Канселу сразу принял предложение «Баварии» – он очень хотел уйти из «Ман Сити». Жоау намерен выиграть ЛЧ с мюнхенцами

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Канселу был недоволен малым игровым временем, которое он получал в «Манчестер Сити» после ЧМ-2022. Это привело к сильному напряжению между игроком и тренером «горожан» Пепом Гвардиолой. Жоау хочет играть – ему не нравится сидеть в запасе.

Футболист незамедлительно принял предложение «Баварии» – он очень хотел уйти из «Ман Сити» и был воодушевлен возможностью попробовать себя в новой стране (до Англии он уже играл в Испании и Италии).

«Бавария» действовала быстро из-за травмы Нуссаира Мазрауи и из-за возможного ухода Бенжамена Павара летом.

«Ман Сити» не хотел создавать проблему в раздевалке, поэтому отпустил игрока в аренду с правом выкупа за 70 млн евро.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг добавляет, что при желании летом «Бавария» сможет выкупить Канселу дешевле 70 млн евро, прописанных в арендном соглашении.

В ходе общения с Хасаном Салихамиджичем и Юлианом Нагельсманнном игрок заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». В связи с этим клуб почувствовал сильное воодушевление и решил, что Канселу – тот, кто им нужен.

Ожидается, что португалец дебютирует в составе «Баварии» в матче Кубка Германии против «Майнца», который состоится завтра.

В этом сезоне на счету Жоау 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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20 комментариев

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Кино Музыка
Ответ Пацанчик реальный
Чтобы МЮ взять ЛЧ надо вначале туда попасть)
Виноват, не ту букву поставил. Сейчас исправлю)
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Игорь Замаруев
Ответ Паша
По игре щас все гранды не очень. Проблемы Баварии кажутся меньшими чем у многих
Проблемы Баварии кажутся меньшими, потому что там разница колоссальная в чемпионате между командами. У Баварии состав раза в два сильнее, чем у Боруссии, и раза в три-четыре, чем у Униона и Фрайбурга. Это в сравнении с другими топами и не учитывая ПСЖ. У парижан вообще каша:)
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Пацанчик реальный
Ответ Сикарио
Если не Реал (в этом году возможно переходный период) то пусть лучше Бавария берет ЛЧ, чем всякая шваль вроде ПСЖ или Сити.
Расскажи о градации,кто попадает в категорию «шваль» а кто нет?
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cektor
токсики Сити не нужны
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Пацанчик реальный
Ответ Кино Музыка
Взять ЛЧ с Баварией шансов больше. У МС что-то не то с этим турниром.
Чтобы МЮ взять ЛЧ надо вначале туда попасть)
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Кино Музыка
Взять ЛЧ с Баварией шансов больше. У МС что-то не то с этим турниром.
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kpvhmsvb2g
Ответ <~Inter~>
Видимо статус ключевого игрока прошлого сезона отрицательно повлиял на него. Ведь тот же Фоден не жалуется когда сидит на скамейке при том, что его считают одним из самых талантливых игроков мира, а Канселу видимо перешёл границы высказывая свои претензии главному тренеру
ну объективно говоря они на разных ступенях карьеры: у Фодена она можно сказать только начинается и лучше сидеть в родном клубе у лучшего тренера, чем где-нибудь в эвертоне говешки пинать; у Кансело же обратная ситуация - он в прайме и просто не может позволить себе сидеть на банке под 18 летним пацаном из-за каких-то там взглядов тренера, пусть даже и Пепа.
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emptinesspetr
Все говорят, что он сидел на лавке из-за конфликта с Пепом, но игнорируют тот факт, что и на Чемпионате Мира он проиграл конкуренцию Геррейро и Далоту.
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&_Bishep_&
Что это игроки МанСити встали на лыжи из клуба. Неужто Пеп достал уже своих прогрессивным футболом?
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<~Inter~>
Ответ kpvhmsvb2g
сложно представить было в октябре, что Канселу который вроде подстроился под систему Пепа и стал тащером через 2-3 месяца будет сидеть на скамейке и уходить со скандалом, но у лысого Шарлатана на всех свои планы
Видимо статус ключевого игрока прошлого сезона отрицательно повлиял на него. Ведь тот же Фоден не жалуется когда сидит на скамейке при том, что его считают одним из самых талантливых игроков мира, а Канселу видимо перешёл границы высказывая свои претензии главному тренеру
+2
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Jor Hakobyan
Один из результативних защитник мира. Это только навредит ман сити
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Паша
Ответ Артём Толоконников
В этом сезоне им лига чемпионов точно не светит
По игре щас все гранды не очень. Проблемы Баварии кажутся меньшими чем у многих
+3
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Stewee
Про ЛЧ звучит просто как предлог. Не думаю, что у нынешней Баварии шансов выиграть ЛЧ больше, чем у Сити.
+5
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Сикарио
Если не Реал (в этом году возможно переходный период) то пусть лучше Бавария берет ЛЧ, чем всякая шваль вроде ПСЖ или Сити.
+1
-5
-4
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NickFourteen
Нравится мне Бавария на трансферном рынке, молча, без шума подписали еще одного топчика
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Groove
Неплохой составчик у сити раз могут позволить себе такого игрока взять и отпустить посреди сезона.
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Паша
Ответ GuruFutbola
А вчера пытались заскамить, что Барсе нужен 4 лфз
Так у него основная позиция справа. По крайней мере там он раньше играл. Баварии как раз вместо Павара, который лыжи навострил и вообще центральны защитник
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kpvhmsvb2g
сложно представить было в октябре, что Канселу который вроде подстроился под систему Пепа и стал тащером через 2-3 месяца будет сидеть на скамейке и уходить со скандалом, но у лысого Шарлатана на всех свои планы
+9
-1
+8
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Артём Толоконников
В этом сезоне им лига чемпионов точно не светит
0
-4
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GuruFutbola
А вчера пытались заскамить, что Барсе нужен 4 лфз
+1
-3
-2
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