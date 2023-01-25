Гари Невилл: «У Гвардиолы такой же менталитет, как у Фергюсона. Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими»

Теги Гари Невилл Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Кенни Далглиш Футбол

Гари Невилл сравнил Пепа Гвардиолу с Алексом Фергюсоном.

«У Пепа Гвардиолы такой же менталитет, как у сэра Алекса Фергюсона и Кенни Далглиша. Они великие тренеры и личности, которые иногда могут быть дерзкими. Иногда с ними тяжело, когда дела идут не совсем так, как они хотят, и их критикуют.

Я сказал в четверг, когда комментировал матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» (4:2), что мне кажется, иногда этим великим тренерам надоедает побеждать одним и тем же способом. Им нравится пробовать разные вещи, чтобы снова проявить себя, что подразумевает изменение их видения игры.

Я видел это у сэра Алекса Фергюсона и у других. Это происходит из хороших побуждений, но с ними может быть трудно, они могут быть раздражительными. Именно это, как мне кажется, происходит сейчас с Пепом.

Он знает, что во второй половине сезона предстоит борьба. Я действительно считаю, что «Сити» необходимо постоянство. У «Арсенала» есть семь человек, которые играли в каждом матче, а у «Сити» четверка защитников меняется каждую неделю.

Иногда это связано с травмами, но происходит много чего другого. Они участвуют в настоящей гонке за титул. Они участвовали в них раньше и добивались успеха, но сейчас они далеко позади.

Они могут отстать на восемь очков, если «Арсенал» выиграет, но им все равно придется сыграть с ними дважды.

Я говорю, что «Арсенал» не выиграет АПЛ, потому что они не выигрывали ее 20 лет, и большинство этих игроков не знают, каково это. Им нужно доказать, что они могут пройти через вторую половину сезона, что они могут выиграть лигу», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.

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27 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Sevuska
Вот поэтому я и сказал , пока он проживёт с клубом целую эпоху как Венгер или САФ , тогда и можно судить .
То есть Венгер не выигравший еврокубков , с одним чемпионством стоит в у тебя как тренер выше Пепа?)
Мил человек , прими таблетки а)
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Shokhagunner
По ходу Пеп уже лучше всех по титулам и многому остальному.
Просто нервный какойто.
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Богдан Агафонов
Смешно. Откуда у Пепа менталитету такому быть?
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Куй Покагорячев
Как пуля резкими
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Sevuska
Ответ DolJun
у одного были уэбб и клаттенбург - у другого оливер, тейлор и дин. так что да, общее у них конечно есть
И вообще , у каждой Барселоны есть свой Эвребё 😆
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Sevuska
Ответ Оригинальный Ник
Гвардиола ни в какое сравнение не идёт ни с Венгером, ни с САФом. Пеп сбежал из Барселоны в гегемонскую Баварию после победы Моура в ЛаЛиге. Потом сбежал из Баварии, предварительно её развалив
Вот поэтому я и сказал , пока он проживёт с клубом целую эпоху как Венгер или САФ , тогда и можно судить .
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Krauvec Cool
Ответ Spartakus1984
Только Фергюсон делал из игроков звезд,а Гвардиолла приходит всегда на все готовое и еще ему постоянно покупают и покупают.И никто со мной поспорить не сможет.Минусуйте от бессилия))).
С дураками нет смысла спорить, к сожалению (
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Max Payne
Ответ Spartakus1984
В общем ты не можешь дать ответ а только можешь писать бред?Правильно я тебя понял?Человек доит Шейхов,ему покупают самых лучших игроков а он не побеждает в ЛЧ,дальше будем продолжать оправдывать, якобы гения Гвардиолу?Он тренировал хоть один не богатый клуб?Он показал что то как тренр в среднем клубе показав теренерский гений?Нет.Ну и все.И то что я написал,это факты,с ними спорить невозможно ибо невозможно доказать обратного на данный момент.Правда с трудом верю,что втоего Iq хватит проанализировать,то что я написал.Омагад))) ты реально школота на мозг.Кто еще так напишет: Омагад.Только школьник или равный ему по интеллекту.
могу, но не буду )))) зачем мне вступать в спор с ****** и опускаться на твой уровень

