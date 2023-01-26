Быстров о бане России: «Давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы, немного опустимся и начнем подниматься. Не вешаться же»

высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Будем ждать политического решения. , как мы видим, – это структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов.

Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.

Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнем подниматься.

Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что еще остается делать? Не вешаться же», – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

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