«Эмилиано Мартинес немного чокнутый». Тальяфико о поведении вратаря Аргентины после финала ЧМ и нападках на Мбаппе

Теги Лион ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Николас Тальяфико Килиан Мбаппе Футбол

Николас Тальяфико оценил поведение Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

Аргентина обыграла Францию в серии пенальти и в третий раз стала чемпионом мира. 30-летний аргентинец, получая приз лучшему вратарю турнира, приложил «Золотую перчатку» к паху. Он также несколько раз троллил форварда «ПСЖ» и Франции Килиана Мбаппе после матча и во время празднования в Аргентине.

«Когда добиваешься чего-то очень важного, как победа на чемпионате мира, происходит взрыв эмоций, выплескивается адреналин. Это может заставить человека вести себя странно.

Те, кто знают Дибу Мартинеса, знают, что он хороший человек, но немного чокнутый. Мы-то знали, что он немного сумасшедший, но я понимаю, что на людей со стороны это могло произвести плохое впечатление.

Я надеюсь, что люди поймут, что не каждый день и не так уж легко становишься чемпионом мира, а также, что может быть такой момент, когда ты меньше контролируешь свои эмоции», – сказал защитник «Лиона» о вратаре Аргентины и «Астон Виллы».

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57 комментариев

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Cash_flow
Ответ MstAndreev
Ну, нет. Немного чокнутый - это Куртуа, например. А Эмилиано Мартинес - идиот. Давайте будем точны в определениях)
Давайте будем.
Но твои определения совсем не точны. Чокнутый Куртуа, лол
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Никого_нет
Ответ Toto89
После спасения на 123 минуте и в серии пенальти, он мог и яйца показать на весь мир!
Так и насрать тебе на голову он мог, ведь он же спас на 123 минуте!
Че за чушь вы тут несете…
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Yury Kalmykov
90% вратарей в мире...э-э-э...немного чокнутые. Поэтому и вратари.
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екибастосЪ
Ответ Артём Касперский
Да,а потом были выходки с куклой. Об этом молчим?
Что обидного в выходке с куклой?
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Александра Александрова
Ответ Anton Kortenko
чокнутые - это Эрик Кантона или Златан, а Мартинес просто быдло. не пытайтесь отмазываться. чемпионами становились сотни игроков, но только один наградой яйца чесал на весь мир.
Вы даже значения слова быдло не знаете , быдло это , бычить , бакланить , бить это тупой , грубый это как раз больше относится все к Ибрагимовичу , он как раз конкретное быдло, у которого всегда чешется что то где то , у него наверное больше всех конфликтов на поле и вне его , а Мартинес и пальцем никого не трогал , он как раз чокнутый !
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a2wai
Он на голову больной, и аргентинский врач, ему уже точно не поможет.
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градус ненависти
Ответ Toto89
После спасения на 123 минуте и в серии пенальти, он мог и яйца показать на весь мир!
Мог, конечно. Так же, как насрать в штаны, или пустить слюну изо рта
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градус ненависти
Ответ Toto89
Нууу… Куртуа немного амёба 🦠, а вот Мартинес - чёкеутый и чересчур эмоциональный
Куртуа - аутичный тип со странностями, а Мартинез - просто дол###б
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The Evil Within
Это отборное быдло "Стоичков-стайл", которому не место в любых публичных отраслях, вроде профессионального спорта в том числе. Это клиника, таких нужно перевоспитывать, методами "как в Турции", а если мозгов даже а таком случае не хватит, то принудительно лечить.
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Toto89
Ответ Anton Kortenko
ну тебе может и понравилось бы. а для нормальных людей его место в дурке.
Да мне всё в этом финале понравилось, даже если бы и яйца показал! Чудак вытянул финал и может делать, что хочет! Ты наверное за лягушатников болел?!
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BiG ^SiZe^
Мартинез красавчик. Задавил всех "нормальных" своей харизмой, он доминатор, а вы плаксы.
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Артём Касперский
Ответ екибастосЪ
А Мартинес -- Мбаппе.
Да,а потом были выходки с куклой. Об этом молчим?
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Parce
Ответ MstAndreev
Ну, нет. Немного чокнутый - это Куртуа, например. А Эмилиано Мартинес - идиот. Давайте будем точны в определениях)
Ну хоть девушек не уводит у игроков с кем играет
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екибастосЪ
Эмилиано Мартинес он ##нутый Эмилиано Мартинес, чтоб вы поняли.
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екибастосЪ
Ответ Peter Parker
«Чокнутый» Кан после победы в серии пенальти в финале Лч чуть ли не первым делом пошел утешать Санти Канизареса, если кто забыл
А Мартинес -- Мбаппе.
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Anton Kortenko
Ответ Toto89
После спасения на 123 минуте и в серии пенальти, он мог и яйца показать на весь мир!
ну тебе может и понравилось бы. а для нормальных людей его место в дурке.
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serj_78
Мягко говоря
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Val Smith
Одно дело в пылу момента дичь творить, другое дни спустя празднуя с командой на победном шествии.
К чему это лицемерие, уж лучше просто забыть этот цирк.
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Trey4rch
Ответ MstAndreev
Ну, нет. Немного чокнутый - это Куртуа, например. А Эмилиано Мартинес - идиот. Давайте будем точны в определениях)
Куртуа чокнутый? Аххаха
Тут стоит спросить, что в твоем понимании это значит
Самый яркий пример чокнутого вратаря - Оливер Кан, а бельгиец дефолтный абсолютно персонаж
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С бодуна
Ответ MstAndreev
Ну, нет. Немного чокнутый - это Куртуа, например. А Эмилиано Мартинес - идиот. Давайте будем точны в определениях)
Куртка как раз слабоумный ,а Мартинес псих !
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vova123456
Ответ Afinogenov
Мартинес умеет тащить серию пенальти, а Облак - нет. Но всем понятно, что Облак лучше, чем Мартинес как вратарь. Вальдес лучше играл ногами, чем Де Хеа. Но Де Хеа более сильный вратарь, чем Витёк.
Не сказал бы что Вальдес хуже. Всё таки Де хеа и не снилось сколько трофеев у Вальдеса, сколько сухарей в ЛЧ, такую игру ногами, игру в финалах итд. Молодец Моуриньо что в Лигу Европы ставил Ромеро основным так и трофей пришел, с Де хеа не выиграли бы, собственно тот финал с Вильяреалом это нам и подтвердил.
Ещё один показательный момент, Вальдес пришёл в МЮ лишь доигрывать, Де хеа и свой пик провел и сейчас там же) Его даже на ЧМ запасным не взяли.
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TheCreator
Ответ Олег Комисаров
Дани Алвес хороший защитник. Все остальное не имеет смысла.
Ради плюсиков и не такое приплетешь
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iJoy
Какой интересный эвфемизм для слова - 6ыдлo
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Senya Senya
Ответ Олег Комисаров
Дани Алвес хороший защитник. Все остальное не имеет смысла.
Тут пока двояка... Ещё не посадили)
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А.Э.РАСИМ
Ответ Afinogenov
Мартинес умеет тащить серию пенальти, а Облак - нет. Но всем понятно, что Облак лучше, чем Мартинес как вратарь. Вальдес лучше играл ногами, чем Де Хеа. Но Де Хеа более сильный вратарь, чем Витёк.
Не сомневаюсь.
Спасибо, вы объяснили мне, кто Облак.

Но Мартинес тоже отличный вратарь.
В отличие от Облака, он чемпион мира.
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