Гари Невилл проф. футболист отзывается хвалебно о Пепе, но ты гений понимания , вместе с этим малышом наперебой пытаетесь что-то противопоставить как железные аргументы. Смешно))))))
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Kozlice
Невилл, конечно... Да, Фергюсон великий, и Гвардиола великий. Но на этом их сходства заканчиваются.
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Spartakus1984
Ответ Max Payne
Если ты согласен с его утверждениями выше и ты уже, омагад, взрослый, у меня для тебя плохие новости...
В общем ты не можешь дать ответ а только можешь писать бред?Правильно я тебя понял?Человек доит Шейхов,ему покупают самых лучших игроков а он не побеждает в ЛЧ,дальше будем продолжать оправдывать, якобы гения Гвардиолу?Он тренировал хоть один не богатый клуб?Он показал что то как тренр в среднем клубе показав теренерский гений?Нет.Ну и все.И то что я написал,это факты,с ними спорить невозможно ибо невозможно доказать обратного на данный момент.Правда с трудом верю,что втоего Iq хватит проанализировать,то что я написал.Омагад))) ты реально школота на мозг.Кто еще так напишет: Омагад.Только школьник или равный ему по интеллекту.
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Max Payne
Ответ Spartakus1984
А что он не так написал?Аргументируй.Раз ты взрослый и разбираешься в теме.
Если ты согласен с его утверждениями выше и ты уже, омагад, взрослый, у меня для тебя плохие новости...
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Оригинальный Ник
Ответ Sevuska
Вообщем -то Гари прав , у всех великих тренеров есть похожие черты характера. Правда сэра Алекса корректнее сравнивать с такими тренерами как Венгер , например . То есть , кто прослужил в одном клубе целую эпоху и достиг неплохих результатов, которые их последователи до сих пор не могут повторить не по игре , и не по трофеям . У Пепа это ещё впереди , хотелось бы увидеть какое наследие он оставит , и что будет с МС после его ухода .
Гвардиола ни в какое сравнение не идёт ни с Венгером, ни с САФом. Пеп сбежал из Барселоны в гегемонскую Баварию после победы Моура в ЛаЛиге. Потом сбежал из Баварии, предварительно её развалив
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-5
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Милан.Тэо
Ответ Max Payne
ты просто ещё маленький для понимания таких вещей)) терпение мой юнный юзернейм, терпение!
Хорошо малыш, будем ждать ...
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Spartakus1984
Ответ А. Мостовой
Только вот Фергюсону не нужно было 2 миллиарда на защиту чтобы выиграть у Лестера. Достаточно было Каррика и 10 бревен.
Щас школьники тебя заминусуют
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Spartakus1984
Ответ Max Payne
ты просто ещё маленький для понимания таких вещей)) терпение мой юнный юзернейм, терпение!
А что он не так написал?Аргументируй.Раз ты взрослый и разбираешься в теме.
+1
-3
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Spartakus1984
Только Фергюсон делал из игроков звезд,а Гвардиолла приходит всегда на все готовое и еще ему постоянно покупают и покупают.И никто со мной поспорить не сможет.Минусуйте от бессилия))).
+6
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Джон Хартсон
Невилл похвалил легенду скаузеров.
Вот теперь я точно видел всё.
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GuruFutbola
Фергюсон даже и рядом не стоит с Маэстро Пепом
+5
-6
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Max Payne
Ответ Милан.Тэо
Гвардиола просто обычный аутист, с 1 миллиардом на трансферы и не выиграть ЛЧ с Сити ?, ну какой он великий ? 🤭😄 ...
ты просто ещё маленький для понимания таких вещей)) терпение мой юнный юзернейм, терпение!
+2
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Nuraly Amirov
Ответ Ready2riot
У Невила знатно полыхает от Арсенала, значит Артета все делает правильно.
От чего только у старины Гарри не полыхает, вообще не показатель) но Артета и Арсенал правда на верном пути, с манками была чемпионская игра, признаю
+7
-3
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DolJun
у одного были уэбб и клаттенбург - у другого оливер, тейлор и дин. так что да, общее у них конечно есть
+3
-10
-7
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Милан.Тэо
Великие это Фергюссон, Анчелотти и Моуринью ...
+3
-8
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Милан.Тэо
Гвардиола просто обычный аутист, с 1 миллиардом на трансферы и не выиграть ЛЧ с Сити ?, ну какой он великий ? 🤭😄 ...
+1
-9
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Sevuska
Вообщем -то Гари прав , у всех великих тренеров есть похожие черты характера.
Правда сэра Алекса корректнее сравнивать с такими тренерами как Венгер , например .
То есть , кто прослужил в одном клубе целую эпоху и достиг неплохих результатов, которые их последователи до сих пор не могут повторить не по игре , и не по трофеям .
У Пепа это ещё впереди , хотелось бы увидеть какое наследие он оставит , и что будет с МС после его ухода .
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Hella black
Даже если в очном противостоянии Канониры проиграют Горожанам,в борьбе за АПЛ особо ничего не поменяется. Арсенал возьмёт в этом году золото Англии. И ученик в лице Артеты,превзойдёт учителя ! Как в старые,добрые времена.
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