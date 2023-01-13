«Спартак» улетает на сбор в Дубай без Промеса и Мозеса. Рассказов и Мевля, вероятно, покинут клуб
«Спартак» объявил список игроков, которые отправятся сегодня в Дубай на первый сбор.
Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль включил в состав 27 футболистов:
вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;
защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус и Никита Чернов;
полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;
нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон и Александр Соболев.
В составе отсутствуют Квинси Промес и восстанавливающийся после травмы Виктор Мозес, который пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже.
В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.
Подготовка «Спартака» в Эмиратах разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля – в Абу-Даби.
На первом сборе москвичи проведут два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января с софийским «Левски», а 27-го — с «Ботевом» из Пловдива.
В Абу-Даби «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».
Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.
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