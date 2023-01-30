«Бавария» сможет выкупить Канселу у «Ман Сити» за 70 млн евро
«Бавария» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити».
Напомним, мюнхенский клуб близок к тому, чтобы арендовать португальского защитника. Сегодня он пройдет медосмотр в новой команде.
По информации Sky Sports, у «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро по окончании сезона.
В текущем сезоне АПЛ португалец провел 17 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
Потому что справа еще есть Мазрауи.
Хоть француз и играет в центре часто.
Фланги Девис / Канселу — это серьезно конечно.
за баночника Де Лигта заплатили, а тут сомнения есть