Канчельскис о Промесе и наркотиках: «Спартак» должен биться за него. Слухи всегда ходят, но нужны доказательства»
Андрей Канчельскис призвал «Спартак» поддержать Квинси Промеса.
Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.
«Дыма без огня не бывает. Наверное, что-то и было у Квинси. Красно-белые должны за него биться. Отстаивать его личность. Если бы я был президентом «Спартака», любым путями боролся за Промеса. Какой бы ни была ситуация – кокаин или нет.
Слухи всегда ходят, но нужны доказательства. Квинси для «Спартака» многое значит. Как бы я не критиковал его, он действительно сильный игрок. Давайте дождемся возобновления чемпионата и тогда поймем, как сильно сказалось отсутствие Промеса на сборах в ОАЭ», – сказал бывший игрок сборной России.
https://www.sports.ru/football/1114618734-kanchelskis-o-rossii-na-chm-2018-vse-igry-kupili-s-ispaniej-byla-konkr.html
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