Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия болельщики Милан Шкриньяр Футбол

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр хочет как можно скорее перейти в «ПСЖ».

По данным L’Equipe, футболист проинформировал руководство «нерадзурри» о желании присоединиться к парижскому клубу уже зимой. Помимо прочего, он опасается реакции фанатов на его возвращение на поле в футболке «Интера» после объявления о предстоящем уходе.

Ожидается, что французская команда пришлет предложение по защитнику до вторника. Сумма составит порядка 15 млн евро.

«Интер» немного снизил требования и, возможно, согласится продать Шкриньяра за 20 млн евро с учетом бонусов.

Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20

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19 комментариев

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Palacio8
Ответ Рома Голованов
Здесь с вами не согласен. Спецом посмотрел все летние инсайды. Интер сам виноват. Они хотели 80 лямов за 1 год контракта. При этом не давали адекватную зп Милану. Здесь сам Интер виноват. ПСЖ 60 и более предлагали, но те не мене 80 хотели. Ну что же, получайте 15.
Хотели 80, потому что не хотели продавать, думали продлят. Под столом не сидел, но думаю потом был расчёт был продать после продления, но "легендарный капитан Интера" показал себя. Здесь дело даже не в деньгах, мог бы спокойно доиграть сезон, помочь не чужой команде, но хорошего человека Миланом не назовут...
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Чёрный тюльпан
Ответ Юрий Кечко
Ну хочет человек за лч бороться , что с интером маловероятно
А с катарским мешком прямо высоковероятно? Они постоянно отлетают из ЛЧ с позором.
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Рома Голованов
Ответ Palacio8
Да что с ним делали?! В рабстве держали, на привязи из капитанской повязки? Свалил бы летом спокойно и не морочил голову. Сидел как мышь, молчал до последнего, даже повязкой не побрезговал. Зато в перерыве проигранного матча, где его удалили, резко начал переходить! Ну не крыса?!
Здесь с вами не согласен. Спецом посмотрел все летние инсайды. Интер сам виноват. Они хотели 80 лямов за 1 год контракта. При этом не давали адекватную зп Милану. Здесь сам Интер виноват. ПСЖ 60 и более предлагали, но те не мене 80 хотели. Ну что же, получайте 15.
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Palacio8
Ответ SaNeK86rus
Ну, слушайте, про клятвы, Вы, явно преувеличиваете, либо был другой перевод. Но даже в таком случае, это что-то меняет? То есть, в таком случае с тобой можно делать все, что угодно?
Да что с ним делали?! В рабстве держали, на привязи из капитанской повязки? Свалил бы летом спокойно и не морочил голову. Сидел как мышь, молчал до последнего, даже повязкой не побрезговал. Зато в перерыве проигранного матча, где его удалили, резко начал переходить! Ну не крыса?!
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Андрюха с района
Слабак. Очень странное поведение с его стороны. Мог бы помочь клубу: договориться с ним, что подпишет контракт. Чтобы Интер его смог потом продать за нормальные деньги. Как Торино сделал с Бремером

Сначала слил игру, а теперь хочет побыстрее убежать. Даже Лукаку как-то поприличнее поступил. Короче, в одно место этого словенца. Пусть пылит в фермерской лиге
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SaNeK86rus
Ответ Рома Голованов
Вот вроде с вами согласен, да вот только он клялся Интеру в любви и это играет роль. Не говори он этого, все было бы ок.
Ну, слушайте, про клятвы, Вы, явно преувеличиваете, либо был другой перевод. Но даже в таком случае, это что-то меняет? То есть, в таком случае с тобой можно делать все, что угодно?
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giant
Сам загнал себя в угол молчанием. Ну скажи, что ты определился и имеешь контракт с ПСЖ, до ЧМ, до трансферного окна. Тогда и фанаты бы может остыли и руководство знало бы как планировать трансферное окно. А не так, за 2 дня до конца ТО, а до этого через агента в перерыве проигрываемого матча...
Как бы то ни было игрок классный и многое отдал Интеру. Мог бы запомниться напоследок как один из творцов победы в суперкубке - а запомнится красной карточкой на нервах а последнем матче за клуб...
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+3
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Рома Голованов
Ответ SaNeK86rus
Боже мой, сколько же дурачков тут кидают помои в адрес Шкриньяра, но, видимо, про прошлое ТО, когда его торговали как разменная монета, не в курсе. Милан сделал верное решение, он на пике, хочет зарабатывать столько, сколько заслуживает, ну и брать значимые трофеи. В Интере сейчас творится очередной хаос, никаких вливаний в состав, и соответственно, никаких перспектив на ближайшее будущее. Так что удачи, и спасибо за все.
Вот вроде с вами согласен, да вот только он клялся Интеру в любви и это играет роль. Не говори он этого, все было бы ок.
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Семён Жуйло
Надо отпускать. Пусть у него не останется плохих воспоминаний. Толку от него всё равно больше не будет.И 15 лямов в этой ситуации,как конфетка.
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+4
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SaNeK86rus
Боже мой, сколько же дурачков тут кидают помои в адрес Шкриньяра, но, видимо, про прошлое ТО, когда его торговали как разменная монета, не в курсе.

Милан сделал верное решение, он на пике, хочет зарабатывать столько, сколько заслуживает, ну и брать значимые трофеи. В Интере сейчас творится очередной хаос, никаких вливаний в состав, и соответственно, никаких перспектив на ближайшее будущее.

Так что удачи, и спасибо за все.
+19
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+14
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giant
То что я говорил. Оставлять вроде как надо,чтобы доехать до конца сезона с более менее адекватной зашитой, но фанаты ему жизни не дадут. А это нервы, ошибки и красные карточки как в матче с Эмполи. И ведь не скажешь что они не имеют права.
+1
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Рома Голованов
Ну кроме ПСЖ ему и некуда было идти. Разве что в Ливерпуль, Реал или Атлетико. Если бы не клялся в любви Интеру было бы нормально, все бы его поняли. А так уходит ещё тем подонком.
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Артём Назмутдинов
Ответ Sanan1908
Так тебе и надо. Нефиг было кричать , что любишь Интер и тд. Так что давай вали
Не знал, что он должен быть рабом интера и играть до конца жизни там. Это его право, уезжать или нет
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-2
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Palacio8
"Беги, сука, беги!" ©
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Юрий Кечко
Ответ aquila
Что ты делаешь, Милан? Был потенциально будущим капитаном
Ну хочет человек за лч бороться , что с интером маловероятно
+4
-5
-1
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Xell
Вот дурак. Выбрал бабки вместо того чтобы стать легендой клуба с намного большей историей чем ПСЖ. Ну Бог тебе судья. И карму никто не отменял запомни.
+2
-4
-2
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Sanan1908
Так тебе и надо. Нефиг было кричать , что любишь Интер и тд. Так что давай вали
+4
-4
0
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Трент Резнор
Какой бесславный конец. Дурдом.
+12
-1
+11
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aquila
Что ты делаешь, Милан? Был потенциально будущим капитаном
+11
-3
+8
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