Сергей Иванов: «ВЭБ ни копейки ЦСКА не дает. Вранье, что они спонсоры клуба»

Сергей Иванов заявил, что ВЭБ не обеспечивает деньгами функционирование ЦСКА.
– Нужно ли сокращать бюджет «Газпрома» и РЖД на финансирование?
– Это дело этих корпораций – в том числе и ВЭБ. Почему-то все думают, что они спонсоры ЦСКА, это вранье.
ВЭБ ни копейки денег ЦСКА не дает: у клуба другие частные спонсоры. ВЭБ – владелец по залогу той арены, где мы сейчас стоим, – отметил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю