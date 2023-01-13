Канчельскис о Промесе и наркотиках: «Спартак» должен биться за него. Слухи всегда ходят, но нужны доказательства»

призвал «Спартак» поддержать .

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Дыма без огня не бывает. Наверное, что-то и было у Квинси. Красно-белые должны за него биться. Отстаивать его личность. Если бы я был президентом « », любым путями боролся за Промеса. Какой бы ни была ситуация – кокаин или нет.

Слухи всегда ходят, но нужны доказательства. Квинси для «Спартака» многое значит. Как бы я не критиковал его, он действительно сильный игрок. Давайте дождемся возобновления чемпионата и тогда поймем, как сильно сказалось отсутствие Промеса на сборах в ОАЭ», – сказал бывший игрок сборной России.