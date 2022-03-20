Сергей Иванов: «ВЭБ ни копейки ЦСКА не дает. Вранье, что они спонсоры клуба»

заявил, что ВЭБ не обеспечивает деньгами функционирование .

– Нужно ли сокращать бюджет «Газпрома» и РЖД на финансирование?

– Это дело этих корпораций – в том числе и . Почему-то все думают, что они спонсоры ЦСКА, это вранье.

ВЭБ ни копейки денег ЦСКА не дает: у клуба другие частные спонсоры. ВЭБ – владелец по залогу той арены, где мы сейчас стоим, – отметил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю