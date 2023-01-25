Минспорт Татарстана о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение продиктовано мировой политикой. Стадион и инфраструктура готовы к таким мероприятиям»

Министерство спорта Татарстана прокомментировало перенос Суперкубка Европы-2023 из Казани.

В среду стало известно, что новым местом проведения Суперкубка Европы станут Афины.

«Богатый опыт Республики Татарстан и Казани в частности без сомнений позволил бы в очередной раз устроить праздник мирового футбола в нашей стране. Стоит подчеркнуть, что стадион « » и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей.

К сожалению, данное решение продиктовано событиями в области мировой политики. Мы, в свою очередь, всегда рады возможности проведения спортивных событий мирового масштаба и рассчитываем, что Казани будет предоставлена возможность доказать свой статус важного спортивного города», – сообщили в ведомстве.

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