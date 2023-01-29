Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро

Защитник « » хочет как можно скорее перейти в «ПСЖ».

По данным L’Equipe, футболист проинформировал руководство «нерадзурри» о желании присоединиться к парижскому клубу уже зимой. Помимо прочего, он опасается реакции фанатов на его возвращение на поле в футболке «Интера» после объявления о предстоящем уходе.

Ожидается, что французская команда пришлет предложение по защитнику до вторника. Сумма составит порядка 15 млн евро.

«Интер» немного снизил требования и, возможно, согласится продать Шкриньяра за 20 млн евро с учетом бонусов.

Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20