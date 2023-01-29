Зарплата Шкриньяра в «ПСЖ» – 11 млн евро в год, подписной бонус – 16 млн. «Интер» предлагал 6,5 млн в год

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр деньги Футбол

Стала известна зарплата защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

По данным инсайдера Николо Скиры, парижане будут платить ему 11 млн евро в год, из которых 2 млн – это бонусы. Также 27-летнему футболисту положен подписной бонус в размере 16 млн евро, еще 4 млн – комиссионные. Соглашение рассчитано до 2027 года.

«Интер» предлагал продлить контракт на тот же срок, но зарплата составляла 6,5 млн евро, из которых 500 тысяч приходятся на бонусные выплаты.

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34 комментария

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Тюменец
Хорошие деньги предлагают. Интер такое сейчас не перебьет. Удачи Шкрину!
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huzayfa
Ответ Denis242424
Баварию теперь могут прихлопнуть. А Интер может отлеть от Порту.
А разве он не играл в этой ЛЧ за Интер
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ZamoRano
Ответ Denis242424
Баварию теперь могут прихлопнуть. А Интер может отлеть от Порту.
До матчей две недели, даже если шкриньяр перейдет прям мгновенно, ты реально веришь, что невстроенный в коллектив чел изменит что-то в этом противостоянии?🤣🤣 Это не фифа!
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Виктор Иваненко
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Ланс наступает на пятки, без усиления состава невозможно взять Лигу1😂
Так кто же против. На здооовье!😂
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Виктор Иваненко
Шикарно ПСЖ укрепляется
Ланс наступает на пятки, без усиления состава невозможно взять Лигу1😂
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marchellinos
Ответ Vlados 86
ПСЖ отлично укрепились, теперь точно должны чемпионство взять. Там уже ведомость зарплатная под 700 лямов без налогов .
Главное лигу чемпионов взять
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Любезный Коссутий
Ответ petrvolgograd
фин фейр флей? не, не слышали!)
на фоне Боели, у Хелайфи просто детские шалости
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Denis242424
Баварию теперь могут прихлопнуть. А Интер может отлеть от Порту.
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Хожа Махмудов
Ответ Блуждающий странник
Жаль Интер. Просто мешок пришел и предложил огромный подписной бонус и неадекватную ЗП, естественно вынуждены отпускать лидера ибо нет объективно возможности столько платить. С такими уходами лидеров Серия А никогда не камбэкнет
Полностью согласен. Интер даже Дибале не предложил 6 млн, хотя игрок он крутой.
К сожалению, пока есть такие денежные мешки, которым ФФП не причем, даже чемпионы лиг ТОП-5 вынуждены отпускать своих лидеров.
Интер более статусный клуб, чем все клубы Франции вместо взятые.
+4
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Дмитрий Калашников
Ответ Блуждающий странник
Жаль Интер. Просто мешок пришел и предложил огромный подписной бонус и неадекватную ЗП, естественно вынуждены отпускать лидера ибо нет объективно возможности столько платить. С такими уходами лидеров Серия А никогда не камбэкнет
Интер жаль в том смысле, что у клуба нет денег, их и не придвидится, если китайцы не продадут клуб! Летом ещё человека 3 - 4 уйдут, а придут люди уровня Кузмановича, олды Интера поймут о чём я!
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Дмитрий Калашников
Значит с Рамосом не продлят контракт!
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Asad Usmanhodjaev
Ответ Vlados 86
ПСЖ отлично укрепились, теперь точно должны чемпионство взять. Там уже ведомость зарплатная под 700 лямов без налогов .
3 топ голкипер нужен им срочно что бы уж наверняка
+5
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atomio
Шёл 2023 а всё еще не умеют различать ЗП грязную и чистую
0
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Андрей Чехов
Ответ Милан.Тэо
Вот и вся причина почему он переходит в ПСЖ ...
Ну как бы даже без учета зп, ПСЖ сейчас команда предпочтительнее Интера уж явно, да и Серия А сейчас не другой мир по сравнению с Лигой 1.
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hulk&boloto
Ответ Elm
Всё правильно сделал. Карьера одна.
Какая?
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d.xoxlov
Ответ Милан.Тэо
А самый прикол в том, что ЛЧ они все равно никогда не выиграют ! ☝️🤭😄
Да не, не мытьём, так катаньем возьмут. Возможно, с каким-нибудь скандалом.
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Elm
Всё правильно сделал.

Карьера одна.
+2
-1
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Блуждающий странник
Жаль Интер. Просто мешок пришел и предложил огромный подписной бонус и неадекватную ЗП, естественно вынуждены отпускать лидера ибо нет объективно возможности столько платить. С такими уходами лидеров Серия А никогда не камбэкнет
+8
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Eden Hazard
Ответ rigobersong
Мукиеле 12, Саншес 15, Солер 18, Руис 23, сейчас возьмут Шкриньяра максимум за 20. Ох уж этот мешок ПСЖ:)))
Мбаппе и Неймар 402, зарплата трио 130 млн в год по самым низким оценкам, про подписные бонусы молчу вообще. А ты выбрал самых "бомжей")
+1
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Пользователь заблокирован
А самый прикол в том, что ЛЧ они все равно никогда не выиграют ! ☝️🤭😄
+9
-3
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coimbra
и на фига ему Интер нужен? за 4 года в ПСЖ на 34 млн. больше получит...
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Пользователь заблокирован
Вот и вся причина почему он переходит в ПСЖ ...
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инок
Шкриньяр хороший защ. Явное усиление для ПСЖ,
поздравляю его с подписанием контракта...
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Semper fidelis
Ответ Vlados 86
ПСЖ отлично укрепились, теперь точно должны чемпионство взять. Там уже ведомость зарплатная под 700 лямов без налогов .
Причем половину получает всего 3 игрока)
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Vlados 86
Ответ rigobersong
Мукиеле 12, Саншес 15, Солер 18, Руис 23, сейчас возьмут Шкриньяра максимум за 20. Ох уж этот мешок ПСЖ:)))
Ну что нищебродам итальянским ловить, потолок зарплат в Интере 6,5 млн. А у ПСЖ потолок ограничен лишь фантазией шейхов. Ну и ведомость клуба в 5 раз меньше - 140 против 700 млн
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