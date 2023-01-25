Гари Невилл: «У Гвардиолы такой же менталитет, как у Фергюсона. Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими»

сравнил Пепа Гвардиолу с .

«У Пепа Гвардиолы такой же менталитет, как у сэра Алекса Фергюсона и . Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими. Иногда с ними тяжело, когда дела идут не совсем так, как они хотят, и их критикуют.

Я сказал в четверг, когда комментировал матч « » – «Тоттенхэм» (4:2), что мне кажется, иногда этим великим тренерам надоедает побеждать одним и тем же способом. Им нравится пробовать разные вещи, чтобы снова проявить себя, что подразумевает изменение их видения игры.

Я видел это у сэра Алекса Фергюсона и у других. Это происходит из хороших побуждений, но с ними может быть трудно, они могут быть раздражительными. Именно это, как мне кажется, происходит сейчас с Пепом.

Он знает, что во второй половине сезона предстоит борьба. Я действительно считаю, что «Сити» необходимо постоянство. У «Арсенала» есть семь человек, которые играли в каждом матче, а у «Сити» четверка защитников меняется каждую неделю.

Иногда это связано с травмами, но происходит много чего другого. Они участвуют в настоящей гонке за титул. Они участвовали в них раньше и добивались успеха, но сейчас они далеко позади.

Они могут отстать на восемь очков, если «Арсенал» выиграет, но им все равно придется сыграть с ними дважды.

Я говорю, что « » не выиграет , потому что они не выигрывали ее 20 лет, и большинство этих игроков не знают, каково это. Им нужно доказать, что они могут пройти через вторую половину сезона, что они могут выиграть лигу», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.