Гвардиола об Артете в «Арсенале»: «Микель – болельщик клуба. Он много прыгал, когда «Сити» забивал, но сидел на месте, когда мы забивали им»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о любви Микеля Артеты к «Арсеналу». 

«Я знаю, что он перешел в свой клуб. В команду своей мечты.

Он болельщик, он был там капитаном. Он любит этот клуб. Я помню, что когда мы [«Манчестер Сити»] забивали голы, он много прыгал, за исключением тех случаев, когда мы забивали одной команде. Тогда он просто сидел на месте. Этой командой был «Арсенал». 

Я много раз говорил это своим игрокам и персоналу. Мы чувствовали, что если одна команда предложит ему роль главного тренера, он уйдет. Я не тот человек, чтобы говорить «останься со мной». У каждого есть мечты. Люди должны уходить, когда они считают, что это лучше всего.

Что касается игроков, то они должны уходить, если они недовольны в команде. Жизнь слишком коротка», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Артета, сейчас возглавляющий «Арсенал», работал в штабе Гвардиолы в «Ман Сити» (2016-2019).

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20 комментариев

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batterbin
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Не будет. Чемпионство Лестера это сказка. Арсенал в финансовом плане по сравнению с лисами это махина, которая может себе позволить трансферы по 100 млн. А Лестер в сумме собрали дешевле. Не говоря уже про историю Джейми Варди и других личностей из той команды и лично Раньери.
Если это случится - это будет по-своему красиво. 20 лет без главного английского трофея после сезона без поражений. Будто Венгер в тот год душу продал дьяволу, а потом годы и годы мучений... Сака, незабивший тот пенальти и прошедший через все говно в связи с этим. Артета, который таки настроил свою команду так, как этого хотел после всех неудач. Ну и хлопающий в ладоши старик Венгер где-нибудь на трибуне с фирменной улыбкой...
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Чё-Гевара
А казачёк то засланый!
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aseke
Ответ Under
Не совсем верная аналогия. Артета всё же не воспитанник Арсенала и провёл там не 15 лет.
https://www.sports.ru/football/1114845684-pep-ob-uxode-artety-iz-man-siti-esli-by-ya-byl-assistentom-i-menya-poz.html
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Shokhagunner
Все же Пеп Человечище!
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Shan1us
Ответ aseke
Как и Пеп, думаю, не прыгал бы, если бы Сити забили Барсе.
А че думать то? Реакцию Пепа можно посмотреть, Сити при Пепе с Барсой встречались.
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Eljza
Пеп, конечно, тот ещё жук, но во многих высказываниях очень импонирует мне. В отличие от Клоппа...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Руслан Узденов
Я думаю чемпионство Арсенала будет даже круче, чем Лестер Раньери. А ещё есть Наполи! И тот же Ньюкасл. Сезон и вовсе может стать эпичным.
Не будет. Чемпионство Лестера это сказка. Арсенал в финансовом плане по сравнению с лисами это махина, которая может себе позволить трансферы по 100 млн. А Лестер в сумме собрали дешевле. Не говоря уже про историю Джейми Варди и других личностей из той команды и лично Раньери.
+41
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Олег Ринкевич
Ответ Galano
Мне нравится философия Пепа, реально если человек хочет уйти пусть уходит,не надо его держать
Если хочешь уйти - идииии
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Вячеслав Новиков
Пеп гениальный тренер и хороший человек
+4
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Galano
Ответ Yri Yrov
Это не только его философия это общепринятая философия
Леви с вами согласен:)
+2
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aseke
Ответ Under
Не совсем верная аналогия. Артета всё же не воспитанник Арсенала и провёл там не 15 лет.
Ну, я в целом. 5 лет и капитанство тоже что-то значат.
+11
0
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Руслан Узденов
Я думаю чемпионство Арсенала будет даже круче, чем Лестер Раньери.
А ещё есть Наполи! И тот же Ньюкасл. Сезон и вовсе может стать эпичным.
+5
-7
-2
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Under
Ответ aseke
Как и Пеп, думаю, не прыгал бы, если бы Сити забили Барсе.
Не совсем верная аналогия.
Артета всё же не воспитанник Арсенала и провёл там не 15 лет.
+3
-3
0
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aseke
Как и Пеп, думаю, не прыгал бы, если бы Сити забили Барсе.
+12
-1
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corazón blanco
Пеп по-философски разложил все по полочкам. Ну и тут выдержке руководства Арсенала надо по аплодидировать 👏, столько гнали все Артеты из команды, сколько было критики, а они продолжали верить и сейчас Артета прекрасно оправдывает их ожидания.
+25
-2
+23
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Arima Baki
Последняя фраза вообще топ, жизнь слишком коротка.
+27
-1
+26
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Кефир- гантели
Ответ Yri Yrov
Это не только его философия это общепринятая философия
Но многие просто бояться неизвестности.
+1
-1
0
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Yri Yrov
Ответ Galano
Мне нравится философия Пепа, реально если человек хочет уйти пусть уходит,не надо его держать
Это не только его философия это общепринятая философия
+6
-10
-4
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Galano
Мне нравится философия Пепа, реально если человек хочет уйти пусть уходит,не надо его держать
+101
-1
+100
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evil
Это будет красивая история, чего греха таить-то
+41
0
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