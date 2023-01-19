Геннадий Орлов: «Слуцкий потерялся как тренер. Нужна харизма и умение объединить людей»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о тренере Леониде Слуцком.

«Слуцкий потерялся как тренер. И это началось не сегодня. В Голландии он потерялся, в Англии он потерялся. После прихода в «Рубин» он даже выводил команду в еврокубки, но потом у него все пошло не так.

Стабильность – признак класса. Ее у него не было. Он потерялся как тренер. Он знает футбол великолепно, но для тренера этого мало. Нужна харизма и умение объединить людей.

Сможет ли он найти работу в ближайшее время? Все зависит только от него», – заявил комментатор.

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7 комментариев

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Balt
Приехал из Голландии Лео и взгрустнул, да так что до сих пор в себя прийти не может. Но он старался. А потом нервы не выдержали.
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RSI
Очень глубокий анализ.
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Виталий Желтоусов
Интересно а что будет если Кавазалашвили оставить в одной комнате с Орловым.
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ErZh
Он сейчас ютуб звезда, плюшки тренирует
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Даня Чебыкин
а можно сразу всё интервью с орловым? он всё же не роналду чтоб кусками выкладывать в течении недели
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Максим Белолипцев
А Орлов всё никак не потеряется
+1
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Владислав Бондарчук
Гинера бы ещё ему
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-1
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