Слуцкий о Дзюбе: «Почему он должен заканчивать? Полгода назад был самым результативным игроком лучшей команды России. Он бы всех бы усилил»

Теги Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Торпедо Адана Демирспор Футбол

Леонид Слуцкий поделился мнением об Артеме Дзюбе.

– Про переход в «Торпедо» – правда?

– Про «Торпедо» не знаю. Мы с Артемом очень много общаемся, но свои вещи должен комментировать сам Артем или клуб, который в нем заинтересован. А я с какого перепугу должен?

– Он заканчивать не собирается?

– Нет. А почему он должен заканчивать? Полгода назад он был чемпионом России, и в составе чемпиона России он был лучшим игроком по системе «гол+пас».

Полгода назад он был самым результативным игроком в лучшей команде страны. Что такого произошло за полгода, что он должен закончить с футболом? Мне это абсолютно непонятно.

«Адана Демирспор» – это отдельная история. Он, если захочет, расскажет, что там происходило. У меня есть четкое понимание до нюансов, что и почему там происходило.

Меня возмущают разговоры о том, что Дзюба уже не потянет. То есть полгода условного простоя при определенных обстоятельствах дают основания говорить о человеке, который на протяжении многих лет подряд был лучшим бомбардиром, игроком по «гол+пас», что все, он никому не подходит.

Да он бы всем подошел и всех бы усилил, – сказал бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России в «Коммент.Шоу».

15 комментариев

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Egobrain junior
Ответ Nogoi89
Хейтеры не могут этого признать. Но, Дзюба ещё может пару тройку лет в любой команде России, кроме Зенита поиграть. Причем, усилить ее.
не может
нахрен никому не нужен потому что, даже с доплатой
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Egobrain junior
полгода назад Роналду был в топе бомбардиров АПЛ, а сейчас ворота на поле с собакой-поводырем не найдет

вообще тупой аргумент про то, что было когда-то там.
как, впрочем , и автор аргумента
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wRong
Тут больше вопрос не в том, потянет ли он, а в том, нужны ли самому Дзюбе клубы уровня Торпедо и будет ли он как, к примеру, Погребняк цепляться за хоть какой-нибудь вариант до 40 лет, лишь бы играть, или примет решение как Кержаков, который в 33 закончил, когда понял, что топ-клубы закончились и выбор стоит между аутсайдерами и завершением карьеры. По мне второй вариант лучше
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Ковид 07.10.52
Сейчас Слуцкий, как специалист упал ...а полгода назад еще был перспективным...так бывает и с футболистами...
+3
-2
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Svyatoslav
Забавно, аналогичные разговоры велись Слуцким и про Роналду до ЧМ. Опыт к сожалению ничему не учит.
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Wiley Fox
. Мы с Артемом очень много общаемся,

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Малахов, ау

Надо расследование провести, почему Лёнька развелся

Может это ему дзюпа то видео записывал

Адамова и Пушку Страшную опросить. Гладил ли их Лёнька по головкам детским
0
-6
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Арсений Элин
Хватит жить прошлым,год назад,два назад....на данный момент он игрок который не играл около года с огромной личкой и и космическим ЧСВ умноженным на токсичность! О да такой всем нужен!(нет)
+3
-2
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Кокич
"Он бы всех бы усилил бы"
© Слуцкий
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+2
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Nogoi89
Хейтеры не могут этого признать. Но, Дзюба ещё может пару тройку лет в любой команде России, кроме Зенита поиграть. Причем, усилить ее.
+2
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-2
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Угашенный
Если только в качестве аниматора на трибуне.
+1
-2
-1
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cgmngt6ehj
Как я считаю, Дзюба как игрок уже показал все что может, если и играет то за денежки и свою удовольствие. В нем мне нравилась харизма, желание играть и выигрывать, и многие результаты из-за самоотдачи, но не считаю его талантливым игроком
+1
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Sevuska
Slutskiy Леонид также бывший тренер Халл Сити и Витесса , на минуточку ☝️
+4
-2
+2
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Ivan Petrov
Идите Вы уже в КВН вместе со своим Дзюбой
+13
-6
+7
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Деметрио
Он бы всех бы усилил.

Не так. Надо - "Он бы всех бы усилил бы".
+15
-2
+13
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Andy Tucker
Роналду указал путь
0
-2
-2
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