начался – вскрытие покажет.

Трансферы нужны», – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

У ЦСКА первая победа при Федотове – над «Сочи». Армейцы стали последними на Кубке PARI Премьер