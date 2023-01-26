«В Европе тоже страдают, что у них нет российских команд и болельщиков. Мы умеем играть в футбол». Семшов о бане

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС болельщики Динамо Москва Политика Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов считает, что по российским командам и болельщикам скучают в Европе.

Эту мысль бывший футболист «Динамо», «Зенита» и сборной России высказал, комментируя встречу представителей РФС и УЕФА, которая состоялась 24 января. 

«Надежд не было, это все прекрасно понимали. Сколько так будет продолжаться? Эти консультации могут и годами длиться.

С другой стороны, я согласен с Николаем Писаревым, который сказал, что, наверное, в первую очередь допустят юношей и женщин, а уже потом мужскую сборную России. Это так было и есть везде.

Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.

Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам.

Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними.

Если вернемся к лету, это будет великолепно», – сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!».

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60 комментариев

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Liar85
😀😀😀 Прошлое поколение умело. Вы - нет!
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Евгений Соболев
Ответ gusilebedi
Знаете что. Я какое-то время думал , что они все понимают, но специально как мантру это повторяют , чтобы обычные болельщики в это поверили) Но уже уже давно понял , что они все клинические идиоты
Да просто чувак превратился в дешёвого холуя..
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жирный кот
проверьте этого персонажа на iq-тест. вероятно, там будет результат ниже 50.
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шлеп нога
Европе пофиг! Там только рады, что не надо летать далеко и яйца морозить!
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Recreated
Скучают исключительно только по очкам, а так, чем дольше, тем лучше...!
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Классный руководитель
ни этим ни следующим не вернутся , к гадалке не ходи,,,,ну а

про страдания - это вообще он загнул, фантастики на кануне пересмотрел
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Balt
Тут только наши клубы и болельщики в грусти от того что нет еврокубков (как бы ни играли там наши клубы). И не надо хорохорится и устраивать браваду (да они без нас...). Им там пофиг ибо хватает, а вот быть изгоями это проблема.
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слесарь Гавриленко
Конечно страдают. Только не из-за отсутствия футболистов калибра Игоряна Семшова , а из-за отсутствия спонсорских газовых бабок
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Гарри Топор
в 2018 плохо сыграли. Ещё перед турниром сказал, что без разницы какая группа и на кого выйдут. Хозяева турника в 1/4 будут точно. Так и получилось в испанцами. Дальше упёрлись в потолок.
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Diego Zidan
Кто такой Зенит или Спартак, чтобы по нему европейцам слезы лить.
Из-за того, что ликий натворил, даже с разрешения европейцы играть не захотят
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Balt
Брюгге: эх, сейчас бы с Зенитом... Такую игру бы сыграли. Эх... (тяжело вздохнув, грустно смотрит в окно по стеклу которого бьёт дождь усиливая грусть).
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Dani Schestov
так страдают, что кушать не могут и мерзнут
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Николай Викторо
Сразу в голове поговорка возникла : "кто о чём, а вшивый о бане"
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Dinamik1
Это вы умели играть когда бронзу брали.А сейчас таджиков с киргизами обыграть не могут.
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alves jo
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Что то трудно представить, что там кто то скучает. В еврокубках наши команды, мягко говоря, типичные восточноевропейские клубы, без каких либо успехов в последние годы. Российские игроки в Европе практически не играют, В РПЛ на данный момент полтора землекопа, которые могут быть интересны в европейских чемпионатах. Так что, думаю, после ещё одного евросезона, вряд ли кто то вообще вспомнит про нас, сборная, то же статисты. Единственная серьезная потеря, для них, это спонсорство Газпрома в ЛЧ, но они заменят его другими и всё...
Так поэтому по нам и скучают - игры с нашими командами это гарантированные 3 очка!
+1
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stoker82
Страдалец ты наш. Да на... ты кому нужен в Европе? Нет и все перекрестились, чтоб так и было всегда.
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endrioo
Чем больше Семшов начал появляться в эфирах Матч ТВ, тем больше он стал нести всякой дичи.
+2
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TheSportNik
Конечно страдают, ведь Газпром был спонсором лиги чемпионов.
Скоро все деньги уйдут из Европы в США, а там чемпионат мира 2026 года, так что МЛС должна подняться за счет сильных футболистов.
Без денег футбол будет уничтожен в Европе, как у нас в 90 годы уничтожались клубы с богатой биографией.
Нам надо просто развивать футбол, тем более деньги в Европу не идут сейчас от нас.
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naxxateux
Кто о чём, а вшивый о бане.
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Брат Заремы
Брюгге в печали
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old folk
Кто о чём, а Семшов о бане
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Phantom1289
Единственное по чему могут страдать в Европе, УЕФА в частности, это от отсутствия спонсорских бабок Газпрома.
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red hikkikomori
О бане надо Глушакова спрашивать)
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Мишаня Кашников
Ответ gusilebedi
Знаете что. Я какое-то время думал , что они все понимают, но специально как мантру это повторяют , чтобы обычные болельщики в это поверили) Но уже уже давно понял , что они все клинические идиоты
Они просто поняли что назад хода нет, и решили до самого конца исполнять
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Ковид 07.10.52
Ответ Ник88
В депутаты чтоль метит, те тоже любят заливать в уши
Неее...маловато за один клуб из одного города поиграл, там свои Радимов и Ко в очереди стоят...
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