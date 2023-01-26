Быстров о бане России: «Давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы, немного опустимся и начнем подниматься. Не вешаться же»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС детский футбол Политика Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Будем ждать политического решения. УЕФА, как мы видим, – это структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов.

Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.

Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнем подниматься.

Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что еще остается делать? Не вешаться же», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

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47 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ crazy_elky
А я смотрю у тебя повальные проблемы с языком и выражением мыслей, нигде не в состоянии грамотно сформулировать. Тут вполне понятна такая «любовь» к России. Сложно любить чужую страну )
Я понимаю, что тебе привычно в разговоры других влазить, но если влез, то по делу говори, а не чесало разводишь
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crazy_elky
Ответ Romeo Yankovich
Ты хоть знаешь значение этого слова и его политического строя??
А я смотрю у тебя повальные проблемы с языком и выражением мыслей, нигде не в состоянии грамотно сформулировать. Тут вполне понятна такая «любовь» к России. Сложно любить чужую страну )
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Vince Papale
Уберите госфинансипован е клубов и деньги на детский спорт а проф. Клубы сделать частными пока такая ситуация и развивать футбол а хотя о чем это я там же откаты распилы и тому подобное
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Romeo Yankovich
Ответ Пётр
Миллиарды тратятся на защиту собственной страны и против фашизма.
Ты хоть знаешь значение этого слова и его политического строя??
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Пётр
Ответ Romeo Yankovich
Только эти мысли стоило озвучивать в нулевых, а может и ещё раньше. А не после трат миллиардов на убийства соседней страны
Миллиарды тратятся на защиту собственной страны и против фашизма.
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MyGerodot
Быстров не часто по делу говорит, но в данной ситуации сказал именно по делу.
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Romeo Yankovich
Ответ Paul Spolnikov
Мало, вижу, потратили...
Когда с тебя штаны будут снимать и обносить ценное, чтоб зекам на контракте заплатить, тоже это приговаривай
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Romeo Yankovich
Ответ Сергей Липатов
ну ты же понял о чём я. не пытайся казаться глупее, чем ты есть
Конечно понял. Только не понял одного: за неделю до Ла-Манша грозили, а тут на ошибке баг словила армия и уже год сидит двинутся не может. Это я про Приднестровье. Ты же его имел ввиду, я сразу это понял
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Valentin Kompaneytsev
Ответ remontada
Быстров не такой дурачок, каким его медиа выставляют. Говорит всегда жёстко, эмоции захлёстывают, но ведь говорит всегда по делу. А как он Роднину осадил не так давно - выше всяких похвал.
С фигуристками он разбирается на раз - два. Далеко ходить не надо. Пример с друга берёт.
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Владимир Молявин
В чем-то он прав.
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Stivi M.D.
Это он предлагает начать с колен вставать?🤣🤣
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Andrew Black
Отличный план!
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elsevarismailov86@gmail.com
Штр мы держмся за Европу тагда надо содница сазия што этим дармаедам из Европе наказать их ошибки
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Altim
Ответ .ru
ну да, в том числе... дуже гарного
Мечтай мечтай))) Вас тут собственный президент опустил давно, а ты и не заметил)
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Ковид 07.10.52
Ля.ля.ля...Так уже столько лет его земляки футбол поднимают, программы разрабатывают, а результат ...лучшего спеца Ларина в тюрьму засадили...И вы думаете, что эти же газовые типы будут что-то делать...ха-ха...
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Alexander Prokofyev
Быстров о бане: "зимой особенно хорошо, веничком раз-два, а потом на морозец голопопиком выбежать. ох пробирает! рекомендую"
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Spaten
О! Восставшие из ада
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.ru
Ответ Виктор Литвинов
Володьку?
ну да, в том числе... дуже гарного
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Тюменец
Аршавин тоже самое говорит. Оба правы.
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maxbeast
А бани в России хорошие, получше финских будут)
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Виктор Литвинов
Ответ .ru
но в идеале лучше конечно заглянуть в Европу... и опустить и повесить там кого следует
Володьку?
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Виктор Литвинов
Ответ Сергей Липатов
нет, однозначно "Володька" далеко не глупый мужик. за всё ето время - первая адекватная и очень правильная мысль. даёшь володьку в руководство рфс!
И Царя. Он тоже стал думать
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maxbeast
Володька молодец! Верно глаголит. Можно и внутренними делами заняться, а не посыпать голову пеплом, раз ничего уже изменить не можем.
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Денис Давыдов
Ответ Romeo Yankovich
Что за 404 страна? Ааа, Абхазия, видимо, да?? Или ДНР??
Россия
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ReneHoseman
Ответ Сергей Липатов
нет, однозначно "Володька" далеко не глупый мужик. за всё ето время - первая адекватная и очень правильная мысль. даёшь володьку в руководство рфс!
володька оказался умнее, прагматичнее всех этих менеджеров.
сегодня есть такая ситуация, значит надо ее учитывать.
а что завтра будет,
никому не известно.
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