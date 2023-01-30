«ПСЖ» не хочет платить за Шкриньяра больше 15 млн евро. «Интер» настаивает на 20 млн
«ПСЖ» не планирует удовлетворять требования «Интера» по защитнику Милану Шкриньяру.
Как утверждает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, парижане не хотят тратить на словацкого игрока больше 15 млн евро. Они предложили 10 млн евро и бонусы, которые легко получить, но «нерадзурри» отказались и требуют 20 млн евро.
Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров.
Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой, опасаясь реакции фанатов «Интера». Парижане пришлют предложение на 15 млн евро
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