Ле Гре временно отстранен от должности главы Федерации футбола Франции. Ранее он неуважительно высказался о Зидане

Главу Федерации футбола (FFF) отстранили от должности.

Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации.

Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.

«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зизу в сборной Франции

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