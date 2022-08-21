Иванов о переходе ЦСКА от ВЭБ к другой компании: «Уже перешел. С чем я вас и поздравляю»

Сергей Иванов сообщил, что ЦСКА перешел под управление другой компании.
– Есть информация, что ЦСКА переходит от ВЭБ к другой компании. Так ли это?
– Уже перешел. С чем я вас и поздравляю, – заявил болельщик команды и почетный президент Единой лиги ВТБ.
В июне появилась информация, что ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА.
Позже стало известно, что ключевым акционером московской команды будет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.
Инвестиционная компания «Тринфико» была основана в 1993 году. Она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.