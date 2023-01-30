«Барселона» пыталась перехватить Канселу, но выбрать «Баварию» его убедили Нагельсманн и боссы клуба

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Юлиан Нагельсманн Футбол

«Барселона» пыталась подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы предприняли попытку перехватить португальца, переходящего в «Баварию», но руководство мюнхенцев и главный тренер Юлиан Нагельсманн убедили игрока перейти в Бундеслигу.

Отмечается, что летом у «Баварии» будет возможность приобрести Канселу менее чем за 70 млн евро, несмотря на то, что опция выкупа предполагает именно такую сумму.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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78 комментариев

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ZamoRano
Нашу барсетку и здесь натянули ((( да что такое
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hofman
Ответ RYBvsSAB
у Павара может быть вторая молодость в больше_чем_клубе, вот и беситесь + хороший климат, город, бабули
Хороший климат) Будто ты там жить будешь
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azt3c14
Не понятно,а почему тут вообще поднимается вопрос трансфера/зарплаты Канселу.Выбор сделан исключительно из спортивных соображений,не финансовых.Бавария уже готовая команда,способная бороться за все турниры в которых играет.При всем прогрессе Барселоны в последнее время - в ближайшие несколько лет она не будет фаворитом ЛЧ с высокой вероятностью.А Бавария будет.У Канселу был теоретически из 3 клубов:ПСЖ(там есть Хакими и Канселу не нужен),Реал(выглядел не способным на этот трансфер) и собственно Бавария(Мазрауи после болезни и морально уставший Павар)
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Serg Irk
Ответ kaka10
Попытка перехвата от Барсы: - Предлагаем 7 млн в рассрочку на 3 года, зарплата на уровне Гави и старую футболку Месси - Бавария предложила 70 млн - Ну блиин(
Ведь это были 7млн бонусных от аккаунта спотифай(
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артмаст
Ответ kaka10
2:8 сассуоло от Баварии
Сассуоло и Бавария отличное сравнение)
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jackson_07
Барсе сейчас конечно не до трансферов, но иметь кансело справа не помешало бы.
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FantasticFede
Кстати, заметили, что как только Ригобера нет, то сайт стал намного чище?) только с одного аккаунта пассивно "сражается". 🤡🤡
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Данил Луговский
Ответ DolJun
я хз зачем ты его сюда приплел, новость-то про фк мем, перечитай)
когда уже будет реальная борьба за ЛК? Или Чемпионшим ближе, Должунь?
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Yakub25
Им запретили зарегистрировать новый контракт Алонсо, потому что нет лимита на з/п... Вопрос вытекает сам собой, поэтому в эту новость очень слабо верится.
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Ansu Fati
Ответ kaka10
Попытка перехвата от Барсы: - Предлагаем 7 млн в рассрочку на 3 года, зарплата на уровне Гави и старую футболку Месси - Бавария предложила 70 млн - Ну блиин(
Кому как сейчас не шутить как фанатам милана после после 0:3 от Интера, 4:0 от Лацио и 2:5 от Сассуоло:) 6 матчевой серии без побед))
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Raul14
Ответ SCHOKKKK
Получил кайф, когда Бавария напоследок вытерла ноги о шапито 😂
Щя у них закончатся аргументы и начнут говорить про 10 место Челси и суперкубок Испании))
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Raul14
Ответ SCHOKKKK
Получил кайф, когда Бавария напоследок вытерла ноги о шапито 😂
Всяких Эвребе и Айтекинов не было, вот и улетели))
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Вячеслав Тотров
Барселона -это Челси без денег
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прощай Роналду
Ответ SCHOKKKK
И улетели в ЛЕ. Браво, чё сказать 🤣
ЛЕшники Айнтрахт королей ЛЧ, как вам такой сценарий) чем больше гамно льёте на Барсу тем позорнее будут ваши поражения, не забывайте об этом)
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SCHOKKKK
Ответ Raul14
Ещё как улетели а?!)) Прям красиво как бабочка))
Получил кайф, когда Бавария напоследок вытерла ноги о шапито 😂
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Дембеле, Лева, Кунде, Кристенсен, Алонсо, Рафинья так и поступили летом) прям 1 в 1)
Дуру, они какие-то мазахисты)))
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Raul14
Ответ SCHOKKKK
И улетели в ЛЕ. Браво, чё сказать 🤣
Ещё как улетели а?!)) Прям красиво как бабочка))
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Raul14
Ответ Last Hero
Где там адепты рычага, кричащие что любой футболист предпочитает играть в барселоне даже в кризисные периоды?))
В берлоге))
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прощай Роналду
Ответ Cruel Snake
Перехватить? В смысле потрогать только? Ведь денег на трансфер /зарплату всё равно нет
Своровать как невесту
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прощай Роналду
Ответ Last Hero
Где там адепты рычага, кричащие что любой футболист предпочитает играть в барселоне даже в кризисные периоды?))
Трансфер сам оплатишь или как?) тогда лучше купи правого защитника)
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Дядя Тима
Судя потому как часто кансело меняет клубы характер у него скверный ,жаль ,что реал опять не участвует в гонке ,такой игрок бы точно не помешал хотя бы в аренду
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Raul14
Ответ DolJun
утка! откуда у фк мем деньги на аренду?)
Мечтать не вредно)) Они наверное в ипотеку хотели брать, как Торреса))
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прощай Роналду
Ответ hedgehog111
Пошли отмазки от глоров гранатового недоразумения, типа Канселу днарь и не потянет уровень тухлого граната. А на деле гранатовые не потянули Канселу 🤣🤦
То есть по твоему логично на него тратить 70млн которых нет на ЛЗ где есть Бальде и Альба, Алонсо, в то время как на ПЗ никого и поочерёдно выходят 2 ЦЗ?
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que miras bobo?
Ответ а что случилось
тут половина сайта за 40+ древние динозавры, не шути так сложно для них
Или школьники, до которых тоже не доходит
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прощай Роналду
Ответ Fan of Sport
Кстати, а почему Реал остался в стороне, учитывая их проблемы на флангах, на 100% уверен, что сам Канселу выбрал бы Реал, а не Баварию.
Наверное потому что Анчелотти хочет усилить атаку а президент собирает деньги за 5сезонов чтобы вбухать разом на Мбуппи и Биллинграда)
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