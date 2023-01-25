Бибрас Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы. Надеюсь, он вернется в еврокубки, когда ситуация в мире образумится»
Бибрас Натхо высказался об исключении российских команд из еврокубков.
– Насколько сильно ты сейчас погружен в российский футбол?
– Конечно, стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Не всегда удается, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что чемпионат стал слабее. Но надеюсь, что все скоро вернется на свои места и российский футбол вернется в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.
– Так сильно заметно, что чемпионат России стал слабее?
– Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имен, как было раньше. Привлекать игроков из-за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает и уровень российских футболистов. Но, повторюсь, надеюсь, что ситуация в мире скоро образумится и все вернется на свои места, – сказал полузащитник «Партизана», выступавший за «Рубин» и ЦСКА.
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А, так это мир сошёл с ума, а не бункерный
Кроме как спонсорство Газпрома на ум больше ничего не приходит