«Ман Сити» вряд ли будет искать Канселу замену. Защитник уже в Мюнхене – на медосмотре для «Баварии»
Защитник Жоау Канселу завершает переход из «Манчестер Сити» в «Баварию».
Как сообщает The Athletic, португалец уже прилетел в Мюнхен, где пройдет медосмотр и присоединится к команде на правах аренды с опцией выкупа за 70 млн евро.
По информации ESPN, «горожане» вряд ли будут искать замену Канселу. Главный тренер Пеп Гвардиола считает, что у него достаточно защитников, способных сыграть на позиции Жоау.
В текущем сезоне 28-летний футболист сборной Португалии провел в АПЛ 17 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Только вот зачем ему идти в «Баварию»? Чтобы Нагель сделал из него очередного «беги-подавай» тупого спринтера по краю?