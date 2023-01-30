«Ман Сити» вряд ли будет искать Канселу замену. Защитник уже в Мюнхене – на медосмотре для «Баварии»

Защитник Жоау Канселу завершает переход из « » в «Баварию».

Как сообщает The Athletic, португалец уже прилетел в Мюнхен, где пройдет медосмотр и присоединится к команде на правах аренды с опцией выкупа за 70 млн евро.

По информации ESPN, «горожане» вряд ли будут искать замену Канселу. Главный тренер Пеп Гвардиола считает, что у него достаточно защитников, способных сыграть на позиции Жоау.

В текущем сезоне 28-летний футболист сборной Португалии провел в 17 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.