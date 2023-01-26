Гвардиола об Артете в «Арсенале»: «Микель – болельщик клуба. Он много прыгал, когда «Сити» забивал, но сидел на месте, когда мы забивали им»

рассказал о любви к « ».

«Я знаю, что он перешел в свой клуб. В команду своей мечты.

Он болельщик, он был там капитаном. Он любит этот клуб. Я помню, что когда мы [«Манчестер Сити»] забивали голы, он много прыгал, за исключением тех случаев, когда мы забивали одной команде. Тогда он просто сидел на месте. Этой командой был «Арсенал».

Я много раз говорил это своим игрокам и персоналу. Мы чувствовали, что если одна команда предложит ему роль главного тренера, он уйдет. Я не тот человек, чтобы говорить «останься со мной». У каждого есть мечты. Люди должны уходить, когда они считают, что это лучше всего.

Что касается игроков, то они должны уходить, если они недовольны в команде. Жизнь слишком коротка», – сказал главный тренер « ».

Артета, сейчас возглавляющий «Арсенал», работал в штабе Гвардиолы в «Ман Сити» (2016-2019).