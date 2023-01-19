«Слуцкий не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. Когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться». Орлов о вингере «Наполи»
Геннадий Орлов высказался об игре Хвичи Кварацхелии.
«У Хвичи есть талант, но сравнивать его с Шевченко надо после того, как Хвича закончит карьеру, сейчас будет некорректно.
Данные у Кварацхелии великолепные. И повезло, что в Италию он приехал через Грузию и что именно Грузия зарабатывала деньги на нем, а не наши агенты.
Хвича вырос на 5-7 сантиметров. Он бежит, у него есть скорость. И главное – он не боится идти в обводку. У него она самобытная, грузины так умеют.
Можно вспомнить Месхи и Метревели. Это всегда было, есть и будет. В грузинских дворах старые традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдет. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за «Наполи», он там герой.
У них хорошая связка с Осимхеном. Как же Хвича выдал пас на голову Осимхену в недавнем матче!
Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться.
Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашел хорошего тренера для своего таланта», – сказал журналист и комментатор.
В этом сезоне на счету Хвичи Кварацхелии 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Семин считает Хвичу самым талантливым из своих игроков: «Может, Измайлов был сравним, но он не достиг такого успеха. Природные качества Кварацхелии намного сильнее»
А знаете какой самый крутой тренер современность? Пепка? Клопп? N1? Ничего вы не понимаете в футболе по-орловски. Самый крутой тренер - Лионель Скалони. Ему пришлось переучивать Месси после бездаря Пепа. Итог - Лео выиграл ЧМ и Копу. Шах и мат от дяди Гены.
(У Хвичи в упомянутом матче: 7.9 от Whoscored (3-й команде и 4-й на поле); 3 удара по воротам, 9 попыток дриблинга рост 183 см)
ну а Спаллети прекрасный тренер, спору нет. надеюсь возьмёт чемпионство Италии, буду за него рад
Всё просто
Отличный комментарий
...Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться.
Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашел хорошего тренера для своего таланта...
А если вспомнить результаты Семака и Спаллетти в риобурге, простите Зените, то понятно какой великий специалист наш Семак...
То, что он вовремя не ушёл и загрустил, это другой вопрос
Хочу чтобы Наполи и Спаллетти в этом сезоне выиграл
наконец-то скудетто.