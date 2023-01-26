Депутат Свищев о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное»

высказался о переносе матча за из Казани.

Вчера УЕФА объявил, что игра, которую планировалось провести в 2023 году на « », пройдет в Афинах.

«Понимали, что, вероятнее всего, так и будет, но оставалась надежда на то, что здравый смысл восторжествует при данном решении. УЕФА все‑таки серьезная организация, которая внушает доверие и уважение, но так неуважительно относиться к своему партнеру, который сделал много для футбола, нельзя.

Поступок УЕФА – преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное.

Не знаю, будет ли оспаривать данное решение РФС и казанские организаторы, но, думаю, надо посчитать затраты, которые понесли организаторы, и попытаться добиться компенсации. Хоть и опыт всех наших тяжб такого плана носят отрицательный характер.

Для нас это имиджевая потеря, но и для УЕФА это потеря, они то дают право проведения, то забирают. Кто будет серьезно относиться к такой организации после этого?

Стабильность, уровень проведения мероприятий в Казани говорит о том, что там умеют проводить мероприятия. Это настоящий непрофессионализм со стороны УЕФА», – сказал председатель комитета РФ по физической культуре и спорту.