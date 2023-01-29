Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр хочет как можно скорее перейти в «ПСЖ».
По данным L’Equipe, футболист проинформировал руководство «нерадзурри» о желании присоединиться к парижскому клубу уже зимой. Помимо прочего, он опасается реакции фанатов на его возвращение на поле в футболке «Интера» после объявления о предстоящем уходе.
Ожидается, что французская команда пришлет предложение по защитнику до вторника. Сумма составит порядка 15 млн евро.
«Интер» немного снизил требования и, возможно, согласится продать Шкриньяра за 20 млн евро с учетом бонусов.
Шкриньяр заключил соглашение с «ПСЖ». Парижане пробуют купить его зимой – «Интер» отказался от 10 млн евро и просит 20
Сначала слил игру, а теперь хочет побыстрее убежать. Даже Лукаку как-то поприличнее поступил. Короче, в одно место этого словенца. Пусть пылит в фермерской лиге
Как бы то ни было игрок классный и многое отдал Интеру. Мог бы запомниться напоследок как один из творцов победы в суперкубке - а запомнится красной карточкой на нервах а последнем матче за клуб...
Милан сделал верное решение, он на пике, хочет зарабатывать столько, сколько заслуживает, ну и брать значимые трофеи. В Интере сейчас творится очередной хаос, никаких вливаний в состав, и соответственно, никаких перспектив на ближайшее будущее.
Так что удачи, и спасибо за все.