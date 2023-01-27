«Эмилиано Мартинес немного чокнутый». Тальяфико о поведении вратаря Аргентины после финала ЧМ и нападках на Мбаппе
Николас Тальяфико оценил поведение Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.
Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и в третий раз стала чемпионом мира. 30-летний аргентинец, получая приз лучшему вратарю турнира, приложил «Золотую перчатку» к паху. Он также несколько раз троллил форварда «ПСЖ» и Франции Килиана Мбаппе после матча и во время празднования в Аргентине.
«Когда добиваешься чего-то очень важного, как победа на чемпионате мира, происходит взрыв эмоций, выплескивается адреналин. Это может заставить человека вести себя странно.
Те, кто знают Дибу Мартинеса, знают, что он хороший человек, но немного чокнутый. Мы-то знали, что он немного сумасшедший, но я понимаю, что на людей со стороны это могло произвести плохое впечатление.
Я надеюсь, что люди поймут, что не каждый день и не так уж легко становишься чемпионом мира, а также, что может быть такой момент, когда ты меньше контролируешь свои эмоции», – сказал защитник «Лиона» о вратаре Аргентины и «Астон Виллы».
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Но твои определения совсем не точны. Чокнутый Куртуа, лол
Че за чушь вы тут несете…
К чему это лицемерие, уж лучше просто забыть этот цирк.
Тут стоит спросить, что в твоем понимании это значит
Самый яркий пример чокнутого вратаря - Оливер Кан, а бельгиец дефолтный абсолютно персонаж
Ещё один показательный момент, Вальдес пришёл в МЮ лишь доигрывать, Де хеа и свой пик провел и сейчас там же) Его даже на ЧМ запасным не взяли.
Спасибо, вы объяснили мне, кто Облак.
Но Мартинес тоже отличный вратарь.
В отличие от Облака, он чемпион мира.