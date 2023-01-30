«Бавария» сможет выкупить Канселу у «Ман Сити» за 70 млн евро

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Напомним, мюнхенский клуб близок к тому, чтобы арендовать португальского защитника. Сегодня он пройдет медосмотр в новой команде.

По информации Sky Sports, у «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро по окончании сезона.

В текущем сезоне португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.