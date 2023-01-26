«В Европе тоже страдают, что у них нет российских команд и болельщиков. Мы умеем играть в футбол». Семшов о бане
Игорь Семшов считает, что по российским командам и болельщикам скучают в Европе.
Эту мысль бывший футболист «Динамо», «Зенита» и сборной России высказал, комментируя встречу представителей РФС и УЕФА, которая состоялась 24 января.
«Надежд не было, это все прекрасно понимали. Сколько так будет продолжаться? Эти консультации могут и годами длиться.
С другой стороны, я согласен с Николаем Писаревым, который сказал, что, наверное, в первую очередь допустят юношей и женщин, а уже потом мужскую сборную России. Это так было и есть везде.
Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.
Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам.
Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними.
Если вернемся к лету, это будет великолепно», – сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!».
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про страдания - это вообще он загнул, фантастики на кануне пересмотрел
Из-за того, что ликий натворил, даже с разрешения европейцы играть не захотят
Скоро все деньги уйдут из Европы в США, а там чемпионат мира 2026 года, так что МЛС должна подняться за счет сильных футболистов.
Без денег футбол будет уничтожен в Европе, как у нас в 90 годы уничтожались клубы с богатой биографией.
Нам надо просто развивать футбол, тем более деньги в Европу не идут сейчас от нас.