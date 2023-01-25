РФС о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту»
В РФС прокомментировали перенос матча за Суперкубок УЕФА из Казани.
С марта 2020 года встречу за Суперкубок УЕФА планировалось провести на «Ак Барс Арене». Сегодня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы из Казани в Афины.
«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту.
У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.
В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
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(с) ХБ