Шкриньяр подтвердил переход из «Интера» в «ПСЖ»: «Жду соглашения между клубами»
Защитник Милан Шкриньяр подтвердил, что покидает «Интер» и переходит в «ПСЖ».
«Да, все так, но на данный момент мне больше нечего сказать. Я жду соглашения между клубами», – заявил футболист сборной Словакии.
Сообщалось, что Шкриньяр либо перейдет в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента летом, либо будет приобретен зимой.
«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы
Нет!
Значит мимо челси)
Еще стоит отметить то, что подписные бонусы сильно мешают продлевать своих же игроков. Покупаешь Шкриниара за 35(примерно), а потом при переподписании тебе еще примерно половину этой же суммы надо ему на руки дать, помимо зарплаты... Или это сделает другой клуб. Та же история с Мбаппе. Европейские топ клубы общими усилиями создали друг другу проблем, теперь игрокам куда выгоднее свободными уходить.
Просто парень выбрал родной клуб, а не деньги Переца