«Слуцкий не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. Когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться». Орлов о вингере «Наполи»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Геннадий Орлов Михаил Месхи Виктор Осимхен Слава Метревели Хвича Кварацхелия Футбол

Геннадий Орлов высказался об игре Хвичи Кварацхелии.

«У Хвичи есть талант, но сравнивать его с Шевченко надо после того, как Хвича закончит карьеру, сейчас будет некорректно.

Данные у Кварацхелии великолепные. И повезло, что в Италию он приехал через Грузию и что именно Грузия зарабатывала деньги на нем, а не наши агенты.

Хвича вырос на 5-7 сантиметров. Он бежит, у него есть скорость. И главное – он не боится идти в обводку. У него она самобытная, грузины так умеют.

Можно вспомнить Месхи и Метревели. Это всегда было, есть и будет. В грузинских дворах старые традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдет. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за «Наполи», он там герой.

У них хорошая связка с Осимхеном. Как же Хвича выдал пас на голову Осимхену в недавнем матче!

Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться.

Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашел хорошего тренера для своего таланта», – сказал журналист и комментатор.

В этом сезоне на счету Хвичи Кварацхелии 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Семин считает Хвичу самым талантливым из своих игроков: «Может, Измайлов был сравним, но он не достиг такого успеха. Природные качества Кварацхелии намного сильнее»

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26 комментариев

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Эндрю81
А еще Спалетти научил играть в футбол Зырянова и Широкова. Л - Логика.
А знаете какой самый крутой тренер современность? Пепка? Клопп? N1? Ничего вы не понимаете в футболе по-орловски. Самый крутой тренер - Лионель Скалони. Ему пришлось переучивать Месси после бездаря Пепа. Итог - Лео выиграл ЧМ и Копу. Шах и мат от дяди Гены.
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Александр Жердин
Дядя Гена,ты сморозил очередную, как бы помягче...... Может хватит? Что толку сейчас сравнивать Слуцкого и Спаллетти? Один работает в Рубине , другой в Наполи. Ты сравнивай когда Слуцкий работал в ЦСКА, а Спаллетти в Зените.
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Shuba Jr.
Слуцкий и партнёров по команде ему не смог предоставить таких, как у Спалетти в "Наполи".
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Джефф Лебовски
Ответ zer
у Слуцкого черная полоса в карьере, но от не отменяет того, что он сделал. именно у него Эдегор карьеру реанимировал, Головин заиграл и Хвича впервые показал класс. поэтому эти пинки от Орлова просто мерзость. ну а Спаллети прекрасный тренер, спору нет. надеюсь возьмёт чемпионство Италии, буду за него рад
Флюгерок забыл нехитрое правило: лежачего не бьют.
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NaGLiY
Да, только без Семина и Слуцкого, Хвича играл бы сейчас за Динамо Батуми. Спалетти просто смог его вывести на следующую ступень.
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Евгений Шатога
Спортс сколько нужно тебе денег, чтобы ты не писал про бред Гены?Ну оставьте вы его…уже не смешно ведь
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Magmi
Не оправдываю Слуцкого, безусловно, вылет Рубина - его косяк. Но зачем говорить «ой вот и сравните теперь Слуцкого и Спаллетти». У последнего состав на несколько сотен млн долларов, а кто играл рядом с Хвичей в Рубине? При этом первая часть нахождения Лео в Рубине - ну явно не провал: выход в еврокубки, неплохая игра, где одним из главных творцов был Хвича как раз. Понятно, что он по умолчанию невероятно талантлив, но не отметить ЛВС в его становлении игроком нельзя, безусловно приложил свою руку в развитии грузина.
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Michael Boldyrev
У Хвичи с Макаровым так плохо получалось в Рубине Слуцкого, что слов нет. Настолько плохо, что в случае с Макаровым один заслуженный усташ даже на попу сел в негодовании.

