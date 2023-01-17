Слуцкий о Холанде: «Осимхен превосходит его по набору качеств. Не кажется, что Эрлинг – длинная история гипертопового уровня»

Теги Леонид Слуцкий Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Леонид Слуцкий считает, что Виктор Осимхен сильнее Эрлинга Холанда.

– По мне, Осимхен – игрок более высокого уровня вдлинную, чем Холанд.

Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В Англии, наверное, забивать в целом сложнее, чем в Италии. Но в «Манчестер Сити», возможно, легче забивать, чем за «Наполи».

– А что вы имеете в виду? Что Холанд такая голевая машина, но менее многофункциональная?

– Скажу вещь, которая, наверное, шокирует.

По каким-то моментам – как он играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает – мне не кажется, что Холанд – длинная история прямо гипертопового уровня.

Осимхен, мне кажется, может быть игрочище на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанда, – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.

У нигерийского форварда 13 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Наполи» в этом сезоне, а в активе норвежца 27 мячей и 3 голевых паса в 24 играх за «Сити».

44 комментария

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шлеп нога
Ну и о чем тут говорить! Слуцкий дно!
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Заяцволк
Странно, что голами тут в комментах апеллируют. Один только факт, что больше голов, это не показатель топовости форварда. Пример - Роналду. Он типа там забил много, но оказалось, что это всё заслуга Крооса, Модрича и Бензема. У него случайно случился 1 гол за 10 матчей в МЮ, и зеро голов в плей-офф ЧМ, тут уже все поняли, что это абсолютный середняк ближе к аутсайдерам, ни о какой топовости тут речи не идёт. Хотя Холанд конечно сильнее этого португальского аутсайдера, это я так, пример привёл
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Джейме Ланнистер
Вылезли псевдоэксперты. Помню в матче за суперкубок Англии Холланд с метра не забил, и все говорили что Нуньес лучше него. Сейчас 3 матча не забил, да и команда так себе играет. И уже деревянный Осимхен, который никогда больше 15 голов ни в какой лиге не забивал, уже лучше него оказывается)
А ему уже 24 года. и ни одного топ сезона.
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заратустра-будрайтис
Квнщик поплыл, Холанд четвертый сезон подряд забивает как псих, причем показал себя уже в двух топ-чемпах, ну это ладно, он забивал в ЛЧ пачками в трех командах из трех стран и трех разных уровней.
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Александр Казаков
Чёт Лёня ерунду сморозил. По моему все очевидно. Осимхен может быть и сильнее в чем то норвежца. Но норвежец как центральный нап, лютейший топарь
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stas82
Ответ Жлобиньо
У Слуцкого и Хвича так себе игрок был.
И Осимхен бы у него, только за дубль Рубина играл бы
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zip13
началось. три матча пацан не забивает, а уже забраковали
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Иван Шуткин
Холланд в длинную слабее Осимхе , а то то что он на этом уровне 4-5 сезонов подряд это не длинная и не показатель , что очень стабильный бомбардир)
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Roman Pavlenko
Лёня, иди проспись. То Дзюба кого угодно усилит, то Холанд ненадолго..
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Экспертное мнение
Холанд уже на несколько лет дольше на топ уровне, чем Осимхен. Пока на данный момент это как раз Осимхен игрок одного сезона. Холанд пачками забивает на любом турнире начиная с Зальцбурга, хоть в ЛЧ, хоть где.
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Жлобиньо
У Слуцкого и Хвича так себе игрок был.
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Unreal Thierry
Ответ Куй Покагорячев
Дублемёт
Дуболом.
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Rokamadur
Вот поэтому Слуцкий и есть там где он есть, а не в Европе, как когда-то мечтал.
Холланд демонстрирует этот уровень уже в четвертой команде, при чем 2 последние- топы одна лучше другой.
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Nina Hagen
Осимхен хоть раз за сезон забива 20+ голов? А сколько голови в ЛЧ? лол
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old folk
К 24 годам Осимхен впервые проводит сезон с примерно голом за игру.
У Холанда к 22 годам таких сезонов уже 5.
Не всегда набор качеств решает, иногда лучше иметь пару, но убойных. И это точно про Холанда
+17
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Жалгас Жолдасов
Ответ Madhamish
Он уже еле бегает. Ноги не справляются с мышечной массой. Разгоняется, как паровоз. В то время как от напада резкость нужна.
Он в топе АПЛ по скорости разгона, по коротким рывкам и открываниям за спину. А каком еле разгоняется речь идет?

Только визуально всегда кажется что он медленнный. По факту за счет физухи и длинных ног он себе создает массу моментов
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Mixos Demid
Не факт!
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Benner
По факту разложил Слуцкий. Отрадно видеть, что люди постепенно прозревают. Холанд - обыкновенный шиповский брус. Без техники, без чувства пространства. Просто дерево. Сити сам себя в ловушку загнал, теперь не избавятся от него: не захотят признавать ошибку
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Куй Покагорячев
Ответ oka79410
Странно, что таких разговоров не было, когда Холанд оформлял дубли в каждом матче)
Дублемёт
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rigobersong
Патамуша Сгуцкий не тленел!:)

По мячу сам никогда не бил:) Понятно, что для его футбола проще пульнуть вперед на бегунка Мусу и вся тактика:) А Холанду надо сосдавать моменты, а для этого нужно играть в футбол:) Наоборот голевое чутье в штрафной поможет Холланду и в лет 35, все таки скандинав думаю ближе по ментальности к Ибрагимовичу и его отношению к людям и партнерам, а не к португальской черемше:))
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kiper88
Эрлинг Холланд: скажу вещь, которая наверное шокирует. По каким-то моментам, как он тренирует, как общается, мне не кажется, что Слуцкий– длинная история прямо гипертопового уровня. Другими словами, он г0*н0
+3
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pq
возможно, прав. холанд действительно слишком большой, тяжелый, вероятность того, что доломается в скором времени большая. он с ибру ростом почти, но тот супертехнарь, за счет других качеств играл
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kiper88
Леня прав. Холланд все, сдулся. Три матча не забивает
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Madhamish
Правду сказал Орлов, только вот Карпин и Семак на таком же уровне, как и остальные, здесь Орлов не удержался от возможности лизнуть. Их европейские успехи говорят сами за себя.
За 90-е в России школа футбола была уничтожена.
Было влито много денег, пафоса, но постройкой инфраструктуры так никто и не занялся.
Поэтому ни звезд-игроков, ни тренеров не будет. Забудьте. Разве кто из игроков нынешнего поколения в Европе обучится.
Европейская футбольная школа ушла далеко вперед, на мили. Латиноамериканцы и СНГ остались в 80-х и даже хуже.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ kk.abb
У Эрлинга сумасшедшая физуха, уверен это топ игрок на десятилетие.
Физуха -не гарантия футбольного долголетия. Скорее наоборот. Организм быстро изнашивается
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