Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Суперкубок Европы Олимпиакос Георгиос Караискакис стадионы Ак Барс Арена Футбол

Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет не в России, а в Греции.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы из Казани в Афины. Игра пройдет 16 августа на стадионе «Георгиос Караискакис», домашней арене «Олимпиакоса», расположенной в Пирее.

С марта 2020 года матч за Суперкубок УЕФА планировалось провести на «Ак Барс Арене».

177 комментариев

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terskiy
Ответ Евгений Истомин
1. В вашем ответе 2. Не важно как упоминается пробирка) Оснований для вторжения не было, а значит фейк. Хотите оспорить данный факт? А пробирка это символ и лицетворение фейка.
1) В ответе только факты.
2) Пробирка никогда не демонстрировалась в качестве доказательства наличия ОМП у Ирака и ее упоминание - маркер идиотизма.
Основания были: нарушение Хусейном соглашения о беспрепятственном допуске международных инспекторов на объекты производства химического оружия.
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Станислав Платонов
Ответ Евгений Истомин
280.2
То не призывы, а констатация факта, молодой человек.
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Евгений Истомин
Ответ terskiy
1) В чем? 2) Фейк - это упоминание пробирки без понимания того, в каком контексте про нее говорили.
1. В вашем ответе

2. Не важно как упоминается пробирка) Оснований для вторжения не было, а значит фейк. Хотите оспорить данный факт? А пробирка это символ и лицетворение фейка.
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eple
Зато теперь на Казань арене можно будет провести концерт Газманова, Лепса и заполнить стадион, если туда согнать сотрудников госпредприятий, сотрудников аффилированных с государством компаний и студентов под угрозой отчисления.
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terskiy
Ответ Евгений Истомин
1. Софистика 2. Пробирка в любом случае фейк, как и причина для обоснования вторжения
1) В чем?
2) Фейк - это упоминание пробирки без понимания того, в каком контексте про нее говорили.
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Евгений Истомин
Ответ terskiy
1) Юридической чистоты там гораздо больше хотя бы потому, что в момент организации и проведения референдума на территории не было оккупационных войск. 2) Не была. https://vakhnenko.livejournal.com/69779.html
1. Софистика

2. Пробирка в любом случае фейк, как и причина для обоснования вторжения
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Илья Савчук
Ответ Валерий Охотин
Ещё один хохолЬ.
Клубень, из какого окопа вещаешь?
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terskiy
Ответ Евгений Истомин
Результаты референдума не имели силы, т. к. не голосовали сербы, а единственной страной кто признал результат была Албания, как главный выгодопреобретатель. Пробирка была триггером для начала вторжения. ОМП было? Нет. Результат - страна в руинах (обещанная демократия и процветание ау?), президент повешен, возникает ИГИЛ. Здорово) А ведь есть недалёкие кто желает того же для нашей страны
1) Юридической чистоты там гораздо больше хотя бы потому, что в момент организации и проведения референдума на территории не было оккупационных войск.
2) Не была. https://vakhnenko.livejournal.com/69779.html
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Евгений Истомин
Ответ Станислав Платонов
Да подождали бы немного..к этому времени, Татарстан уже может независимость объявить , и провели бы спокойно :/
280.2
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bagi
Ответ Romeo Yankovich
Полагаю ты себя тут увидел и включился защитный механизм
Нет, конечно. Я же не ты.
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Lifar Skladchikov
Ответ Garikus89
В чем шуточка 11 месяцев под каждой новостью писать «а что случилось?»?)
А в чем прикол писать под новостью , что тебе не смешно? )
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Бронислав Каминский
Ответ inkogniatti
США лишали ЧМ за «бурю в пустыне?»
Нет,не лишали.Потому что все вторжения США были санкционированы резолюциями Совбеза,которые,кстати,Россия тоже поддерживала)Что Ирак,что Сирию)
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Евгений Истомин
Ответ Dmitry Koway
Ого! Ничего себе! А когда на нас они напали?
Ого! А надо было ждать, как в 41м?
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Burel
Ответ BananaMama
Вот это ты переобулся Ты же Zетанутый вроде был?)
в твоём узком мировоззрении есть только чёрное и белое ?
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Евгений Истомин
Ответ terskiy
Референдум в Косово был еще в 1991 году. И "пробирка" не имела никакого отношения ко вторжению в Ирак.
Результаты референдума не имели силы, т. к. не голосовали сербы, а единственной страной кто признал результат была Албания, как главный выгодопреобретатель.

Пробирка была триггером для начала вторжения. ОМП было? Нет. Результат - страна в руинах (обещанная демократия и процветание ау?), президент повешен, возникает ИГИЛ. Здорово)

А ведь есть недалёкие кто желает того же для нашей страны
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Romeo Yankovich
Ответ bagi
Так ты же их описал. Один в один. Перепутать просто невозможно.
Полагаю ты себя тут увидел и включился защитный механизм
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abrusevshii chechen
Ответ Альтависта
Крупные спортивные мероприятия в нашей стране остались в прошлой жизни. Проклятые англосаксы пытались уничтожить Россию, давая провести Евро, ЧМ и финалы ЛЧ. Как хорошо, что царь освободил нас от этих гейропейских мероприятий на десятилетия вперед! Гойда!
Гойда! что бы это нeзначило!
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-1
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jepp ebriloff
Ответ Fox_Mulder_12
А что случилось?
Стадион будет занят выставкой начинок для эчпочмаков. Предлагали Центральный и спортплощадку на озере Кабан в качестве альтернативы, но УЕФА - мафия!
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Игорь Горшков
Ответ Psevdosport
Ну тогда собери вещи и сходи в военкомат, там похохочешь
Мне вот интересно, почему как только пишешь, что комментарий тупой, человек сразу начинает выдумывать, что где-то есть что-то ещё, про поддержку, а не это чисто мнение про глупость выражения мыслей. Ну судя по комментарию, видимо, действительно, это сложно осилить...
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alisa dvoikina
Ответ Psevdosport
А почему?
прочитала голосом Сергея Орлова
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micka
Ответ Striker17
Тот неловкий момент, когда даже не знал что суперкубок должен был быть в Казани
Ты ничего не потерял судя по всему ;)
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Дмитрий Чидакин
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Гитлер тоже, видимо, шел верной дорогой
Так Гитлер это и есть Запад для нас, спонсируемый международными корпорациями))) ты совсем не вадеквате что ли?
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BananaMama
Ответ Burel
спасибо питерским руководителям
Вот это ты переобулся
Ты же Zетанутый вроде был?)
+1
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vitygan
Всё идёт по плану.
+3
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Arty K.
А причина? Причина какая? 😯
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