Иванов о переходе ЦСКА от ВЭБ к другой компании: «Уже перешел. С чем я вас и поздравляю»

сообщил, что ЦСКА перешел под управление другой компании.

– Есть информация, что ЦСКА переходит от ВЭБ к другой компании. Так ли это?

– Уже перешел. С чем я вас и поздравляю, – заявил болельщик команды и почетный президент Единой лиги ВТБ.

В июне появилась информация, что выйдет из состава акционеров .

Позже стало известно, что ключевым акционером московской команды будет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.

Инвестиционная компания «Тринфико» была основана в 1993 году. Она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.