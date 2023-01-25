Артета о борьбе с Пепом за трофеи: «Я всегда надеялся, что до этого дойдет, и время пришло. На дружбу это не повлияет»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе с Пепом Гвардиолой за трофеи.

Специалист, возглавляющий «канониров», до 2019 года был членом тренерского штаба «Манчестер Сити».

«Я всегда надеялся, что однажды до этого дойдет, и вот в этом сезоне время пришло.

Разумеется, на нашу дружбу это не повлияет, как и на то, насколько важную роль в моей жизни и карьере он сыграл.

Мы оба хотим побеждать и вступаться за свои клубы. И с первого дня так всегда и было», – сказал Артета.

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10 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Eugene Osinskiy
Старик, мем же) думал ответишь также)
Семён Семёныч...🤦‍♂️
+1
0
+1
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Eugene Osinskiy
Ответ Arman FCSM
Что конкретно тебя интересует, мой юный друг?
Старик, мем же) думал ответишь также)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Ответ Eugene Osinskiy
Кто ты, воин?
Что конкретно тебя интересует, мой юный друг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shokhagunner
Лучшее чему научился Артета у Пепа, это как тренер должен создавать атмосферу в клубе и строить отношения с игроками.
Он идет аплодирует трибунам, он разнимает своих игроков (ттх), он от души обнимает их и радуется каждой победе как финалу, в раздевалке еще все лучше.
+6
0
+6
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Eugene Osinskiy
Ответ Arman FCSM
Лысый Шарлатан против Тотального Доминатора. Учитель против Ученика. Об этой битве будут слагать легенды
Кто ты, воин?
0
0
0
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obidnyi
Ответ Arman FCSM
Лысый Шарлатан против Тотального Доминатора. Учитель против Ученика. Об этой битве будут слагать легенды
Пеп: Ты мне был братом Энакин( ой, Микель)- Артета: Ты недооцениваешь мою мощь и доминирование !!! Результат всё помнят??))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Забыл свой первый сезон в Арсенале?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
Ответ Bill Zapulil
Комментарий удален пользователем
Моур в штабе пепа ??? Отсыпь
+4
-3
+1
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Morning Again
Не скромничай Микель, все началось еще с полуфинала Кубка Англии ’19-20 )
+8
0
+8
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Bill Zapulil
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Лысый Шарлатан против Тотального Доминатора. Учитель против Ученика. Об этой битве будут слагать легенды
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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