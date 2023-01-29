Защитник Милан Шкриньяр подтвердил, что покидает «Интер» и переходит в «ПСЖ».

«Да, все так, но на данный момент мне больше нечего сказать. Я жду соглашения между клубами», – заявил футболист сборной Словакии.

Сообщалось, что Шкриньяр либо перейдет в « » в качестве свободного агента летом, либо будет приобретен зимой.

«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы