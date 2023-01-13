«Спартак» улетает на сбор в Дубай без Промеса и Мозеса. Рассказов и Мевля, вероятно, покинут клуб

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Виктор Мозес Квинси Промес Миха Мевля Николай Рассказов Футбол

«Спартак» объявил список игроков, которые отправятся сегодня в Дубай на первый сбор.

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль включил в состав 27 футболистов:

вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус и Никита Чернов;

полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

В составе отсутствуют Квинси Промес и восстанавливающийся после травмы Виктор Мозес, который пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже.

В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.

Подготовка «Спартака» в Эмиратах разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля – в Абу-Даби.

На первом сборе москвичи проведут два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января с софийским «Левски», а 27-го — с «Ботевом» из Пловдива.

В Абу-Даби «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

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7 комментариев

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леша коваленко
Ответ Виктор
Промес с Мозесом на пару нюхать остались.
И тебя пригласят. Как же без тебя?
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Виктор
Промес с Мозесом на пару нюхать остались.
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Владимир Молявин
Удачи, парни!!! Постарайтесь без травм!!!
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Северный болельщик
Промесу за бугор нельзя выезжать
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Lukaku24
Эшоурт топовое усиление состава обеспечил :)
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Tarzan67
Бальде зачем?
«На кол» того, кто додумался о трансфере Мевли…
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Константин Эсперов
Спасибо легенде за невероятную игру в еврокубках
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