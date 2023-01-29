Зарплата Шкриньяра в «ПСЖ» – 11 млн евро в год, подписной бонус – 16 млн. «Интер» предлагал 6,5 млн в год

Стала известна зарплата защитника в «ПСЖ».

По данным инсайдера Николо Скиры, парижане будут платить ему 11 млн евро в год, из которых 2 млн – это бонусы. Также 27-летнему футболисту положен подписной бонус в размере 16 млн евро, еще 4 млн – комиссионные. Соглашение рассчитано до 2027 года.

«Интер» предлагал продлить контракт на тот же срок, но зарплата составляла 6,5 млн евро, из которых 500 тысяч приходятся на бонусные выплаты.

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