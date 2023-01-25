Бибрас Натхо: «Российский футбол очень важен для Европы. Надеюсь, он вернется в еврокубки, когда ситуация в мире образумится»

высказался об исключении российских команд из еврокубков.

– Насколько сильно ты сейчас погружен в российский футбол?

– Конечно, стараюсь следить за вашей лигой, потому что в Сербии транслируют матчи. Не всегда удается, но по возможности смотрю. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что чемпионат стал слабее. Но надеюсь, что все скоро вернется на свои места и российский футбол вернется в еврокубки. Российский футбол очень важен для Европы.

– Так сильно заметно, что чемпионат России стал слабее?

– Сейчас в чемпионате России мы не видим больших имен, как было раньше. Привлекать игроков из-за рубежа стало намного сложнее. Если падает уровень легионеров, то вместе с ним падает и уровень российских футболистов. Но, повторюсь, надеюсь, что ситуация в мире скоро образумится и все вернется на свои места, – сказал полузащитник « », выступавший за « » и .