Канселу сразу принял предложение «Баварии» – он очень хотел уйти из «Ман Сити». Жоау намерен выиграть ЛЧ с мюнхенцами

близок к переходу в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Канселу был недоволен малым игровым временем, которое он получал в «Манчестер Сити» после ЧМ-2022. Это привело к сильному напряжению между игроком и тренером «горожан» . Жоау хочет играть – ему не нравится сидеть в запасе.

Футболист незамедлительно принял предложение «Баварии» – он очень хотел уйти из « » и был воодушевлен возможностью попробовать себя в новой стране (до Англии он уже играл в Испании и Италии).

«Бавария» действовала быстро из-за травмы Нуссаира Мазрауи и из-за возможного ухода Бенжамена Павара летом.

«Ман Сити» не хотел создавать проблему в раздевалке, поэтому отпустил игрока в аренду с правом выкупа за 70 млн евро.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг добавляет, что при желании летом « » сможет выкупить Канселу дешевле 70 млн евро, прописанных в арендном соглашении.

В ходе общения с Хасаном Салихамиджичем и Юлианом Нагельсманнном игрок заявил, что хочет выиграть с «Баварией». В связи с этим клуб почувствовал сильное воодушевление и решил, что Канселу – тот, кто им нужен.

Ожидается, что португалец дебютирует в составе «Баварии» в матче Кубка Германии против «Майнца», который состоится завтра.

В этом сезоне на счету Жоау 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом