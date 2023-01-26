Пеп об уходе Артеты из «Ман Сити» в «Арсенал»: «Если бы я был ассистентом, и меня позвала «Барса», поехал бы. Это мой клуб»

вспомнил уход из «Манчестер Сити» в « ».

Испанец входил в штаб Гвардиолы в « », а затем его пригласили возглавить лондонский клуб. Пеп отметил, что «Арсенал» значит для Артеты то же, что и «Барса» для него.

«Если бы я был ассистентом, и « » позвала меня, я поехал бы. Это мой клуб. Я не тот, кто скажет: «Оставайся здесь и подписывай контракт». Человек должен идти туда, куда считает нужным», – сказал тренер «Манчестер Сити».