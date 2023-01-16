Ромеро о поведении игроков Аргентины на ЧМ: «Говорят, что нам не хватало уважения, но это не так. Люди не думают, что к этому привело»

Теги сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро высказался о поведении игроков сборной Аргентины на ЧМ-2022.

После победы в финале чемпионате мира вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес приложил приз лучшему вратаря турнира к паху. После матча игроки сборной делали спорные высказывания о сборной Франции. Например, Мартинес после победы объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда «ПСЖ».

Во время и после матча 1/4 финала игроки сборных Аргентины и Нидерландов регулярно конфликтовали.

«Люди просто смотрят фотографии и не думают о том, что было сказано до этого, что привело к этой ситуации. В матче против Нидерландов [соперники] слишком много говорили, прежде чем выйти на поле, и это нас раздражало.

Говорят, что нам не хватало уважения, но это неправда. Можно понять, что могло бы произойти дальше.

Против Франции было то же самое. Месси забил [третий гол Аргентины], и все это вышло наружу. Это не самая приятная вещь в мире, но все же это вышло наружу», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.

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Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

5 комментариев

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Oleg
Ответ Okaka
Грязный игрок. Его сегодня должны были удалить
Ромеро?
За шо удалить то?)
0
0
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Валдис Пельш
Ответ Okaka
Грязный игрок. Его сегодня должны были удалить
Он на работе
+1
0
+1
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Dexter Dallas
и что же такое мбапе сказал? а так на самом деле мартинес показал, что он просто селюк. изгалялся и смеялся, забыв, что мбапе уже брал ЧМ. проблема мартинеса в том, что если бы не лянель и ди мария он бы не дошел до финала, где сейвил. но больше всех плясал и танцевал. о нем забудут и даже не вспомнят. будет как с пероттой и яквинтой. кто нибудь о них помнит кроме фанатов ювентуса и ромы? ну или как коссано будет что нибудь раз в месяц вбрасывать. хотя нет. кассано в свои годы за нормальные команды играл
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-2
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Okaka
Грязный игрок. Его сегодня должны были удалить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
Чё мелет?
0
-1
-1
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