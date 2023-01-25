Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа

Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет не в России, а в Греции.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матча между победителями Лиги чемпионов и из Казани в Афины. Игра пройдет 16 августа на стадионе «Георгиос Караискакис», домашней арене «Олимпиакоса», расположенной в Пирее.

С марта 2020 года матч за Суперкубок УЕФА планировалось провести на « ».