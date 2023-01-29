Шкриньяр подтвердил переход из «Интера» в «ПСЖ»: «Жду соглашения между клубами»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия Милан Шкриньяр Футбол

Защитник Милан Шкриньяр подтвердил, что покидает «Интер» и переходит в «ПСЖ».

«Да, все так, но на данный момент мне больше нечего сказать. Я жду соглашения между клубами», – заявил футболист сборной Словакии.

Сообщалось, что Шкриньяр либо перейдет в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента летом, либо будет приобретен зимой.

«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы

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44 комментария

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k9xjcbp5ym
Ответ corazón blanco
«Я связываю своё будущее исключительно с «Интером». У меня есть контракт, поэтому трансферный рынок меня абсолютно не интересует. Я хочу стать легендой «Интера», – цитирует словенца. 1 июня было дано это интервью. Быстро все изменилось за полгода, деньги решают все.
Кессье 2.0
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Eugn_eugn
Ответ corazón blanco
Чем этот трансфер плох для Парижа? Отличный защитник, который сделает команду сильнее и добавит надёжности защите.
Так Шкриньяр то топ, только у ПСЖ достаточно центр дэфов.
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Joey Ramone
Снял с Интера 15 очков
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Cloud Well
Ответ QWertY
Зато Мбаппе не выбрал деньги Реала и остался в ПСЖ. Значит не для всех все решают деньги
Вообще-то ПСЖ предложил больше денег чем реал
+3
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corazón blanco
Ответ Рискну предположить
Ну камон, это ответ интересу Тоттенхэма. Когда тобой интересуется ПСЖ, у которого каждый гол амбиции взять ЛЧ, риторика совсем другая.)
То, что Париж сейчас предпочтительнее в плане Лиги чемпионов - безусловно. Но никто не тянул Шкриньяра за язык, чтобы говорить такие громкие слова. Естественно, что болельщики Интера будут к нему относиться очень "недоброжелательно" они все помнят.
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aidos_1979
Ответ Sevuska
Неужели Челси предложил за него меньше в прошедшую пятницу 🧐 Анбеливебел!
Шкриньяр-ноунейм-уголек с никакой статой?
Нет!
Значит мимо челси)
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Рискну предположить
Ответ corazón blanco
«Я связываю своё будущее исключительно с «Интером». У меня есть контракт, поэтому трансферный рынок меня абсолютно не интересует. Я хочу стать легендой «Интера», – цитирует словенца. 1 июня было дано это интервью. Быстро все изменилось за полгода, деньги решают все.
Ну камон, это ответ интересу Тоттенхэма. Когда тобой интересуется ПСЖ, у которого каждый гол амбиции взять ЛЧ, риторика совсем другая.)
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Dan Kennedy
Ответ corazón blanco
«Я связываю своё будущее исключительно с «Интером». У меня есть контракт, поэтому трансферный рынок меня абсолютно не интересует. Я хочу стать легендой «Интера», – цитирует словенца. 1 июня было дано это интервью. Быстро все изменилось за полгода, деньги решают все.
Да, Шкриниар некрасиво поступил, но и Интер плохо сработал. Либо продлевайте за сезон до конца, либо сливайте.

