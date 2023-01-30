«ПСЖ» не хочет платить за Шкриньяра больше 15 млн евро. «Интер» настаивает на 20 млн

«ПСЖ» не планирует удовлетворять требования «Интера» по защитнику .

Как утверждает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, парижане не хотят тратить на словацкого игрока больше 15 млн евро. Они предложили 10 млн евро и бонусы, которые легко получить, но «нерадзурри» отказались и требуют 20 млн евро.

Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров.

Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро