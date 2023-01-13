Канчельскис о Промесе и наркотиках: «Спартак» должен биться за него. Слухи всегда ходят, но нужны доказательства»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Футбол

Андрей Канчельскис призвал «Спартак» поддержать Квинси Промеса.

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Дыма без огня не бывает. Наверное, что-то и было у Квинси. Красно-белые должны за него биться. Отстаивать его личность. Если бы я был президентом «Спартака», любым путями боролся за Промеса. Какой бы ни была ситуация – кокаин или нет.

Слухи всегда ходят, но нужны доказательства. Квинси для «Спартака» многое значит. Как бы я не критиковал его, он действительно сильный игрок. Давайте дождемся возобновления чемпионата и тогда поймем, как сильно сказалось отсутствие Промеса на сборах в ОАЭ», – сказал бывший игрок сборной России.

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30 комментариев

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Злодей Спб
Если бы у Промеса был игровой спад и низкая результативность, то вместо "биться-бороться" этот флюгер рекомендовал бы "максимально дистанцироваться".
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aseke
Помню, Фергюссон написал в книге, что Канчельскис был связан с русской мафией.
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mnogokotin-
Ответ Hong Kil
Когда Кончельскис про покупки России на ЧМ18 говорил, что то я там не видел доказательств.
это другое
+1
0
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Hong Kil
Когда Кончельскис про покупки России на ЧМ18 говорил, что то я там не видел доказательств.
+3
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+3
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mnogokotin-
Ответ Владислав88
Людоед)))))
ага )
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Владислав88
Ответ mnogokotin-
уже убийца? завтра еще что то придумаешь? )
Людоед)))))
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mnogokotin-
Ответ Real_v_dushe
Промес сам признался, что хотел убить собственного родственника, у него просто это не получилось сделать до конца. Ну не повезло просто парню.
дай пруф )
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Пользователь Huawei
Ответ Парень со двора Шмурнова
Как 🐷 сразу заговорили , просто хохма. Представляю, какая риторика была бы, коснись аналогичный вопрос кого-то из другого клуба, особенно Зенита.
Было бы тоже самое. Пока приговора нет, никто не имеет права обвинять человека в совершении преступления.
+3
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Александра Александрова
Канчельских , когда узнал сколько коки , есть у Промеса : нужно биться за него )))
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Пользователь Huawei
Да ладно! Неужели здравая мысль наконец-то в голову пришла? Даже не верится.
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Парень со двора Шмурнова
Как 🐷 сразу заговорили , просто хохма. Представляю, какая риторика была бы, коснись аналогичный вопрос кого-то из другого клуба, особенно Зенита.
+6
-3
+3
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Tom_York
Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»
https://www.sports.ru/football/1114618734-kanchelskis-o-rossii-na-chm-2018-vse-igry-kupili-s-ispaniej-byla-konkr.html
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Real_v_dushe
Ответ mnogokotin-
уже убийца? завтра еще что то придумаешь? )
Промес сам признался, что хотел убить собственного родственника, у него просто это не получилось сделать до конца. Ну не повезло просто парню.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Spartakus1984
Отстаньте все от Промеса,у него есть адвокаты,пусть решают его проблему
Нет.
У нас прокуратура тут.

Обвинителями выступают сторонники здорового образа жизни, бездельники и бараны.
У нас любят судить людей.
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NoWar
Ответ Кондитер
Зная европейский суд навряд ли что то будет объективное )
Откуда Вам знать про европейские суды? Судились? Насколько я помню, до всех этих санкций в европейских судах очень любили решать свои проблемы олигархи и компании из России.С чего вдруг такое недоверие теперь?
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mnogokotin-
Ответ Real_v_dushe
А что хлопоты о выдаче наркодиллеру и потенциальному убийце паспорта РФ - это не борьба за это "золото" суринамского происхождения?
уже убийца? завтра еще что то придумаешь? )
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mnogokotin-
Ответ Кондитер
Зная европейский суд навряд ли что то будет объективное )
куда ему до замоскворецкого )))0)
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WelcomeBackPURE
Должны биться даже если кокаин 🙄😂😂😂
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Spartakus1984
Отстаньте все от Промеса,у него есть адвокаты,пусть решают его проблему
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Пирс Морган
Спартак должен биться за план
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леша коваленко
Ответ Real_v_dushe
А что хлопоты о выдаче наркодиллеру и потенциальному убийце паспорта РФ - это не борьба за это "золото" суринамского происхождения?
Всё-таки он более достоин чем ты.
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костянчик1918
Ответ Arman FCSM
- Какие фаши доказатэльстфа?
Кстати ! Классный фильм ))
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леша коваленко
Канчельскис ты ли это?!
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Кондитер
Зная европейский суд навряд ли что то будет объективное )
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Real_v_dushe
А что хлопоты о выдаче наркодиллеру и потенциальному убийце паспорта РФ - это не борьба за это "золото" суринамского происхождения?
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