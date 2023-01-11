Ле Гре временно отстранен от должности главы Федерации футбола Франции. Ранее он неуважительно высказался о Зидане

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Главу Федерации футбола Франции (FFF) отстранили от должности.

Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации.

Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации. 

Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. 

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50 комментариев

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Гормек Лютый
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Во Франции свои тараканы, конечно. Смотреть в их сторону не нужно, но у нас "май харт" сидел бы и в уй не дул после подобных слов. Взять, к примеру, комментаторов. Губер до сих пор на всех федеральных каналах сидит, хотя говна изо рта вышло большое количество.
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Forza
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Мне уже кажется, что если бы Зидан был геем, то Ле Гре расстреляли.
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ZA.RMA
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Ответ AmanEsen
Из за достаточно безобидной фразы в адрес какого-то араба, просто жесть.
Какого-то?)

Начнём с того, что Зидан не является арабом: он по национальности - кабил, а они относятся к берберским народам, которые не имеют связи с арабами:)
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Пол Ганарара:
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Еще один француз, которого сожрали алжирцы
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хавбек+
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грамотно они рокировочку провернули, обиженным сложно будет гнать на Обаму
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Arthur Lavin
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Ответ corazón blanco
Сила авторитета Зидана задавила Ле Гре.
И вполне ожидаемо
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Российский пользователь
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у нас бы наградили
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Давид Agabekyan
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Ответ Александра Александрова
Доп... Я ) но видимо его хотели и так убрать, это всего лишь повод )
Конечно что хотели. Все хотели Зидана пропихнуть, а он втихаря контракт с Дешамом продлил
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corazón blanco
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Сила авторитета Зидана задавила Ле Гре.
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Deluxo
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А про сборную России что-нибудь будет?))
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QWertY
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Вот же позорище. Теперь удачи Дешаму продержаться на посту главного тренера, ведь адекватного и объективного управленца убрали, а сейчас может придет тот, который хочет видеть лысого у руля
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Roman_ello
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Ещё б Дешама убрали [не в пользу Зизу, а просто], а то не взять обладателя ЗМ на чемп — перебор был. Ну моё мнение, которое никто не спрашивал и оно никому неинтересно😆
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Руслан Карчаев
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Эффект Зидана.
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Экспертное мнение
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Ответ madrilenos
После того как Мбаппе написал пост в поддержку ЗиЗу, было понятно что его в скором времени уберут, но не ожидал что так быстро будет 😃
Все критиковал Мбаппе за то что остался в ПСЖ, а парень считай скентился с Макроном и управляет двумя странами - Францией и Катаром, и это в 24 года!
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Deluxo
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Ответ <CRISTIANO>
За что Дешама сливать? Два финала ЧМ мира подряд.
Ещё и финал Евро.
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Владислав Шулепов
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Ответ <CRISTIANO>
За что Дешама сливать? Два финала ЧМ мира подряд.
Чемпионата мира мира?
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Давид Agabekyan
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Ответ GuruFutbola
Назначьте лысого физрука, а то его уже сколько лет никто никуда не берет с его навесболом
Но ведь Хави не лысый? И его взяли
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Максим Примак
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Не будь врединой живите дружно!
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Jeicob Harlon
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Зизу Сила
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sitnik
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Ответ lukamod88
Ле Гре проиграл игру Зидану, хотя Зизу даже не начинал играть (с)
Не думал что меня когда-нибудь начнут цитировать))
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Человек1991
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Какое же дикое европейское диктаторское позорище )) Ле Грэ правильно пошутил , дав понять , что Зидан то молчун , но хотел подсидеть капитана Дешама , и хотел побыстрее его увольнения )
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Сергей Анохин
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Лишь бы вниз не покатится после такого
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RealJon
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Зидан даже слова не сказал.
После всего этого не хотелось бы видит Зидана во главе Франции, данный момент нельзя. Уход Дешама должен случиться естественным образом.
Лично я жду его возвращения в Реал летом
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Nuraly Amirov
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К этому всё и шло. справедливости ради, сам себя закопал ненужными оскорблениями легенды футбола
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rusichi
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И поделом !!!
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