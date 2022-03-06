Сергей Иванов об отъезде легионеров из ЦСКА: «Никаких намеков с их стороны нет. Я говорил с Гинером»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Сергей Иванов лимит на легионеров ТАСС Футбол

Сергей Иванов высказался о возможном отъезде легионеров из ЦСКА.

«Никаких предпосылок, что с футбольным ЦСКА будет так же, как с баскетбольным, нет. Я только что говорил с Евгением Ленноровичем Гинером (президент ЦСКА – прим. Sports.ru) – никаких намеков со стороны игроков нет.

Скажется ли на ЦСКА ситуация с санкциями в отношении ВЭБ? Это будет ясно через две-три недели. Не раньше», – сказал представитель президента ЦСКА.

Языджи монструозно начал в ЦСКА: повалил «Нижний» на 96-й, набрал уже 2+2 в трех матчах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные