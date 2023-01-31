«ПСЖ» может предложить 15+5 млн евро за Шкриньяра сегодня. «Интер» может взять Демирала на замену

Теги ПСЖ Интер Аталанта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр Мерих Демирал Футбол

«ПСЖ» может купить Милана Шкриньяра у «Интера» сегодня.

По данным L’Équipe, сегодня парижане могут предложить 15+5 млн евро за центрального защитника, который станет свободным агентом летом. «Интер» требовал 20 млн евро с учетом бонусов за игрока, поэтому клубы могут прийти к соглашению.

Ситуация во многом зависит от того, удастся ли «Интеру» найти замену Шкриньяру. После неудачи в переговорах по защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу «нерадзурри» переключились на Мериха Демирала, выступающего за «Аталанту». В понедельник клубы не договорились о переходе игрока.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сейчас находится в Италии, чтобы завершить переговоры.

В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.

Шкриньяр подтвердил переход из «Интера» в «ПСЖ»: «Жду соглашения между клубами»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
читай ниже ↙
Ответ Миша Семенович
Кимпембе забыл
В прошлом сезоне пара Маркиньос - Кимпембе провела в следующую стадию Мадридский Реал, хотят теперь дальше пройти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
Ответ <~Inter~>
Демирал же лютое дно. Нафиг он нужен
Ну из доступных вариантов есть ещё Бекао. Не сказать, что сильно лучше. А защ нужен, номинальных ЦЗ всего трое на три позиции остаётся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игорь Ермаков
Скальвини бы взять у Аталанты..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
Ответ Tutto Putto
Шкриньяр нужен Псж, для Лч. Маркиньос и Рамос не вывезут остаток сезона, ещё бы хорошого полузащитника и сплавить этих Руиса и Солера
У ПСЖ в ЛЧ всего 2 матча осталось в сезоне, могли бы и без Шкриньяра отыграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
Демирал же лютое дно. Нафиг он нужен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NuevoCinemaParadiso
Ответ LLiriKK
В чем феномен Демирала? Совершенно средних умений защитник, каких полно, кочует из одной ТОП-команды Италии в другую без перерыва.
Топ команда была одна только - Ювентус.
При всём уважении к Аталанте и Сассуоло
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Сергей Гаряшин
Если 20 ка за Милана,то малком за Ролтон должен переходить
А ничего, что у него контракт заканчивается этим летом и Париж его может забрать бесплатно? Но так, как им нужен защитник здесь и сейчас они предлагают отличные деньги, лучше же, чем вообще ничего.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Tutto Putto
Шкриньяр нужен Псж, для Лч. Маркиньос и Рамос не вывезут остаток сезона, ещё бы хорошого полузащитника и сплавить этих Руиса и Солера
Фабиан Руис хороший игрок. Но Галатье использует игроков полузащиты которые более заточены на оборону, чтобы они компенсировали не участие тройки атакующий игроков в обороне. Так он очень хорош, в Наполи был прекрасен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Гаряшин
Если 20 ка за Милана,то малком за Ролтон должен переходить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
цена копейки за такое защитника
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Демираль последнее время в Аталанте в старте не выходит, но с учетом травм и потенциала Мериха отдавать его сейчас Интеру будет глупо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
А Интер в случае чего у своего фарма из Бергамо затычку всегда найдет. Интересно, прокуратура заинтересуется их делами, хотя это же не Юве прессовать, который стабильно организовывывал оборот 70% денег внутри Италии?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
В чем феномен Демирала? Совершенно средних умений защитник, каких полно, кочует из одной ТОП-команды Италии в другую без перерыва.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша Семенович
Ответ Tutto Putto
Шкриньяр нужен Псж, для Лч. Маркиньос и Рамос не вывезут остаток сезона, ещё бы хорошого полузащитника и сплавить этих Руиса и Солера
Кимпембе забыл
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
ПСЖ слишком щедр по отношению к Картону. За такую наглость надо летом забирать бесплатно
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tutto Putto
Шкриньяр нужен Псж, для Лч. Маркиньос и Рамос не вывезут остаток сезона, ещё бы хорошого полузащитника и сплавить этих Руиса и Солера
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий