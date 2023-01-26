Пеп об уходе Артеты из «Ман Сити» в «Арсенал»: «Если бы я был ассистентом, и меня позвала «Барса», поехал бы. Это мой клуб»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола вспомнил уход Микеля Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Испанец входил в штаб Гвардиолы в «Ман Сити», а затем его пригласили возглавить лондонский клуб. Пеп отметил, что «Арсенал» значит для Артеты то же, что и «Барса» для него.

«Если бы я был ассистентом, и «Барселона» позвала меня, я поехал бы. Это мой клуб. Я не тот, кто скажет: «Оставайся здесь и подписывай контракт». Человек должен идти туда, куда считает нужным», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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29 комментариев

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AurelioDeLaurentis
Ответ Александра Александрова
Смотрите Тен Хаг и Артета ученики Гвардиолы и они сейчас ему навязывают борьбу ,вот что значит гуру футбола , он даже конкуренцию сам себе в апл создал , ведь так бы легко забрал апл в этом году , если бы не его ученики ну гений же ))
☝️ именно
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Ман Сити
Когда-то Артета вернется домой вместо Пепа, я еще при переходе его в Арсенал говорил что он добьется успехов
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f5dfmvw9bk
Ответ Александра Александрова
Смотрите Тен Хаг и Артета ученики Гвардиолы и они сейчас ему навязывают борьбу ,вот что значит гуру футбола , он даже конкуренцию сам себе в апл создал , ведь так бы легко забрал апл в этом году , если бы не его ученики ну гений же ))
«Он даже Конкуренцию сам себе создал» - звучит так, будто он и сподвигнул боссов МЮ на то, чтобы те подписали Тен Хага, а Артете сказал идти в Арсенал и там всё зарулить, а-то скучно ему
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Denis Spiridenock
Ответ Shuba Jr.
Пеп открыто заявлял о том, что он спокойно заходил в судейский корпус АПЛ (вроде не ошибаюсь в терминологии)! Ни один тренер АПЛ себе такого не позволял. Ни о чëм тебе это не говорит? Шейхам и их клубам можно всё! Или есть другие оправдания такому хамскому поведению?
Скиньте если не затруднит ссылку на источник, где про это написано, а то похоже что информация взята на основе комментов-троллей в футбольных пабликах
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Евгений Громов 22
,, Ученик, своей спиной я заслоняю тебе солнце,, ...
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DolJun
Ответ Falsegoalkeeper
А в середняков АПЛ получается берут тренерами только игроков в квиддич, так как все с футбольным опытом отказали?
перечитай новость, тут пепка рассказывает как не пошел в барселонское болото когда его звали)
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Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
ахххахах, помню пепку позвала барса из сити как-то, но он в ответ промямлил что-то невнятное типа в это болото только чави дорога))
А в середняков АПЛ получается берут тренерами только игроков в квиддич, так как все с футбольным опытом отказали?
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Falsegoalkeeper
Ответ Altim
Жаль, что ты не ассистент, Пеп.
По-моему Хави отлично справляется. Такое ощущение, что Пеп уже немного выгорел, как Моуриньо несколько лет назад. А Хави голоден до побед
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Altim
Жаль, что ты не ассистент, Пеп.
+1
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Zlatan Ibra
Ну что с заголовком? Надо так: "Гвардиола хотел бы стать ассистентом тренера и уйти в Барсу"
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GuruFutbola
Ответ Max Barbara
И кто второй?Хави никак не ученик Пепа.
Играя у него он учился
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Shuba Jr.
Ответ Александра Александрова
Все верно , Пеп натаскал его и отпустил , Гвардиола делает футбол только лучше , потому смешат неадекваты , которые его недолюбливают или ненавидят , у них явные проблемы с головой )
Пеп открыто заявлял о том, что он спокойно заходил в судейский корпус АПЛ (вроде не ошибаюсь в терминологии)! Ни один тренер АПЛ себе такого не позволял. Ни о чëм тебе это не говорит? Шейхам и их клубам можно всё! Или есть другие оправдания такому хамскому поведению?
+5
-12
-7
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Sterp
Ответ Александра Александрова
Все верно , Пеп натаскал его и отпустил , Гвардиола делает футбол только лучше , потому смешат неадекваты , которые его недолюбливают или ненавидят , у них явные проблемы с головой )
Чему то и Пеп научился у Артеты, даже Венгер в нем видел того, кто в будущем может работать тренером
+6
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gPk
Ответ DolJun
так и ла лига сейчас на почетном 5 месте среди лиг))
Это ты так определил?) Или есть может быть официальный рейтинг где Ла Лигу хто 5-ое место занимает?)
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bat90
Ответ GuruFutbola
Ученики Пепа доминируют на первых местах в топ-2 чемпионатах)
Еще в чемпионшипе есть Компани
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Белые штаны Хави
Пеп открыто говорит что Сити для него мешок , он там денег заработать, а дом Барса, как и для Артеты Арсенал.
+5
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DolJun
Ответ Max Barbara
И кто второй?Хави никак не ученик Пепа.
так и ла лига сейчас на почетном 5 месте среди лиг))
+6
-12
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DolJun
ахххахах, помню пепку позвала барса из сити как-то, но он в ответ промямлил что-то невнятное типа в это болото только чави дорога))
+2
-10
-8
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Max Barbara
Ответ GuruFutbola
Ученики Пепа доминируют на первых местах в топ-2 чемпионатах)
И кто второй?Хави никак не ученик Пепа.
+4
-6
-2
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Max Barbara
Ответ mr kovalsky
отпустил Артету в Арсенал, чтобы подвязал ему конкуренцию, гений
Сам ушел только,к чему этот фарс!И не известно кто ещё кому больше помог)
+5
-1
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Sevuska
Плох тот ученик , который не превзойдёт своего учителя .
А Микель очень близок в этом сезоне.
+10
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Рамос
Манчестер Сити: а вот сейчас было обидно...
+2
-1
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Арман Бижанов
Что то часто начал говорить Пеп про Барсу и Месси, может это раздражает некоторых игроков и чутка портит атмосферу в клубе?
+3
-3
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Paulint
Только Личности с большой буквы делают этот мир лучше. Пеп красавчик с разных сторон. Микель большой молодец: и отдает должное Пепу и свое дело знает.
+45
-1
+44
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Александра Александрова
Смотрите Тен Хаг и Артета ученики Гвардиолы и они сейчас ему навязывают борьбу ,вот что значит гуру футбола , он даже конкуренцию сам себе в апл создал , ведь так бы легко забрал апл в этом году , если бы не его ученики ну гений же ))
+9
-4
+5
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