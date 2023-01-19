«Слуцкий не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. Когда он пришел к Спаллетти, все сразу начало получаться». Орлов о вингере «Наполи»

Геннадий Орлов высказался об игре .

«У Хвичи есть талант, но сравнивать его с Шевченко надо после того, как Хвича закончит карьеру, сейчас будет некорректно.

Данные у Кварацхелии великолепные. И повезло, что в Италию он приехал через Грузию и что именно Грузия зарабатывала деньги на нем, а не наши агенты.

Хвича вырос на 5-7 сантиметров. Он бежит, у него есть скорость. И главное – он не боится идти в обводку. У него она самобытная, грузины так умеют.

Можно вспомнить Месхи и Метревели. Это всегда было, есть и будет. В грузинских дворах старые традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдет. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за « », он там герой.

У них хорошая связка с . Как же Хвича выдал пас на голову Осимхену в недавнем матче!

Слуцкий в « » не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришел к , все сразу начало получаться.

Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашел хорошего тренера для своего таланта», – сказал журналист и комментатор.

В этом сезоне на счету Хвичи Кварацхелии 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Семин считает Хвичу самым талантливым из своих игроков: «Может, Измайлов был сравним, но он не достиг такого успеха. Природные качества Кварацхелии намного сильнее»