Слуцкий о стадионе «Монако»: «Худший в мире для просмотра футбола. Напоминают арену «Труд» в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске»

назвал худший стадион в мире для просмотра футбола.

«Я приехал на «Луи II» после Англии и Шотландии. Это худший стадион в мире для просмотра футбола.

Там приходят три человека, которые вышли из казино, пять фанатов сидят с флагами. Нет никакой атмосферы, приходят туристы.

Абсолютно нефутбольная атмосфера.

Сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске – да где угодно», – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.