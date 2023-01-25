Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа
Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет не в России, а в Греции.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы из Казани в Афины. Игра пройдет 16 августа на стадионе «Георгиос Караискакис», домашней арене «Олимпиакоса», расположенной в Пирее.
С марта 2020 года матч за Суперкубок УЕФА планировалось провести на «Ак Барс Арене».
2) Пробирка никогда не демонстрировалась в качестве доказательства наличия ОМП у Ирака и ее упоминание - маркер идиотизма.
Основания были: нарушение Хусейном соглашения о беспрепятственном допуске международных инспекторов на объекты производства химического оружия.
2. Не важно как упоминается пробирка) Оснований для вторжения не было, а значит фейк. Хотите оспорить данный факт? А пробирка это символ и лицетворение фейка.
2) Фейк - это упоминание пробирки без понимания того, в каком контексте про нее говорили.
2. Пробирка в любом случае фейк, как и причина для обоснования вторжения
2) Не была. https://vakhnenko.livejournal.com/69779.html
Пробирка была триггером для начала вторжения. ОМП было? Нет. Результат - страна в руинах (обещанная демократия и процветание ау?), президент повешен, возникает ИГИЛ. Здорово)
А ведь есть недалёкие кто желает того же для нашей страны
Ты же Zетанутый вроде был?)