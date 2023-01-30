«Барселона» пыталась перехватить Канселу, но выбрать «Баварию» его убедили Нагельсманн и боссы клуба
«Барселона» пыталась подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы предприняли попытку перехватить португальца, переходящего в «Баварию», но руководство мюнхенцев и главный тренер Юлиан Нагельсманн убедили игрока перейти в Бундеслигу.
Отмечается, что летом у «Баварии» будет возможность приобрести Канселу менее чем за 70 млн евро, несмотря на то, что опция выкупа предполагает именно такую сумму.
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