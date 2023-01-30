«Ман Сити» вряд ли будет искать Канселу замену. Защитник уже в Мюнхене – на медосмотре для «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Футбол

Защитник Жоау Канселу завершает переход из «Манчестер Сити» в «Баварию».

Как сообщает The Athletic, португалец уже прилетел в Мюнхен, где пройдет медосмотр и присоединится к команде на правах аренды с опцией выкупа за 70 млн евро.

По информации ESPN, «горожане» вряд ли будут искать замену Канселу. Главный тренер Пеп Гвардиола считает, что у него достаточно защитников, способных сыграть на позиции Жоау.

В текущем сезоне 28-летний футболист сборной Португалии провел в АПЛ 17 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Ярослав Ройс
Ответ ta-tosha
Really?
Канселу считает что Роналду лучше Месси. Из-за этого в раздевалке горожан пробежала кошка раздора.
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Zemanuha
Пишут Фенербахче сделал предложение по Уокеру.
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Woman221b
Ответ corazón blanco
Как гром среди ясного неба. Но чем мне нравится Сити и Мадрид, если игрока что-то не устраивает, то его никто не держит.
Это точно. Не то, что ПСЖ. Попадёшь к ним в клетку золотую и больше не вырвешься.
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LLiriKK
Вот это они расплевались с Пепом…
Только вот зачем ему идти в «Баварию»? Чтобы Нагель сделал из него очередного «беги-подавай» тупого спринтера по краю?
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corazón blanco
Как гром среди ясного неба. Но чем мне нравится Сити и Мадрид, если игрока что-то не устраивает, то его никто не держит.
+7
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+7
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ta-tosha
Ответ Wekil Halylow
Драка с Пепом
Really?
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Cygel
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
Зинченко сделает Арсенал чемпионом, скажем спасибо Пэпу за это :D
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Богдан Громовски
Ответ KerroChelsea
Какой смысл Сити для продажи Канселу? Типа Льюис так впечатлил, что это отличный вариант заработать?
Бавария не купит его за такие бабки) возраст однако) так , удачно заткнули дыру в составе до летнего ТО
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ta-tosha
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
Судя по реакции стадиона Сити на выходных, и официальных каналов их фанов - нет. Стадион кричал ему zinch the warrior. Но Пеп реально знает лучше что делать
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cektor
неожиданный трансфер )
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Wekil Halylow
Ответ ta-tosha
А зачем интересно его продавать? Топ же игрок, а на спаде сейчас все игроки и Сити и Ливерпуля, люди просто ментально устали от этой 5 летней гонки адской доминации и давления
Драка с Пепом
+4
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Михаил Цыганов 123
Уходит он из-за конфликта с Гвардиолой, но интересно узнать кто же его раскрыл?
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KerroChelsea
Какой смысл Сити для продажи Канселу? Типа Льюис так впечатлил, что это отличный вариант заработать?
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Нұрхан Нұрланұлы
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
Его отпускать стойло а вот Канселу нет
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Олег Комисаров
Реалу не помешал бы сейчас…
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Wekil Halylow
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
Сейчас он бодыт в Арсенале.
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Владимир Малышев
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
конечно да, Арсенал чемпион, спасибки
+7
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ta-tosha
А зачем интересно его продавать? Топ же игрок, а на спаде сейчас все игроки и Сити и Ливерпуля, люди просто ментально устали от этой 5 летней гонки адской доминации и давления
+1
0
+1
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Wekil Halylow
Ответ Hug
И стоило Зинченко отпускать?
Зинченко сейчас божит в Арсенале
+4
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Mr_Bart
Ответ Mr_Bart
Он на правом фланге играет, а кто будет на левом ?
Акке более оборонительный игрок
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Mr_Bart
Ответ Матвей Баранов
Учитывая, как заиграл Рико Льюис, замена точно не нужна
Он на правом фланге играет, а кто будет на левом ?
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Wekil Halylow
Пишут что Пеп дрался с Канселой
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Плотников Семен
Удачи в новом клубе!
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Sashabolshoy1488
Там Льюис у них есть так, что норм
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Матвей Баранов
Учитывая, как заиграл Рико Льюис, замена точно не нужна
+1
-1
0
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