Еще стоит отметить то, что подписные бонусы сильно мешают продлевать своих же игроков. Покупаешь Шкриниара за 35(примерно), а потом при переподписании тебе еще примерно половину этой же суммы надо ему на руки дать, помимо зарплаты... Или это сделает другой клуб. Та же история с Мбаппе. Европейские топ клубы общими усилиями создали друг другу проблем, теперь игрокам куда выгоднее свободными уходить.
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corazón blanco
Ответ QWertY
Нет, Мадрид предлагал больше. Уже объяснил почему
Ладно, не вижу смысла продолжать спор, ведь в нем никогда не рождается истина, а все, все равно остаются при своем. Хорошего вечера.
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иц а мэн
Ответ ZamoRano
Жаль. Серия а такими темпами совсем на дно скатится, игроков мирового уровня по пальцам рук пересчитать.
Мда, переход кринжи канеш убил серию а
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selso99
Ответ ZamoRano
Жаль. Серия а такими темпами совсем на дно скатится, игроков мирового уровня по пальцам рук пересчитать.
Мирового уровня? Пальцы для этого и не нужны, в серии А таких игроков ноль. Со Шкриньяром было столько же.
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0rbit
Ответ Michael none
Да как бы пофиг. Слишком много внимания сейчас уделяют всем этим трансферам. Ни один игрок не может принципиально усилить или ослабить своим переходом. Сейчас очень много качественных игроков, может мало звезд, но выбор футболистов очень велик и проблема Интера или других не самых богатых клубов не в уровне игроков даже, а в том, что состав нестабилен из-за того что постоянно кого-то выдергивают, заманивают, рушится игра команды, когда часть игроков уходит, приходит каждые полгода, невозможно выстроить команду. В этом проблема а не в конкретном Шкриньяре. Думаю многие футболисты переоценивают свою значимость. Такой уровень Шкриньяр не факт что может показать в другом клубе, таких примеров - тьма.
Очень здравая мысль, как пример Кессье сыгравшим чуть больше 1/4 матчей, остальные на лавке или последние 10 мин, очевидный пример.
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QWertY
Ответ corazón blanco
Летом - да, Мадрид предлагал такие баснословные деньги. Но зимой, когда уже вели с ним переговоры по подписанию контракта, Мадрид предлагал меньше, чем сейчас получает Килиан.
Нет, Мадрид предлагал больше. Уже объяснил почему
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corazón blanco
Ответ Joey Ramone
потеря конечно, но де Врей затащит.
У де Врея тоже еще не продлен контракт, который заканчивается этим летом, так что Интер в большой опасности. Агент игрока утверждает, что они хотят продлить контракт с клубом, но также у него есть предложения и от других клубов.
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Igor Shalamov
Ответ Joey Ramone
потеря конечно, но де Врей затащит.
Де врею бы просто со скамейки встать, уже хорошо будет
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corazón blanco
Ответ QWertY
Комментарий удален пользователем
Летом - да, Мадрид предлагал такие баснословные деньги. Но зимой, когда уже вели с ним переговоры по подписанию контракта, Мадрид предлагал меньше, чем сейчас получает Килиан.
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-3
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Philadelphia51
Ответ QWertY
Зато Мбаппе не выбрал деньги Реала и остался в ПСЖ. Значит не для всех все решают деньги
Мухаххаха)))
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Joey Ramone
потеря конечно, но де Врей затащит.
0
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QWertY
Ответ corazón blanco
Париж дал ему более 100 миллионов зарплаты, что после вычета налогов составляет 57 миллионов и огромнейший подписной бонус, даже Флорентино не мог себе такого позволить.
Реал давал еще больше. Они летом его за 200 хотели, когда у него оставался год по контракту, плюс ЗП и подписной бонус. Думаешь, что в качестве свободного агента было бы дешевле его подписать. Ну ну.
Просто парень выбрал родной клуб, а не деньги Переца
+1
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QWertY
Ответ corazón blanco
Париж дал ему более 100 миллионов зарплаты, что после вычета налогов составляет 57 миллионов и огромнейший подписной бонус, даже Флорентино не мог себе такого позволить.
Комментарий удален
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Palacio8
🇸🇰🐀
+2
-2
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corazón blanco
Ответ QWertY
Нет, Мадрид предлагал больше
Париж дал ему более 100 миллионов зарплаты, что после вычета налогов составляет 57 миллионов и огромнейший подписной бонус, даже Флорентино не мог себе такого позволить.
+3
-4
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Герман Галаган
Скатертью ****. Ситуация максимально понятна.
+2
-2
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QWertY
Ответ corazón blanco
Да, всего лишь за еще большую сумму, используя интерес Мадрида в своих меркантильных целях.
Нет, Мадрид предлагал больше
0
-5
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Michael none
Да как бы пофиг. Слишком много внимания сейчас уделяют всем этим трансферам. Ни один игрок не может принципиально усилить или ослабить своим переходом. Сейчас очень много качественных игроков, может мало звезд, но выбор футболистов очень велик и проблема Интера или других не самых богатых клубов не в уровне игроков даже, а в том, что состав нестабилен из-за того что постоянно кого-то выдергивают, заманивают, рушится игра команды, когда часть игроков уходит, приходит каждые полгода, невозможно выстроить команду. В этом проблема а не в конкретном Шкриньяре. Думаю многие футболисты переоценивают свою значимость. Такой уровень Шкриньяр не факт что может показать в другом клубе, таких примеров - тьма.
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-2
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