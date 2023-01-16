Ромеро о поведении игроков Аргентины на ЧМ: «Говорят, что нам не хватало уважения, но это не так. Люди не думают, что к этому привело»

высказался о поведении игроков сборной Аргентины на ЧМ-2022.

После победы в финале чемпионате мира вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес приложил приз лучшему вратаря турнира к паху. После матча игроки сборной делали спорные высказывания о сборной Франции. Например, Мартинес после победы объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер», а на чемпионском параде показал куклу с лицом форварда «ПСЖ».

Во время и после матча 1/4 финала игроки сборных Аргентины и Нидерландов регулярно конфликтовали.

«Люди просто смотрят фотографии и не думают о том, что было сказано до этого, что привело к этой ситуации. В матче против Нидерландов [соперники] слишком много говорили, прежде чем выйти на поле, и это нас раздражало.

Говорят, что нам не хватало уважения, но это неправда. Можно понять, что могло бы произойти дальше.

Против Франции было то же самое. Месси забил [третий гол Аргентины], и все это вышло наружу. Это не самая приятная вещь в мире, но все же это вышло наружу», – сказал защитник « » и сборной Аргентины.

ФИФА открыла дела против Аргентины и Хорватии после финала ЧМ-2022 и матча за 3-е место

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка