Пеп об уходе Артеты из «Ман Сити» в «Арсенал»: «Если бы я был ассистентом, и меня позвала «Барса», поехал бы. Это мой клуб»
Пеп Гвардиола вспомнил уход Микеля Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Испанец входил в штаб Гвардиолы в «Ман Сити», а затем его пригласили возглавить лондонский клуб. Пеп отметил, что «Арсенал» значит для Артеты то же, что и «Барса» для него.
«Если бы я был ассистентом, и «Барселона» позвала меня, я поехал бы. Это мой клуб. Я не тот, кто скажет: «Оставайся здесь и подписывай контракт». Человек должен идти туда, куда считает нужным», – сказал тренер «Манчестер Сити».
А Микель очень близок в этом сезоне.