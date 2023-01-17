Слуцкий о стадионе «Монако»: «Худший в мире для просмотра футбола. Напоминают арену «Труд» в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске»
Леонид Слуцкий назвал худший стадион в мире для просмотра футбола.
«Я приехал на «Луи II» после Англии и Шотландии. Это худший стадион в мире для просмотра футбола.
Там приходят три человека, которые вышли из казино, пять фанатов сидят с флагами. Нет никакой атмосферы, приходят туристы.
Абсолютно нефутбольная атмосфера.
Сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в Воронеже, Волгограде или Томске – да где угодно», – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.
Теперь это ’Job stadium’ , а ближайшая пельменная теперь стала филиалом "Кофе Хауз"
Кстати непонятно, стадион труд в 50ом отличается от стадиона труд в 2023? 😁