« » пыталась подписать защитника « » .

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы предприняли попытку перехватить португальца, переходящего в «Баварию», но руководство мюнхенцев и главный тренер убедили игрока перейти в Бундеслигу.

Отмечается, что летом у «Баварии» будет возможность приобрести Канселу менее чем за 70 млн евро, несмотря на то, что опция выкупа предполагает именно такую сумму.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом