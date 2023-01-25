Гари Невилл: «У Гвардиолы такой же менталитет, как у Фергюсона. Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими»
Гари Невилл сравнил Пепа Гвардиолу с Алексом Фергюсоном.
«У Пепа Гвардиолы такой же менталитет, как у сэра Алекса Фергюсона и Кенни Далглиша. Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими. Иногда с ними тяжело, когда дела идут не совсем так, как они хотят, и их критикуют.
Я сказал в четверг, когда комментировал матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» (4:2), что мне кажется, иногда этим великим тренерам надоедает побеждать одним и тем же способом. Им нравится пробовать разные вещи, чтобы снова проявить себя, что подразумевает изменение их видения игры.
Я видел это у сэра Алекса Фергюсона и у других. Это происходит из хороших побуждений, но с ними может быть трудно, они могут быть раздражительными. Именно это, как мне кажется, происходит сейчас с Пепом.
Он знает, что во второй половине сезона предстоит борьба. Я действительно считаю, что «Сити» необходимо постоянство. У «Арсенала» есть семь человек, которые играли в каждом матче, а у «Сити» четверка защитников меняется каждую неделю.
Иногда это связано с травмами, но происходит много чего другого. Они участвуют в настоящей гонке за титул. Они участвовали в них раньше и добивались успеха, но сейчас они далеко позади.
Они могут отстать на восемь очков, если «Арсенал» выиграет, но им все равно придется сыграть с ними дважды.
Я говорю, что «Арсенал» не выиграет АПЛ, потому что они не выигрывали ее 20 лет, и большинство этих игроков не знают, каково это. Им нужно доказать, что они могут пройти через вторую половину сезона, что они могут выиграть лигу», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.
Мил человек , прими таблетки а)
Просто нервный какойто.
Гари Невилл проф. футболист отзывается хвалебно о Пепе, но ты гений понимания , вместе с этим малышом наперебой пытаетесь что-то противопоставить как железные аргументы. Смешно))))))
Вот теперь я точно видел всё.
Правда сэра Алекса корректнее сравнивать с такими тренерами как Венгер , например .
То есть , кто прослужил в одном клубе целую эпоху и достиг неплохих результатов, которые их последователи до сих пор не могут повторить не по игре , и не по трофеям .
У Пепа это ещё впереди , хотелось бы увидеть какое наследие он оставит , и что будет с МС после его ухода .