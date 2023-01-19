Геннадий Орлов: «Слуцкий потерялся как тренер. Нужна харизма и умение объединить людей»

поделился мнением о тренере .

«Слуцкий потерялся как тренер. И это началось не сегодня. В Голландии он потерялся, в Англии он потерялся. После прихода в « » он даже выводил команду в еврокубки, но потом у него все пошло не так.

Стабильность – признак класса. Ее у него не было. Он потерялся как тренер. Он знает футбол великолепно, но для тренера этого мало. Нужна харизма и умение объединить людей.

Сможет ли он найти работу в ближайшее время? Все зависит только от него», – заявил комментатор.