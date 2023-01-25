Артета о борьбе с Пепом за трофеи: «Я всегда надеялся, что до этого дойдет, и время пришло. На дружбу это не повлияет»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе с Пепом Гвардиолой за трофеи.
Специалист, возглавляющий «канониров», до 2019 года был членом тренерского штаба «Манчестер Сити».
«Я всегда надеялся, что однажды до этого дойдет, и вот в этом сезоне время пришло.
Разумеется, на нашу дружбу это не повлияет, как и на то, насколько важную роль в моей жизни и карьере он сыграл.
Мы оба хотим побеждать и вступаться за свои клубы. И с первого дня так всегда и было», – сказал Артета.
Он идет аплодирует трибунам, он разнимает своих игроков (ттх), он от души обнимает их и радуется каждой победе как финалу, в раздевалке еще все лучше.