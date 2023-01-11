Ле Гре временно отстранен от должности главы Федерации футбола Франции. Ранее он неуважительно высказался о Зидане
Главу Федерации футбола Франции (FFF) отстранили от должности.
Исполнительный комитет FFF принял решение отстранить Ноэля Ле Гре как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, проведенной в федерации.
Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.
Напомним, Ле Гре подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении.
«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зизу в сборной Франции
«Президент очень разочарован и шокирован». Наезд на Зидана взбудоражил всю Францию
Начнём с того, что Зидан не является арабом: он по национальности - кабил, а они относятся к берберским народам, которые не имеют связи с арабами:)
После всего этого не хотелось бы видит Зидана во главе Франции, данный момент нельзя. Уход Дешама должен случиться естественным образом.
Лично я жду его возвращения в Реал летом