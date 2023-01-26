Депутат Свищев о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное»
Дмитрий Свищев высказался о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани.
Вчера УЕФА объявил, что игра, которую планировалось провести в 2023 году на «Ак Барс Арене», пройдет в Афинах.
«Понимали, что, вероятнее всего, так и будет, но оставалась надежда на то, что здравый смысл восторжествует при данном решении. УЕФА все‑таки серьезная организация, которая внушает доверие и уважение, но так неуважительно относиться к своему партнеру, который сделал много для футбола, нельзя.
Поступок УЕФА – преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное.
Не знаю, будет ли оспаривать данное решение РФС и казанские организаторы, но, думаю, надо посчитать затраты, которые понесли организаторы, и попытаться добиться компенсации. Хоть и опыт всех наших тяжб такого плана носят отрицательный характер.
Для нас это имиджевая потеря, но и для УЕФА это потеря, они то дают право проведения, то забирают. Кто будет серьезно относиться к такой организации после этого?
Стабильность, уровень проведения мероприятий в Казани говорит о том, что там умеют проводить мероприятия. Это настоящий непрофессионализм со стороны УЕФА», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.
И ещё, я с крайним недоумением и с большим беспокойством вычитал здесь на спорт ру 24.01.23г статью блогера Сусова Я относительно иска рфс в КАС, в которой, статье, прочитал что, в документах нашей стороны, якобы, есть фраза - с 2014года Россия и Украина в конфликте.
Не хотите произвести депутатское расследование - действительно ли в документах нашей стороны присутствует такая фраза.
Ведь позиция наших всех ветвей власти является - что Россия не является стороной конфликта наУкраине и это действительно так. ( прим. до начала СВО в феврале 22г)
https://www.youtube.com/watch?v=jDRCsgm9BlI