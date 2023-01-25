РФС о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА РФС Суперкубок Европы стадионы Ак Барс Арена Политика Футбол

В РФС прокомментировали перенос матча за Суперкубок УЕФА из Казани.

С марта 2020 года встречу за Суперкубок УЕФА планировалось провести на «Ак Барс Арене». Сегодня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы из Казани в Афины.

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту.

У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.

В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Билялетдинов о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Ничего страшного, слезы лить, что ли? УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тезису «спорт вне политики»

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9 комментариев

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СИ
А приняли решение о запрете когда рфс были в Швейцарии ?
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kreator.vvv
Ответ Раиль Хафизов
Чингизхан. Он все это начал)
Наполеон... Если б не его поход на Россию, такого государства как Польша может никогда бы больше и не было. А ведь пшеки инициировали байкот сборной России по футболу на международном уровне.
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Niko [Ars]
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Гигальмеш
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Двестик Двестик
Ответ Раиль Хафизов
Чингизхан. Он все это начал)
Вот ты говоришь, что татары умеют дружить, что ценят дружбу. Тогда скажи мне, где монголы?!
(с) ХБ
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Лучше б молчал
К спорту отношения не имело и изначальное решение его там проводить. В чём тут может быть спорт?
+7
-3
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Фут.Боль
Везде надо искать плюсы.Спокойно можно походить в спортзал на Ак Барс Арене зато. Никто закрывать не будет из-за Суперкубка.
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alisa dvoikina
я была ошарашена переносом суперкубка, просто не могла поверить.. не могла поверить, что это произошло только сейчас
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-1
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Раиль Хафизов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Чингизхан. Он все это начал)
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igls54
Комментарий удален
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Тиджани Бабангида
«В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в службе коммуникаций РФС. - Вот это правильно.
+3
-1
+2
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