Быстров о бане России: «Давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы, немного опустимся и начнем подниматься. Не вешаться же»
Владимир Быстров высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.
«Будем ждать политического решения. УЕФА, как мы видим, – это структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов.
Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.
Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнем подниматься.
Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что еще остается делать? Не вешаться же», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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сегодня есть такая ситуация, значит надо ее учитывать.
а что завтра будет,
никому не известно.