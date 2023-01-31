Шкриньяр не перейдет в «ПСЖ» зимой. «Интер» хотел 20 млн евро и не смог найти замену
Милан Шкриньяр не перейдет в «ПСЖ» этой зимой.
Несмотря на попытки парижан приобрести 27-летнего словака в это трансферное окно, центральный защитник останется в «Интере» до конца сезона и истечения срока контракта.
«ПСЖ» с декабря общался с миланцами, но сторонам не удалось договориться, как и прошлым летом, сообщает L’Équipe.
«Интер» в последние дни искал замену Шкриньяру, но не смог этого сделать, поэтому решил оставить игрока до лета, после чего он присоединится к «ПСЖ».
По данным Фабрицио Романо, клуб Серии А хотел получить 20 млн евро за Милана в январе, но команда из Парижа не предлагала больше 10.
В этом Шкриньяр сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.
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