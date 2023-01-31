Шкриньяр не перейдет в «ПСЖ» зимой. «Интер» хотел 20 млн евро и не смог найти замену

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр Фабрицио Романо Футбол

Милан Шкриньяр не перейдет в «ПСЖ» этой зимой.

Несмотря на попытки парижан приобрести 27-летнего словака в это трансферное окно, центральный защитник останется в «Интере» до конца сезона и истечения срока контракта.

«ПСЖ» с декабря общался с миланцами, но сторонам не удалось договориться, как и прошлым летом, сообщает L’Équipe.

«Интер» в последние дни искал замену Шкриньяру, но не смог этого сделать, поэтому решил оставить игрока до лета, после чего он присоединится к «ПСЖ».

По данным Фабрицио Романо, клуб Серии А хотел получить 20 млн евро за Милана в январе, но команда из Парижа не предлагала больше 10.

В этом Шкриньяр сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.

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7 комментариев

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Dexter Dallas
Как потерять 50млн за год(летом псж предлагал) и заиметь токсичного игрока на половину чемпионата. Надеюсь он уберёт свою токсичность и будет вкладываться на поле как и ранее.
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Никита Самарин
Красивого расставания здесь не получится.
+3
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giant
Ответ Nathan De Stavr
А парня уже заклюют фанаты
Ну в первом матче так точно. Дальше, если не отбитые, должны понимать ситуацию. Входить во вторую половину сезона с урезанной защитой,которая и так не блещет - себе дороже, а судорожно затыкать дыру за отсавшиеся пол суток - приобретение клеща на ближайшие годы. Шкриньяр, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, должен качественно доработать контракт, как Ваня в прошлом году. Болелы - принять ситуацию и забить. Летом уже проще будет что-то планировать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ответ error505
Ох, трудно будет ПСЖ с Баварией...
Ох , трудно будет баварии с ПСЖ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Happy
Жарко будет на курва норд
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nathan De Stavr
А парня уже заклюют фанаты
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Ох, трудно будет ПСЖ с Баварией...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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