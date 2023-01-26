Депутат Свищев о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Суперкубок Европы Государственная дума Дмитрий Свищев Ак Барс Арена Политика Матч ТВ Футбол

Дмитрий Свищев высказался о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани. 

Вчера УЕФА объявил, что игра, которую планировалось провести в 2023 году на «Ак Барс Арене», пройдет в Афинах.

«Понимали, что, вероятнее всего, так и будет, но оставалась надежда на то, что здравый смысл восторжествует при данном решении. УЕФА все‑таки серьезная организация, которая внушает доверие и уважение, но так неуважительно относиться к своему партнеру, который сделал много для футбола, нельзя.

Поступок УЕФА – преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное.

Не знаю, будет ли оспаривать данное решение РФС и казанские организаторы, но, думаю, надо посчитать затраты, которые понесли организаторы, и попытаться добиться компенсации. Хоть и опыт всех наших тяжб такого плана носят отрицательный характер.

Для нас это имиджевая потеря, но и для УЕФА это потеря, они то дают право проведения, то забирают. Кто будет серьезно относиться к такой организации после этого?

Стабильность, уровень проведения мероприятий в Казани говорит о том, что там умеют проводить мероприятия. Это настоящий непрофессионализм со стороны УЕФА», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

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104 комментария

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Romeo Yankovich
Ответ Vagner01
У каждого свое мнение! У вашего наркомана который у себя в стране ничего не решает тоже! Хотя наверное нет за него пиндосы думают!
Чувак, у тебя нездоровая ненависть к другим странам и народам. Я конечно не доктор, но по симптоматике у вас явно коричневая чума
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Александр Каретников
Ответ Isshin88
Как могут оспаривать в международных судах те, кто активно игнорирует международное право и выходит из множества конвенций?
В том то и дело они не могут сложить 2+1
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Александр Каретников
Депутат походу живет в другом мире 🤔
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Ваго
кто бы мог подумать?!
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Алексей Никитин
Ответ ss_podonok
казино на кипре это не про танки случайно?))
Я не знаю про какие вы танки, но в Северным Кипре реально дохрена реальных казино как в Вегасе
+2
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Сергей Посохов
Он же надеялся что здравый смысл восторжествует, так он восторжествовал.
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capitan_pupsic
Депутат Свищев - это преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное.
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pvh-82
Ответ Влад Путман
"Преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное". Точно так можно объяснить деяния вождя, из-за которых этот матч и перенесли.
Сдавайся хохол!
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okkervil
Интересно, с какой целью этому Свищеву дают слово? Чисто поржать? Так и не смешно.
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Алекс Андр
Ответ Savarona25
У меня один не политический вопрос: а как бы болельщики из Европы добирались на матч? По 3000+ евро за билет через Стамбул?
Да ещё бы не всем визы дали... А некоторых кому дали визы тех могли и в кутузку забрать. Вдруг нашли какие-то грешки.
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Vagner01
Ответ Злобный Конь
Езжай в "эССпаньол"
Вот и езжай!
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СИ
Депутат Свищев, иск рфс уже подавал в КАС но кроме, наверное, огромных денежных потерь с нашей стороны, ничего нам не принёс.
И ещё, я с крайним недоумением и с большим беспокойством вычитал здесь на спорт ру 24.01.23г статью блогера Сусова Я относительно иска рфс в КАС, в которой, статье, прочитал что, в документах нашей стороны, якобы, есть фраза - с 2014года Россия и Украина в конфликте.
Не хотите произвести депутатское расследование - действительно ли в документах нашей стороны присутствует такая фраза.
Ведь позиция наших всех ветвей власти является - что Россия не является стороной конфликта наУкраине и это действительно так. ( прим. до начала СВО в феврале 22г)
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Pasa Muromcev
Депутат свищев! Это преступное безобразие быть одновременно идиотом и депутатом такой большой страны.
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Олег Кузнецов
Ответ Барсик Юрана
Там Над тупиным Трибунал Будет
Преступное безобразие-это деяния вождя с февраля 2022 года.А Свищев-крайне напоминает идиота.
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Batt Monner
Ответ Vagner01
У каждого свое мнение! У вашего наркомана который у себя в стране ничего не решает тоже! Хотя наверное нет за него пиндосы думают!
Конечно наркоман мало что решает. Когда сво началось, то останавливал вашу армию не только наркоман
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Darshan
Если не думать о политике - то с точки зрения санкций и логистики в Россию приехать и командам, и болельщикам очень проблематично. Команды и болельщики откажутся ехать в Россию. В силу этих факторов суперкубок необходимо переносить из России.
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Melnikov1968
Если все было ожидаемо, к чему тогда возмущаться? Как говорится, лишний раз лицом поторговать, точнее языком почесать.
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Злобный Конь
Ответ Vagner01
Так а я о чем? Никогда братьями не были и не будем! И слава богу!
Езжай в "эССпаньол"
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Yeti_17
Ответ Alexander Prokofyev
вроде Вы ZZ, а оно вон как оказывается
Вся семья с одного аккаунта сидит.
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Vagner01
Ответ Batt Monner
Так расскажи об этом вашему великому геостратегу, который все у вас в стране решает, который статью писал, что украинцы и русские не то что браццкий, а один народ
У каждого свое мнение! У вашего наркомана который у себя в стране ничего не решает тоже! Хотя наверное нет за него пиндосы думают!
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ss_podonok
Ответ Алексей Никитин
У меня друг работает на Кипре в казино(та , что турецкая часть). И когда у него спрашивает откуда он, он всем говорит из Татарстана и все думают, что это такая страна.
казино на кипре это не про танки случайно?))
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Берни Парент
"Поступок УЕФА – преступное безобразие..."

https://www.youtube.com/watch?v=jDRCsgm9BlI
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Alexander Prokofyev
Ответ Damir Zz
И оно тоже
вроде Вы ZZ, а оно вон как оказывается
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Damir Zz
Ответ Alexander Prokofyev
Зашифровано слово "вобла"?
И оно тоже
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Shuba Jr.
Ответ костянчик1918
Какой он нам товарищ .
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