«Эмилиано Мартинес немного чокнутый». Тальяфико о поведении вратаря Аргентины после финала ЧМ и нападках на Мбаппе

оценил поведение после финала .

обыграла Францию в серии пенальти и в третий раз стала чемпионом мира. 30-летний аргентинец, получая приз лучшему вратарю турнира, приложил «Золотую перчатку» к паху. Он также несколько раз троллил форварда « » и Франции Килиана Мбаппе после матча и во время празднования в Аргентине.

«Когда добиваешься чего-то очень важного, как победа на чемпионате мира, происходит взрыв эмоций, выплескивается адреналин. Это может заставить человека вести себя странно.

Те, кто знают Дибу Мартинеса, знают, что он хороший человек, но немного чокнутый. Мы-то знали, что он немного сумасшедший, но я понимаю, что на людей со стороны это могло произвести плохое впечатление.

Я надеюсь, что люди поймут, что не каждый день и не так уж легко становишься чемпионом мира, а также, что может быть такой момент, когда ты меньше контролируешь свои эмоции», – сказал защитник «Лиона» о вратаре Аргентины и «Астон Виллы».

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