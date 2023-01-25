Минспорт Татарстана о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение продиктовано мировой политикой. Стадион и инфраструктура готовы к таким мероприятиям»

Теги премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА УЕФА Суперкубок Европы Ак Барс Арена Политика ТАСС Футбол

Министерство спорта Татарстана прокомментировало перенос Суперкубка Европы-2023 из Казани.

В среду стало известно, что новым местом проведения Суперкубка Европы станут Афины.

«Богатый опыт Республики Татарстан и Казани в частности без сомнений позволил бы в очередной раз устроить праздник мирового футбола в нашей стране. Стоит подчеркнуть, что стадион «Ак Барс Арена» и городская инфраструктура полностью готовы к проведению мероприятий такого уровня. В городе созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей.

К сожалению, данное решение продиктовано событиями в области мировой политики. Мы, в свою очередь, всегда рады возможности проведения спортивных событий мирового масштаба и рассчитываем, что Казани будет предоставлена возможность доказать свой статус важного спортивного города», – сообщили в ведомстве.

РФС о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту»

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50 комментариев

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СИ
А если бы из рфс не поехали бы, все равно бы отменили или поехали и напоролись на решение об отстранении?
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catcher69
Ответ typical passion
Стадион и инфраструктура готовы, но ехать в РФ европейцы пока не готовы. И тут не поможет богатый опыт Татарстана.
то ли дело была универсиада где против профи студенты выступали вот это был праздник сердца !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pvh-82
Ответ Romeo Yankovich
Пациент, верните телефон и вернитесь в палату!!!!
Тоже ЛГБТшник прозападный?
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All These Things I Hate
Ответ Winterburn
Забрали, наверное, потому, что устроили «праздник» в соседней стране.
Ну народ там фоткается у марок, видимо действительно радость
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All These Things I Hate
Ответ Бронислав Каминский
Решение продиктовано политикой бункерного геостратега,у которого после взятия Курдюмовки за 10 месяцев,мир перестанет быть однополярным)
Ну да, куда ему до геополитиков со спортса
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tyuiop tyuiop
Ответ Arthurino
Курдюмовка и Верхние Лупки будут взяты любой ценой💪🏻🇷🇺 СВОих не бросаем! Zа Шехериzаду! Zа дачу под Геленджиком!
Это реальные города?
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Tahir Turk
Ответ Саша Пушкин
Кремль бы уже давно опустил над страной железный занавес, если бы деньги на материал для него и на его изготовление, не разворовали.
Так если бы не разворовали,никто бы и против занавеса не был
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Алексей Полиенков
Ну вот и татары стали жертвой русофобии)
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Человек из футбола
Не думаю, что успели бы подготовить стадион после Сабантуя
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terskiy
Ответ kreator.vvv
Всё-таки прав был Черчилль, назвав пшеков "гиенами Европы".. но есть и другое высказывание - "политические проститутки".. это видимо у вас что-то на генном уровне)
Прав был Ленин, сказав: "Проблема цитат в Интернете в том, что люди охотно верят в их подлинность"
+9
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+6
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kreator.vvv
Ответ Бронислав Каминский
Решение продиктовано политикой бункерного геостратега,у которого после взятия Курдюмовки за 10 месяцев,мир перестанет быть однополярным)
Забыл добавить, ты сало уронил? )))
+2
-9
-7
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yyyZz
Обиженные жизнью политологи из тбилиси, как обычно всё переворачивают и на адекватные слова министерства, начинают разводить свои бесполезные диалоги в комментариях, слава богу, только на это и способны...
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-6
-6
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kreator.vvv
Ответ Бронислав Каминский
Решение продиктовано политикой бункерного геостратега,у которого после взятия Курдюмовки за 10 месяцев,мир перестанет быть однополярным)
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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typical passion
Стадион и инфраструктура готовы, но ехать в РФ европейцы пока не готовы. И тут не поможет богатый опыт Татарстана.
+6
-2
+4
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sp.msk.86
Ответ Бронислав Каминский
Решение продиктовано политикой бункерного геостратега,у которого после взятия Курдюмовки за 10 месяцев,мир перестанет быть однополярным)
Какой же ты глупый
+2
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-8
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Romeo Yankovich
Ответ pvh-82
Уроды, укры, Лгбтшники, бандеровцы и прочее отребье, ваш выход! Вещайте под прикрытием Спортса...
Пациент, верните телефон и вернитесь в палату!!!!
+5
-2
+3
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Romeo Yankovich
Ответ мяу
Футбол - вражеский англосаксонский вид спорта, ему не место в России. Лучше провести кубок дружбы по водным видам спорта в самом большом бассейне на Казань-арене!
Прости Господи. Чемпионат республик федеративных в городки
+2
-2
0
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Romeo Yankovich
Ответ Бронислав Каминский
После взятия Верхних Лупок открывается трасса прямо до Ла-Манша
Фух, тогда есть три дня. Сообщю брату, в районе Румынии сейчас))
+2
-2
0
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Romeo Yankovich
Ответ Саша Пушкин
Кремль бы уже давно опустил над страной железный занавес, если бы деньги на материал для него и на его изготовление, не разворовали.
Хахахахаха........хахахаххахааххахаххахахахахахсхаха)))))
+1
-3
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pvh-82
Уроды, укры, Лгбтшники, бандеровцы и прочее отребье, ваш выход! Вещайте под прикрытием Спортса...
+2
-9
-7
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terskiy
Ответ Бронислав Каминский
После взятия Верхних Лупок открывается трасса прямо до Ла-Манша
Геостратег же сказал, что все по плану и в стогом соответствии с графиком. Так что не сдадим Курдюмовку!
+7
-3
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Sergey Parashchenko
Ничего,проведем ,чемпионат Сириуса по водным видам спорта
+1
0
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Раиль Хафизов
Предлагаю летнюю "Манзару" на Арене в августе проводить!)
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hulk&boloto
Бассейн?
0
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DekiB
Пора уже перестать давать комментарии на подобное на радость шакалам со спортсру)))
0
-4
-4
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