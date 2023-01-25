РФС о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: «Решение было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту»

В РФС прокомментировали перенос матча за Суперкубок УЕФА из Казани.

С марта 2020 года встречу за Суперкубок УЕФА планировалось провести на « ». Сегодня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и из Казани в Афины.

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым, оно не имеет никакого отношения к спорту.

У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.

В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в службе коммуникаций .

Билялетдинов о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Ничего страшного, слезы лить, что ли? УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тезису «спорт вне политики»