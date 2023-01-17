Слуцкий о стадионе «Монако»: «Худший в мире для просмотра футбола. Напоминают арену «Труд» в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске»

Теги Монако Леонид Слуцкий лига 1 Франция Луи II Футбол

Леонид Слуцкий назвал худший стадион в мире для просмотра футбола.

«Я приехал на «Луи II» после Англии и Шотландии. Это худший стадион в мире для просмотра футбола.

Там приходят три человека, которые вышли из казино, пять фанатов сидят с флагами. Нет никакой атмосферы, приходят туристы.

Абсолютно нефутбольная атмосфера.

Сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске – да где угодно», – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.

18 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Marcus-light
Потому что в футболе до прихода арабов были вот такие инициативы, как Суперкубок Европы, и они исходили от королевства, за это и платили. Когда денег у УЕФА стало сильно много, поняли, что играть в Монако уже бесполезно
Как всё банально( Спасибо за ответ
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Дмитрий Авдеев
Ответ ЛеваяНогаХалка
Стадион в Монако о тренере Слуцком: «Худший в мире»
Тренер в Монако о стадионе Слуцком : "Белиссимо"
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+1
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ЛеваяНогаХалка
Стадион в Монако о тренере Слуцком: «Худший в мире»
+3
0
+3
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Сибирский литовец
Ответ Михаил1970
Сколько же Слуцкому лет, если он помнит какой-нибудь стадион «Труд», где-нибудь в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске?
Наверное , как и Байдену.
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Михаил1970
Сколько же Слуцкому лет, если он помнит какой-нибудь стадион «Труд», где-нибудь в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске?
+1
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+1
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Сибирский литовец
Одна мысль не покидает голову сегодня : сколько же гаражей у Джо Байдена ?
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Bill Zapulil
Ответ Arman FCSM
До меня до сих пор остаётся загадкой, почему раньше матч за Суперкубок УЕФА проводился всегда на этом стадионе. Есть тут разъяснительная бригада?
Да. Там повисеть отлично можно) для футбольных чиновников самое то
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Prosto.Login
Ответ Влад Белянский
Захотел откусить кусочек пирога хайпа Нагучева?) Кстати непонятно, стадион труд в 50ом отличается от стадиона труд в 2023? 😁
В пятидесятом он, стадион, поновее был.
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VV Vvvv
Ответ Arman FCSM
До меня до сих пор остаётся загадкой, почему раньше матч за Суперкубок УЕФА проводился всегда на этом стадионе. Есть тут разъяснительная бригада?
Деньги.
0
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0
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Marcus-light
Ответ Arman FCSM
До меня до сих пор остаётся загадкой, почему раньше матч за Суперкубок УЕФА проводился всегда на этом стадионе. Есть тут разъяснительная бригада?
Потому что в футболе до прихода арабов были вот такие инициативы, как Суперкубок Европы, и они исходили от королевства, за это и платили. Когда денег у УЕФА стало сильно много, поняли, что играть в Монако уже бесполезно
+4
0
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Влад Белянский
Захотел откусить кусочек пирога хайпа Нагучева?) Кстати непонятно, стадион труд в 50ом отличается от стадиона труд в 2023? 😁
Да, названием.
Теперь это ’Job stadium’ , а ближайшая пельменная теперь стала филиалом "Кофе Хауз"
+10
0
+10
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Мишка Ляшенко
Ответ Ростовский
Умом Европу не понять. Это как и с русофобией
Когда тебя забанят? И зачем ты мой город позоришь? Поменяй ник уже
+19
-2
+17
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Вондроушова
Люся Чеботина уже давно спела об этом в своей песне
+2
-3
-1
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Иван Рыбаков
Ответ Ростовский
Умом Европу не понять. Это как и с русофобией
А у вас как видно европофобия.
+7
-3
+4
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В Питере Пять
Ответ Ростовский
Умом Европу не понять. Это как и с русофобией
Кто о чём, а вшивый о бане.
+47
-3
+44
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Ростовский
Ответ Arman FCSM
До меня до сих пор остаётся загадкой, почему раньше матч за Суперкубок УЕФА проводился всегда на этом стадионе. Есть тут разъяснительная бригада?
Комментарий скрыт
+3
-34
-31
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Влад Белянский
Захотел откусить кусочек пирога хайпа Нагучева?)
Кстати непонятно, стадион труд в 50ом отличается от стадиона труд в 2023? 😁
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
До меня до сих пор остаётся загадкой, почему раньше матч за Суперкубок УЕФА проводился всегда на этом стадионе. Есть тут разъяснительная бригада?
+28
0
+28
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