Слуцкий о Холанде: «Осимхен превосходит его по набору качеств. Не кажется, что Эрлинг – длинная история гипертопового уровня»

считает, что сильнее .

– По мне, Осимхен – игрок более высокого уровня вдлинную, чем Холанд.

Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В Англии, наверное, забивать в целом сложнее, чем в Италии. Но в « », возможно, легче забивать, чем за « ».

– А что вы имеете в виду? Что Холанд такая голевая машина, но менее многофункциональная?

– Скажу вещь, которая, наверное, шокирует.

По каким-то моментам – как он играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает – мне не кажется, что Холанд – длинная история прямо гипертопового уровня.

Осимхен, мне кажется, может быть игрочище на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанда, – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.

У нигерийского форварда 13 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Наполи» в этом сезоне, а в активе норвежца 27 мячей и 3 голевых паса в 24 играх за «Сити».