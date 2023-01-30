«Бавария» сможет выкупить Канселу у «Ман Сити» за 70 млн евро

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Бавария» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

Напомним, мюнхенский клуб близок к тому, чтобы арендовать португальского защитника. Сегодня он пройдет медосмотр в новой команде. 

По информации Sky Sports, у «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро по окончании сезона. 

В текущем сезоне АПЛ португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь

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41 комментарий

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Олич09
Это значит, что Павар скорее всего уйдет.
Потому что справа еще есть Мазрауи.
Хоть француз и играет в центре часто.

Фланги Девис / Канселу — это серьезно конечно.
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Jor Hakobyan
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Виталий Поварещенков
Ответ Anton Oleksiy
Челси на ЦЗ и ПЗ игроков не нужно покупать, та уже все есть
Не думаю что владельцы это понимают
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Экспертное мнение
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Пеп умеет разводить баварку. Сначала деревяшка сане, теперь тридцатилетний кансело
Пеп всех развел с этими Стерлингами, Сане, Жезусами и Канселами, что сам остался с брусками вроде Грилиша
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Anton Oleksiy
Ответ Виталий Поварещенков
Знаю я одного претендента, начинается на Чел, заканчивается на празднование Роналду
Челси на ЦЗ и ПЗ игроков не нужно покупать, та уже все есть
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Numunu
Ответ Виталий Поварещенков
Знаю я одного претендента, начинается на Чел, заканчивается на празднование Роналду
Челсиу ? 🤔
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Экспертное мнение
Ответ Mikas7
А зачем Павара продавать?
Павара надо в Специю к Шомуродову отправить
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borchinec-05
Не могу понять, почему Реал проспал и не взял его...
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Вазген, друг Мхитаряна.
Пеп умеет разводить баварку. Сначала деревяшка сане, теперь тридцатилетний кансело
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QWertY
Канселу максимально средний футболист, которому повезло оказаться в Сити Пепа. Его реальный уровень мы видели на ЧМ, когда его на бенч посадил великий Далот
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Артур Ганненко
Топовый вариант для Баварии прямо сейчас, но не уверен, что следует его покупать. Ему уже почти 30, для крайнего защитника - это уже довольно критично.
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Александр Гончаров
Ответ Владимир Самсонов
Напомню, что трансферный рекорд Баварии - 80 млн. евро за Люку Эрнандеса.
а второй по стоимости игрок в пределах 45 млн вроде как Сане/Мане и этими цифрами можно убивать весь топ футбол, Бавария на порядок лучше чем все другие клубы в плане здоровой трансферной политики а не покупки титулов за деньги.
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emptinesspetr
Канселу был средненькии всю карьеру, потом полтора выдающихся сезона, затем снова посредственная игра. Возможно это и есть его уровень?
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Александр Гончаров
Но делать она этого конечно же не будет, это слишком дорого. За 30 млн возможно и выкупила бы.
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scanner c
Ответ Усатая Козляра
конечно за баночника Де Лигта заплатили, а тут сомнения есть
Де Лигту через год тоже 30 стукнет ? Тоже проблемный характер ?
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Михаил Солдатенков
Игрок с таким функционалом, как у Канселу, нужен любой команде. Однозначно это будет усиление для "Баварии".
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Усатая Козляра
Ответ scanner c
Не уверен что Бавария заплатит столько...даже если Канселу себя проявит
конечно
за баночника Де Лигта заплатили, а тут сомнения есть
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Kimmich Scream
Ответ Mikas7
А зачем Павара продавать?
Так он позицией недоволен, хочет на ЦЗ играть, а там 3 человека, кто железно у него основу выигрывают. Сейчас еще и Мазрауи пришел, кто к середине первой половины начал с ПЗ его вытеснять
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Surviving
Ответ che kaif
Сити разводит мешок .браво
Болелка псж балаболит о самом Великом клубе😂
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Morning Again
Сочутвую болельщикам МС, Канселу топовейший игрок. Его потеря будет большой проблемой. Сложно быстро найти равноценную замену Жоау за неполных 2 дня, которые остались до конца зимнего трансферного окна.
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Владимир Самсонов
Ответ Censormorum
Помню это наглое ограбление Ювентуса с обменом на Данило... До сих пор не понимаю чем в Ювентусе думали соглашаясь на эту сделку.
О том, как сделать бухгалтерский отчёт более красивым.
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Владимир Самсонов
Ответ che kaif
Сити разводит мешок .браво
Напомню, что трансферный рекорд Баварии - 80 млн. евро за Люку Эрнандеса.
+1
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Mikas7
Ответ Kimmich Scream
Если смогут Павара за 35, а может и 40 млн куда-то задвинуть, то тогда легко возьмут Канселу
А зачем Павара продавать?
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Niko [Ars]
Ответ Плеймейкер87
А на ЛЧ его успевают заявить?
Изи
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Михаил Дьяконов
Бавария, 70 миллионов и 29 летний игрок(летом ему исполнится). Мне кажется или никакой взаимосвязи?
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-3
-3
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