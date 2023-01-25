Бибрас Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы. Надеюсь, он вернется в еврокубки, когда ситуация в мире образумится»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА высшая лига Сербия Партизан Бибрас Натхо Политика Матч ТВ Футбол

Бибрас Натхо высказался об исключении российских команд из еврокубков.

– Насколько сильно ты сейчас погружен в российский футбол?

– Конечно, стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Не всегда удается, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что чемпионат стал слабее. Но надеюсь, что все скоро вернется на свои места и российский футбол вернется в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.

– Так сильно заметно, что чемпионат России стал слабее?

– Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имен, как было раньше. Привлекать игроков из-за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает и уровень российских футболистов. Но, повторюсь, надеюсь, что ситуация в мире скоро образумится и все вернется на свои места, – сказал полузащитник «Партизана», выступавший за «Рубин» и ЦСКА.

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14 комментариев

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mr. Kadyrov
Конечно российский футбол важен. Кому ещё Брюгге будет в ЛЧ голы отгружать??
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tyuiop tyuiop
Ответ Брукс Хэтлин
Вторая армия мира напала на боевых гусей, потом натовских комаров, а затем уже на иблисов с люциферами.
Вот как оказывается называются электростанции
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Данко Лазович
Важен аж капец. Корневого спонсора убрали плюс минус также как Северный поток от Фрицев))
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TheSportNik
Посмотрим
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Old Partisan
Ответ Pol Belov
в мире? а что там в мире происходит? кто на кого напал?
Откуда вы беретесь такие умники?
+1
-3
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Vatikan
А что в мире творится?
+2
0
+2
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шлеп нога
Он на хрен никому не нужен!
0
-2
-2
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87zng62jgw
Натхо проснись ты обосрался
+9
-1
+8
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Wiley Fox
когда ситуация в мире образумится»

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А, так это мир сошёл с ума, а не бункерный
+13
-2
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Брукс Хэтлин
Ответ Pol Belov
в мире? а что там в мире происходит? кто на кого напал?
Вторая армия мира напала на боевых гусей, потом натовских комаров, а затем уже на иблисов с люциферами.
+23
-3
+20
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Брукс Хэтлин
Думаю, Европа уж как-нибудь переживёт отсутствие русских команд в соревнованиях.
+16
0
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Андрей Бирюков
Ждём от Европы адеквата... А нам и так хорошо...
+1
-7
-6
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Никому_никабельный
А чем он интересно важет для Европы?
Кроме как спонсорство Газпрома на ум больше ничего не приходит
+24
-1
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Pol Belov
в мире? а что там в мире происходит? кто на кого напал?
+17
-5
+12
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