«ПСЖ» не хочет платить за Шкриньяра больше 15 млн евро. «Интер» настаивает на 20 млн

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр деньги Футбол

«ПСЖ» не планирует удовлетворять требования «Интера» по защитнику Милану Шкриньяру.

Как утверждает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, парижане не хотят тратить на словацкого игрока больше 15 млн евро. Они предложили 10 млн евро и бонусы, которые легко получить, но «нерадзурри» отказались и требуют 20 млн евро.

Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров.

Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро

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12 комментариев

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che kaif
Летом забрать бесплатно делов то. В этой лч Рамос с Марки отыграют в основе
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Милан_Тео
Ответ kunaguero
Бастони тоже старик?
Один Бастони и останется из молодых ...
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ArdaTuran
Какие д#билы сидят в руководстве Интера😑
+1
-1
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kunaguero
Ответ Милан_Тео
Останется Интер с одними старикам и Ачерби и Де Вреем ☝️🤦‍♂️ ...
Бастони тоже старик?
+2
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+2
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arajanarm
ПСЖ может и не купить. Летом перейдет бесплатно
0
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<~Inter~>
Ответ qdr1k
Шкриньяр то стоит подороже, конечно. Топовый деф. Полтинник нужно бы просить. Не знаю, правда, ситуацию с его контрактом 🤷‍♂️
Он уже подписал контракт с ПСЖ, который начнёт действовать летом.
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ILIILI
Ответ qdr1k
Шкриньяр то стоит подороже, конечно. Топовый деф. Полтинник нужно бы просить. Не знаю, правда, ситуацию с его контрактом 🤷‍♂️
Он отказался продлевать контракт. Отсюда и цена такая
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0
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Дядя ТУРА
Ответ qdr1k
Шкриньяр то стоит подороже, конечно. Топовый деф. Полтинник нужно бы просить. Не знаю, правда, ситуацию с его контрактом 🤷‍♂️
Полгода осталось. Летом бесплатно уйдет
+5
0
+5
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Милан_Тео
Останется Интер с одними старикам и Ачерби и Де Вреем ☝️🤦‍♂️ ...
0
-1
-1
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qdr1k
Шкриньяр то стоит подороже, конечно. Топовый деф. Полтинник нужно бы просить. Не знаю, правда, ситуацию с его контрактом 🤷‍♂️
0
0
0
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Sevuska
Когда цена вырастет до 100 , его купит Челси 👍
+2
0
+2
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vaslover
Боэли на выход. 70 лямов и Шкриньяр в Челси. Представляю как ему неловко смотреть на эти " нищебродские" разборки.
+14
-2
+12
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