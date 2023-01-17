Слуцкий о Холанде: «Осимхен превосходит его по набору качеств. Не кажется, что Эрлинг – длинная история гипертопового уровня»
Леонид Слуцкий считает, что Виктор Осимхен сильнее Эрлинга Холанда.
– По мне, Осимхен – игрок более высокого уровня вдлинную, чем Холанд.
Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В Англии, наверное, забивать в целом сложнее, чем в Италии. Но в «Манчестер Сити», возможно, легче забивать, чем за «Наполи».
– А что вы имеете в виду? Что Холанд такая голевая машина, но менее многофункциональная?
– Скажу вещь, которая, наверное, шокирует.
По каким-то моментам – как он играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает – мне не кажется, что Холанд – длинная история прямо гипертопового уровня.
Осимхен, мне кажется, может быть игрочище на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанда, – сказал бывший главный тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.
У нигерийского форварда 13 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Наполи» в этом сезоне, а в активе норвежца 27 мячей и 3 голевых паса в 24 играх за «Сити».
А ему уже 24 года. и ни одного топ сезона.
Холланд демонстрирует этот уровень уже в четвертой команде, при чем 2 последние- топы одна лучше другой.
У Холанда к 22 годам таких сезонов уже 5.
Не всегда набор качеств решает, иногда лучше иметь пару, но убойных. И это точно про Холанда
Только визуально всегда кажется что он медленнный. По факту за счет физухи и длинных ног он себе создает массу моментов
По мячу сам никогда не бил:) Понятно, что для его футбола проще пульнуть вперед на бегунка Мусу и вся тактика:) А Холанду надо сосдавать моменты, а для этого нужно играть в футбол:) Наоборот голевое чутье в штрафной поможет Холланду и в лет 35, все таки скандинав думаю ближе по ментальности к Ибрагимовичу и его отношению к людям и партнерам, а не к португальской черемше:))
За 90-е в России школа футбола была уничтожена.
Было влито много денег, пафоса, но постройкой инфраструктуры так никто и не занялся.
Поэтому ни звезд-игроков, ни тренеров не будет. Забудьте. Разве кто из игроков нынешнего поколения в Европе обучится.
Европейская футбольная школа ушла далеко вперед, на мили. Латиноамериканцы и СНГ остались в 80-х и даже хуже.