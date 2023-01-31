«ПСЖ» может предложить 15+5 млн евро за Шкриньяра сегодня. «Интер» может взять Демирала на замену
«ПСЖ» может купить Милана Шкриньяра у «Интера» сегодня.
По данным L’Équipe, сегодня парижане могут предложить 15+5 млн евро за центрального защитника, который станет свободным агентом летом. «Интер» требовал 20 млн евро с учетом бонусов за игрока, поэтому клубы могут прийти к соглашению.
Ситуация во многом зависит от того, удастся ли «Интеру» найти замену Шкриньяру. После неудачи в переговорах по защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу «нерадзурри» переключились на Мериха Демирала, выступающего за «Аталанту». В понедельник клубы не договорились о переходе игрока.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сейчас находится в Италии, чтобы завершить переговоры.
В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.
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