(У Хвичи в упомянутом матче: 7.9 от Whoscored (3-й команде и 4-й на поле); 3 удара по воротам, 9 попыток дриблинга рост 183 см)
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Макс Шева
Слуцкий и так выжал максимум,хотел чтоб Хвича поучаствовал в лучшей лиги мира.Увы не срослось ,Наполи перехватили
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Креативный плеймейкер
Крайне неуважительно по отношению к ЛВС. Он поверил в талант мальчика, хотя тот же Шаронов его зачехлил. К тому же Леня дал полный карт-бланш парню в атаке и научил отрабатывать сзади, что сейчас крайне важно. В недавнем интервью эту способность отметил Спаллетти. Да, он скорее изображает активность при отработке в обороне, но перекрывает зоны, что очень немаловажно. Вообще надо сказать Юрию Палычу спасибо, что взял и всячески пытался убедить непрофессиональное руководство Локомотива подписать полноценный контракт и спасибо Слуцкому, что поверил и развивал навыки. Понятно, что Хвича талант и вероятнее всего пробился бы, учитывая, что за сборку забил грекам и испанцам, но старт дали ЮПС И ЛВС. За что им спасибо.
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zer
у Слуцкого черная полоса в карьере, но от не отменяет того, что он сделал. именно у него Эдегор карьеру реанимировал, Головин заиграл и Хвича впервые показал класс. поэтому эти пинки от Орлова просто мерзость.

ну а Спаллети прекрасный тренер, спору нет. надеюсь возьмёт чемпионство Италии, буду за него рад
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pasha_t
Ответ Ебздрогыч
Может не в Слуцком дело? А в нашем унылом чемпионате и еще более унылом даже на его фоне Рубине?
У нас не динамичный футбол.
Всё просто
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pasha_t
Ответ evil
Перевожу с флюгерского на русский: У Хвичи в "Наполи" идёт игра, так как Спаллети раньше тренировал зенит
Браво
Отличный комментарий
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Камбоджа Иванов
Ответ Ебздрогыч
Может не в Слуцком дело? А в нашем унылом чемпионате и еще более унылом даже на его фоне Рубине?
Ну, справедливости ради, при Спаллетти у Зенита разрывали Анюков, Семак, Зырянов, Денисов, Файзулин, Широков, Быстров и Кержаков. До покупки Халка с Витселем, это была топ-команда с российским костяком (безусловно, были Кришито, Ломбертс, Алвеш и Данни), которая и в Европе смотрелась интереснее, чем то, что мы видим в последнее время. Другой вопрос, что Хвича сам уже на чемоданах сидел.
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savik-A.M.
Ответ evil
Перевожу с флюгерского на русский: У Хвичи в "Наполи" идёт игра, так как Спаллети раньше тренировал зенит
А ещё в России Хвичу плохо кормили , как только переехал в Грузию сразу подрос на 7 см. , слава местным хачапури )
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Ковид 07.10.52
Продолжая мысль этого газового холопа по Пугачевой...
...Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться.
Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашел хорошего тренера для своего таланта...
А если вспомнить результаты Семака и Спаллетти в риобурге, простите Зените, то понятно какой великий специалист наш Семак...
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evil
Ответ Sender
Не зажила старая рана у Геннадия Сергеевича. Слуцкий с ЦСКА регулярно заставлял глотать пыль Спаллети и Зенит))
А что со Спаллети делал Божович, мы лучше промолчим
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Sevuska
Какой-то дурак Орлов и забывает , что футбол , это прежде всего командная игра.
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Sender
Не зажила старая рана у Геннадия Сергеевича. Слуцкий с ЦСКА регулярно заставлял глотать пыль Спаллети и Зенит))
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old folk
😅 Что?) Ничего, что раскрылся он именно у Слуцкого в Рубине, и именно Слуцкий давал ему полную свободу в дриблинге, прощая ошибки?
То, что он вовремя не ушёл и загрустил, это другой вопрос
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инок
Хвича очень талантливый футболист, усилил команду.
Хочу чтобы Наполи и Спаллетти в этом сезоне выиграл
наконец-то скудетто.
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evil
Перевожу с флюгерского на русский: У Хвичи в "Наполи" идёт игра, так как Спаллети раньше тренировал зенит
+30
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Юрий Кечко
Ну и по традиции давай те я пошучу первым , что Геннадий должен добавить что Спалетти набрался опыта сами знаете где))
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Ебздрогыч
Может не в Слуцком дело? А в нашем унылом чемпионате и еще более унылом даже на его фоне Рубине?
+10
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Виталий Желтоусов
Хвича талант, но в устах Орлова это как то некорректно звучит. Зенитовский....
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